DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: puntata di Natale, Chiara Francini invita il pubblico all'evento di Rai Uno. Foto (oggi, 25 dicembre 2016)

DOMENICA IN, PUNTATA DI NATALE: OSPITI E ANTICIPAZIONI 25 DICEMBRE 2016: CHIARA FRANCINI INVITA IL PUBBLICO ALL'EVENTO DI RAI UNO, FOTO - Come ogni anno anche per questo Natale, 25 dicembre 2016, va in scena una puntata speciale di Domenica In che vede protagonisti stavolta alla conduzione Pippo Baudo e Chiara Francini. I due introdurranno tantissimi ospiti esicuramente molte emozioni. C'era grande attesa per vedere l'outfit scelto dalla bellissima attrice fiorentina che su Instagram ha mostrato il suo vestito molto in tema con le feste anche se i colori sono bianco, grigio e nero in un gioco di scacchi molto simbolico. Nel commento Chiara Francini scrive: "Buon Natale bellini miei! Si festeggia insieme alle ore 14.00 su Rai Uno con Domenica In ok? Io col mio vestito da principessa e il mio principe Pippo Baudo oltre a ospiti incredibili. Ci state? #BuonNatale #merrychristmas #chiarafrancini #francini #domenicain #pippobaudo #love #crivelli #happy #fashion #iltaly #madeinitaly #italia #madeintuscany", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

DOMENICA IN, PUNTATA DI NATALE: OSPITI E ANTICIPAZIONI 25 DICEMBRE 2016: CHIARA FRANCINI INTRODUCE L'EVENTO ODIERNO, FOTO - Chiara Francini conduce insieme a Pippo Baudo la puntata di Natale di Domenica In. La splendida attrice ha voluto regalarci delle anticipazioni su quanto vedremo a partire dalle ore 14 su Rai Uno. Ha postato infatti una bella foto che la ritrae insieme a Lorella Cuccarini durante le prove di ieri. A commento scrive: "Dalle 14.00 puntatone di Natale di Domenica In. Ci saranno degli ospiti incredibili: da uno dei più grandi cantanti della storia Placido Domingo, all'amata Lorella Cuccarini, da Brignano che ci farà vedere di tutto a Lina Sastri con tutta la sua Napoli fino a gli Stadio!!! Pippo e io siamo pronti per essere scartati", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Scartati proprio come un regalo, la splendida Chiara Francini è pronta per regalare ancora una volta emozioni a tutto il pubblico presente.

DOMENICA IN, PUNTATA DI NATALE: OSPITI E ANTICIPAZIONI 25 DICEMBRE 2016: DA LORELLA CUCCARINI A ENRICO BRIGNANO - Pippo Baudo e Chiara Francini non si fermano neanche il giorno di Natale: Domenica In non chiude affatto i battenti oggi, 25 dicembre 2016, quando a partire dalle 14.00 andrà in scena su Rai 1 un super appuntamento, ricco di ospiti e personalità del mondo dello spettacolo. Il primo nome annunciato è quello del grande attore Enrico Brignano, che festeggerà i 30 anni di carriera insieme al pubblico del piccolo schermo e comunicherà a tutti la gioia di diventare papà per la prima volta. Insieme a lui ci sarà anche Lorella Cuccarini, di recente impegnata a Nemicamatissima - lo show portato in scena insieme ad Heather Parisi - e nello studio di Music Quiz, che ripercorrerà la sua carriera insieme ai due conduttori, facendo luce sui momenti migliori e i peggiori della sua vita sua famigliare che artistica. In collegamento da New York, Chiara Francini e Pippo Baudo saluteranno poi Placido Domingo, che sarà pronto a fare gli auguri di Buon Natale ai telespettatori esibendosi in alcuni dei suoi più famosi brani di repertorio.

DOMENICA IN, PUNTATA DI NATALE: OSPITI E ANTICIPAZIONI 25 DICEMBRE 2016: GLI STADIO E WALTER VELTRONI - Spazio anche alla musica durante l’appuntamento con Domenica In in programma per oggi, domenica 25 dicembre 2016, e non solo grazie al collegamento con Placido Domingo a New York. In studio ci saranno come sempre la Big Band del maestro Bruno Biriaco e la showgirl Manuela Zero, ma Pippo Baudo e Chiara Francini annunceranno anche la band che ha trionfato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo di quest’anno, gli Stadio. Il gruppo sarà pronto a raccontarsi, svelando dettagli ed emozioni ancora ‘inedite’ della loro lunga carriera. Lisa Sastri proporrà alcuni brani e alcuni monologhi scelti apposta dal repertorio dei classici. Per concludere, infine, farà capolino anche Walter Veltroni, che presenterà il nuovo programma di cui è autore, “Gli occhi cambiano”: la sfida è quella di raccontare la storia della politica dagli anni ’50 ad adesso, in sei appuntamenti.

