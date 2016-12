Enrico Brignano/ L'attore romano ospite di Rai 1: pronto a diventare papà di Martina (Domenica In, puntata 25 dicembre 2016)

ENRICO BRIGNANO, L’ATTORE ROMANO OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): PRONTO A DIVENTARE PAPÀ DI MARTINA - Enrico Brignano sarà tra gli ospiti della puntata di Domenica In di questo pomeriggio. Il film di Fausto Brizzi “Poveri ma ricchi” che lo vede protagonista con Christian De Sica, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Ubaldo Pantani e Gianmarco Tognazzi è nelle sale in questi giorni, nei quali tra l’altro l’attore non rinuncia al teatro, dato che è in scena all’Auditorium Conciliazione di Roma con “Ricomincio da me”. Certamente è buon momento della sua vita professionale, ma lo è anche in quella privata, visto che la sua compagna Flora Canto è incinta di una bambina, Martina. Il parto è vicino, dato che la donna è all’ottavo mese di gravidanza. Per Brignano sarà quindi un bel Natale, in attesa di quello ancor più speciale dell’anno prossimo.

ENRICO BRIGNANO, L’ATTORE ROMANO OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): LA CARRIERA Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi ci sarà anche l’attore Enrico Brignano. Nato a Roma il 18 maggio 1966, si avvicina al mondo dello spettacolo fin da giovane e prende parte alla prima edizione di La sai l'ultima?, programma riservato ai barzellettieri di tutta Italia. Nel 1991 esordisce al cinema con Le mele marce, seguito un anno dopo da Ambrogio. Nel frattempo, sviluppa una carriera televisiva di assoluto rispetto ed è tra i comici di Macao, prima di cimentarsi in Zelig, Le iene, Amici di Maria De Filippi. Nonostante la sua capacità di muoversi in diversi ambiti, la sua vera passione è costituita dal teatro, il mondo che sente come suo habitat naturale. Da Evviva a Sogno di una notte di mezza estate, da Rugantino a Il meglio d'Italia, Brignano intrattiene il pubblico dai palcoscenici di tutta Italia. Nel frattempo, prende parte a numerosi film tra i quali SMS - Sotto mentite spoglie, Un'estate ai Caraibi, Ex - Amici come prima!, Stai lontana da me e Tutte lo vogliono. In questo periodo è nelle sale cinematografiche il film “Poveri ma ricchi”, che vede Brignano protagonista con Christian De Sica, Lucia Ocone e Lodovica Comello.

