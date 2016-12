Elf/ Su Italia 1 il film diretto da Jon Favreau con Will Ferrel e Zooey Deschanel: le curiosità

ELF, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITA' - Elf va in onda oggi, 25 dicembre 2016, su Italia 1 alle ore 19.25. Nel cast si annovera la partecipazione di diverse star mondiali, come Will Farrel, Zoey Deschanel, Daniel Tay, James Caan, Ed Asner e Mary Steenburgen. Il film è stato rilasciato negli Stati Uniti d'America il 7 novembre del 2003 grazie agli sforzi della New Line Cinema. Il film ha ricevuto delle recensioni molto positive sia dal pubblico che dalla critica cinematografica guadagnano ben 220 milioni di dollari pur avendo a propria disposizione un budget di soli 33 milioni. Il successo della pellicola è stato così ampio che è stato deciso di realizzare persino un musical a Broadway chiamato Elf: The Muscal e una non stop motion alla NBC 2014. Inoltre il lavoro si è guadagnato l'onore di essere diventato uno speciale della Tv grazie al musical Elf: Buddy's Musical Christmas. La pellicola è stata prodotta da ben 3 produttore, tra cui Todd Komarnicki, Jon Berg e Shauna Robertson e scritta da David Berenbaum. La voce narrante appartiene a Bon Newhart, mentre le musiche sono nate grazie agli sforzi di John Debney. Gli aspetti cinematografici sono stati gestiti da Greg Gardiner e gli aspetti di montaggio sono stati affidati a Dan Lebental. La compagnia di produzione è la Guy Walks Into a Bar Productions, mentre la distribuzione negli USA è stata realizzata dalla New Line Cinema. La pellicola dura 95 minuti e la lingua originale è l'inglese. Oltre agli elementi comici dovuti alla presenza di attori come Farrell, il film è descrivibile anche come sentimentale e fantastico.

ELF, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Elf è un film di genere comico tipicamente americano definito come American Christmas Film. Diretto da Jon Favreau e scritto da David Berenbaum. La pellicola andrà in onda questa sera alle 19.25 su Italia 1 e anticiperà la prima serata con molte risate e anche tanta voglia di riflettere su tematiche molto importanti e suggestive.



ELF, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Le vicende della pellicola ruotano intorno alla figura di Buddy, un piccolo orfano che finisce nel porta-giocattoli di Santa Klaus. Questo piccolo bambini si ritrova così portato da Babbo Natale verso il Polo Nord. Una volta nel laboratorio segreto di Babbo Natale il piccolo viene scoperto, ma ormai lontano da casa propria gli viene permesso di crescere insieme agli elfi che preparano i regali. Passa così del tempo, il piccolo cresce e il Papà Elfo si sente in grado di raccontargli come sono andate veramente le cose. In questo modo Buddy scopre che il suo vero padre non è mai venuto a conoscenza dell'esistenza del bambino e che tutt'ora è all'oscuro di avere un figlio. Inoltre, Buddy scopre che suo padro è il direttore di una grande casa editrice statunitense che risiede a New York. Anche la nuova famiglia di suo padre sta a New York. Buddy, ormai trentenne e vestito da elfo, raccoglie le sue cose e intraprende un lungo viaggio verso New York e nell'immensa città si mette a cercare suo padre, Walter. Giunto nella Grande Mela, però, come è previsto non trova subito suo padre, e in compenso incontra una donna, Jovie, di cui si innamora quasi immediatamente. I due cominciano così a sviluppare una curiosa relazione sentimentale e Buddy conosce suo padre. Quest'ultimo, con la sua compagnia, inventa un libro best-seller chiamato Elf, che racconta le avventure di suo figlio, Buddy. Al termine della pellicola Buddy e Josie si sposano e hanno una figlia, Susie, chiamata così in onore della madre biologica di Buddy. Nelle scene finali Buddy e Josie partono per il Polo Nord dove visitano il Papa Elfo che intanto è impegnato a ricercare e impacchettare i regali per il prossimo Natale.

