Finalmente Natale/ Su Canale 5 il film diretto da Rosella Izzo con Gerry Scotti e Maria Amelia Monti: le curiosità

FINALMENTE NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITA' - Nel film Finalmente Natale, oltre agli attori della sitcom, appaiono anche interpreti nuovi. La pellicola è stata realizzata nel 2007 i formato film per televisione. Pertanto il lavoro non è mai uscito sul grande schermo italiano. La durata del film è di 100 minuti circa, mentre il rapporto dell'immagine è il 16:9. La casa di produzione è la Grundy Italia. Nel cast del film si annoverano varie figure d'importanza nazionale come Gerry Scotti (nei panni di Gigi, una figura presente anche nella sitcom), Maria Amelia Monti (che interpreta la solita Alice) ed Enrico Brignano (che ha di nuovo dato il volto a Carlo Loiacono). Il portinaio del condominio è, come di solito, interpretato da Paolo Villaggio, mentre Loredana Cannata ha interpretato Cinzia. Tra le altre presenze occorre ricordare Nicola Pistoia, che ha dato voce a Spartaco, e Rosalina Neri (nelle vesti di nonnina Wanda). L'infermiera Livia è stata creata grazie alla partecipazione di Nadia Rinalgi, mentre Beppe Braida si è prestato per realizzare il personaggio del professore Guidi. Infine alla realizzazione del film hanno partecipato anche attori come Luigi Montini, Mavi Felli, Antonio d'Ausilio, Michele Caputo, Eugenio Battaglia, Marta Gori, Shara Romina e Thomas Cibelli (nei panni di Marco). Il soggetto della pellicola è stato scritto da Roberta Colombo, mentre della sceneggiatura si è occupato Edoardo Erba in collaborazione con la stessa Roberta Colombo. I ruoli di aiuto regista sono stati svolti da Fabio Campo, mentre il diretto di produzione è Nicola Innocenti. Della questione costumi si è occupata Donatella Cianchetti, mentre la gestione dei costumi sono stati affidati a Stefano Pica. Il direttore della fotografia è Fabio Olmi. I compiti di montaggio delle scene e la creazione delle musiche sono state gestite, rispettivamente da Mauro Menicocci e Flavio Premoli.

FINALMENTE NATALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Finalmente Natale è un film al 100% italiano, che andrà in onda alle ore 14,00 del 25 dicembre 2016 sul Canale 5. Diretto da Rossella Izzo, la pellicola è descrivibile come un film di genere comico. Il lavoro è andato in Prima TV assoluta il 19 dicembre del 2007, quando ha conquistato uno share superiore al 25%. Le vicende del film riprendono quelle che accadono nella sitcom Finalmente soli, anch'essa realizzata appositamente per il Canale 5.

Finalmente Natale, la trama del film - Come anche per la sitcom, la pellicola è incentrata sulla famiglia composta da Gigi Mantelli e Alice Fumagalli. I coniugi, come al solito, cercano di allontanare i figli per stare un po' da soli e in contempo si preparano a festeggiare il Natale insieme a Riccardo (o Riccardino) e Nicoletta (detta anche Niki). Tuttavia, nei festeggiamenti s'intromette anche la nonnina Wanda, che vuole rendere l'interno Natale più felice e gioioso rispetto al solito. Nel corso del tempo, però, Alice sviluppa molti dubbi a proposito del suo rapporto con Gigi. La donna teme che la loro relazione sentimentale sia sprofondata nella quotidianità, in quella grigia routine dove non si sente più il romanticismo. I due così hanno un piccolo dialogo, in cui Alice spiega a Gigi i suoi dubbi. La coppia di coniugi prende la decisione d'intraprendere un piccolo viaggio che dovrebbe riconciliarli. Tuttavia, come è prevedibile, i due dovranno superare non poche difficoltà sul proprio cammino prima di giungere a destinazione e godersi quella meritata vacanza lontano dagli obblighi e impegni quotidiani. Alla fine, però, ne sarà sicuramente valsa la pena. Come nel caso della sitcom Finalmente soli, vi saranno varie scene comiche a spingere la pellicola in direzione del tipico film italiano di famiglia, con l'alternarsi di episodidi comicità gradevole a quelli un po' più dubbi. Come la sitcom, anche il film è leggermente ispirato alle vicende de La casa Vianello, a cui riprendere direttamente una parte di trama.

