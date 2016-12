Cocoon - L'energia dell'universo/ Su La7 il film di Ron Howard e con Don Ameche e Steve Guttenberg: diretta streaming (oggi, 25 dicembre 2016)

COCOON - L’ENERGIA DELL’UNIVERSO, FILM IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2016 SU LA7: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Un titolo di fantascienza diretto dall'ex star di Happy Days Ron Howard caratterizzerà la prima serata di La7 di oggi, domenica 25 dicembre 2016, giorno del Santo Natale. A partire dalle ore 21.10, la rete di Urbano Cairo proporrà la pellicola Cocoon - L'energia dell'universo, realizzata negli Stati Uniti nel 1985. Il cast prevede la presenza di Wilford Brimley, Don Ameche, Hume Cronyn, Steve Guttenberg e Tahnee Welch. Il trailer ufficiale in lingua originale (clicca qui per il video) mostra tre anziani che si servono di nascosto di una piscina che possiede proprietà miracolose. La loro tranquillità viene minata da quattro tizi strani che si rilevano alieni, ma che però sono inoffensivi. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Cocoon - L'energia dell'universo sintonizzandovi su La7, potrete seguire la pellicola anche in diretta streaming sul sito dell’emittente tv, cliccando qui.

COCOON - L'ENERGIA DELL'UNIVERSO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL REGISTA RON HOWARD - Stasera La7 manderà in onda il film ''Cocoon - L'energia dell'universo'' che vede alla regia Ron Howard. Nato a Duncan nel 1954 ha iniziato la sua carriera da molto giovane come attore, rimanendo nella storia come Richie Cunningham per un ruolo interpretato nella serie Happy Days. Negli anni settanta poi ha iniziato la sua carriera da regista con il film Attenti a quella pazza Rolls Royce. Il grande successo alla regia arriva nel 1995 quando dirige il film Apollo 13. Sono tanti i film di successo lungo una carriera fatta di tanti alti e pochissimi bassi. Ron Howard ha girato anche un film sul Natale molto particolare come "Il Grinch''. L'ultimo film con il quale lo abbiamo visto al cinema è Inferno con Tom Hanks tra i protagonisti.

COCOON - L'ENERGIA DELL'UNIVERSO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Nella prima serata di domenica 25 dicembre La7 manderà in onda alle 21.10 "Cocoon - L'energia dell'universo". La pellicola, commedia a tratti fantascientifica, è del 1985 ed è diretta da Ron Howard e annovera nel cast Don Ameche, Steve Guttenberg, Wilford Brimley, Hume Cronyn e Brian Dennehy.



La trama: Joe, Ben e Arthur sono tre attempati amici che condividono il fatto di vivere assieme in una casa anziani. Parlano tanto per far passare prima il tempo e di tanto in tanto usufruiscono di una piscina che si trova all'interno di una villa dove non vive nessuno. Tutto questo fino a quando Walter e i suoi tre cugini non fanno la loro apparizione sulla scena in qualità di affittuari della residenza, anche se soltanto per circa un mese. Quando i quattro affittano una delle imbarcazioni di Jack, possessore di alcune barche, questi è sempre più curioso di sapere cosa c'è dentro alcuni contenitori che i cugini trasportano con loro sulla barca: in essi ci sono dei bozzoli giganti che vengono poi collocati nella piscina in cui, sempre di nascosto, si bagnano Ben, Joe ad Artur, i quali si sentono come ringiovanire ogni giorno che passa. Intanto anche le loro donne iniziano a fare il bagno nella piscina e Joe sembra perfino guarire a poco a poco dal tumore che lo affligge. I tre anziani e Jack vengono a capo del mistero che si cela dietro i miracoli operati dall'acqua della piscina e scoprono che Walter e i suoi compagni sono alieni che provengono dal pianeta Antarea, dove la morte non esiste. Essi hanno fatto la loro discesa sulla terra per riappropiarsi dei bozzoli dove, alcuni millenni prima, si sono rifugiati i loro amici nel tentativo di scappare in occasione dello sprofondamento di Atlantide, approdo terrestre della loro razza. All'interno della pensione, intanto, tutti vengono a sapere degli a dir poco benefici effetti dell'acqua contenuta nella piscina e così tutti gli ospiti iniziano a usufruirne. Tra questi fa eccezione soltanto Bernie, per il quale fare una cosa simile è andare contro il ciclo naturale della vita. Piano piano però, a causa del numero di persone sempre maggiore che accorrono, l'acqua della piscina viene privata del potere necessario ad alimentare i bozzoli e di conseguenza gli alieni che si trovano al loro interno. Per questo motivo Walter, che altri non è che il capo dei cosiddetti antareani, è obbligato a ricollocarli nuovamente in fondo al mare, in quanto essi non sarebbero in grado di arrivare vivi ad Antarea. I vecchini, che con Jack hanno aiutato a Walter a sistemare i compagni lì dov'erano prima del loro arrivo, si vedono fare da questo una succulenta proposta, quella di stabilirsi su Antarea dove conoscerebbero l'invulnerabilità e l'immortalità. Artuhr, Joe e Ben dicono di sì e partono alla volta del pianeta alieno accompagnati dalle loro donne. Ben, a malincuore, dovrà lasciare sulla terra l'affezionatissimo nipote David, che con riluttanza dovrà però accettare la decisione presa dal nonno.

