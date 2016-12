CONCERTO DI NATALE AD ASSISI 2016/ Ed.31, su Rai 1 l’evento dalla Basilica umbra: grande attesa per i The Swingles Singers (oggi, 25 dicembre)

CONCERTO DI NATALE DA ASSISI, ED.31, SU RAI LO SPETTACOLO DALLA BASILICA UMBRA: GRANDE ATTESA PER I THE SWINGLES (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Da poco è iniziato su Rai Uno il Concerto di Natale da Assisi, evento registrato ma che sicuramente riscuote grande successo per la presenza di artisti italiani e anche internazionali. Tra i più attesi ci sono i The Swingles Singers che sicuramente porteranno delle note accattivati e diverse dal contesto generale. Oggi il gruppo francese è protagonista della reinterpretazione di alcuni classici brani natalizi, in Italia però sono famosi anche per la realizzazione della sigla tv di Superquark. Oggi potranno giovare del grande lavoro dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che è diretta da William Eddins oltre al coro Coenobium vocale e anche dalle voci bianche de I piccoli musici. Inoltre ci sarà a fare da supporto un'atmosfera magica che oltre al luogo è prodotta dal magico effetto del Natale. I The Swingle Singers hanno una carriera incredibile alle spalle infatti hanno pubblicaot ben cinquantaquattro album da quando nel 1962 hanno iniziato la loro attività. Staremo a vedere il loro ingresso sul palcoscenico come sarà accolto dal pubblico presente.

CONCERTO DI NATALE DA ASSISI, ED.31, SU RAI LO SPETTACOLO DALLA BASILICA UMBRA: I MUSICISTI (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Appuntamento con la musica su Rai 1 nel giorno di Natale di oggi, 25 dicembre 2016: come consuetudine, a partire dalle 12.25 circa verrà trasmesso il Concerto di Natale registrato lo scorso 17 dicembre nella Basilica Superiore di San Francesco D’Assisi. È la 31esima edizione dell’evento, che vedrà alla guida il Maestro William Eddins: insieme a tutti i musicisti - tra i quali spiccano alcuni nomi d’eccezione - hanno partecipato l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, il coro “Coenobium vocale” e il coro delle voci bianche “I piccoli musici”, guidati dai maestri Maria Del Bianco e Mario Mora. Lo spettacolo che ha preso il via nella Chiesa umbra ha potuto contare anche sull’incredibile talento del violinista 15enne enfant prodige Ziyu He, dei The Swingles e del baritono di origini sudamericane Valeriano Lanchas.

CONCERTO DI NATALE DA ASSISI, ED.31, SU RAI LO SPETTACOLO DALLA BASILICA UMBRA: ALLA PRESENZA DEL PREMIO NOBEL PER LA PACE (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Non sono mancate le parole del Direttore Generale della Rai, Antonio Campo Dell’Orto, in occasione del Concerto di Natale di Assisi che è stato registrato ormai una settimana fa e che verrà trasmesso oggi - domenica 25 dicembre 2016 - sul piccolo schermo di Rai 1 a partire dale 12.30 circa: “Il Concerto di Natale di Assisi è un evento musicale unico al mondo, un importante momento di spiritualità, arte e cultura che grazie alla Rai entra nelle case di tutti gli italiani il 25 dicembre” ha esordito, come si legge in una nota Rai “Con la presenza del premio Novel Juan Manuel Santos il Concerto di quest’anno sottolinea il messaggio di pace e di speranza che proviene dalla città di San Francesco, da sempre luogo non soltanto di preghiera ma anche di incontro intellettuale. La Rai rinnova la proprio partecipazione con l’Orchestra sinfonica nazionale e la messa in onda su Rai 1, ma il grande appuntamento di Assisi sarà anche l’occasione per ribadire la vicinanza del servizio pubblico alle popolazioni dell’Umbria e delle altre regioni colpite dal terremoto, sulla cui situazione continuano a tenere accesi i riflettori con un incessante impegno informatico”.

