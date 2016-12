Fabrizio Corona/ News, Natale in carcere, il pensiero di Belen Rodriguez: per colpa sua ho rischiato di non lavorare più...(oggi, 25 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NATALE IN CARCERE: IL PENSIERO DI BELEN - Sono in molti ad aver abbandonato Fabrizio Corona dopo il suo secondo arresto, ma sembra che la sua ex fidanzata Belen Rodriguez, nonostante non abbia più nulla a che fare con l'ex re dei paparazzi, ogni tanto pensi ancora all'ex fidanzato. Lo ha confidato al settimanale Chi in un'intervista, in cui ha rivelato che Fabrizio Corona ogni tanto è nella sua mente. "Ci penso, e cerco subito di cambiare pensiero perché mi assale la tristezza. Ormai non so più quali siano gli errori che sta pagando. La vita ti presenta sempre il conto. Mi dispiace soprattutto per suo figlio, alla fine i nostri sbagli li paghiamo noi ma anche i nostri bambini". Belen Rodriguez è stata con Fabrizio Corona dal 2009 al 2012 ma poi si sono lasciati quando lei ha incontrato Stefano De Martino e si è innamorata di lui. La showgirl, in un'intervista a Fanpage, aveva anche detto che aveva dovuto troncare la relazione perché stava facendo del male alla sua carriera.

FABRIZIO CORONA, NATALE IN CARCERE: LA RABBIA PER L'EX - Anche Fabrizio Corona, qualche tempo fa, è intervenuto sulla sua ex ragazza, facendo delle confessioni incredibili sulla storia con Belen Rodriguez e dicendo che lei lo tradiva già con Stefano De Martino. Molte volte l'ex re dei paparazzi ha attaccato la showgirl usando parole poco carine, mentre Belen si è sempre tenuta su un livello un po' più elevato, evitando di attaccare in modo troppo forte Fabrizio Corona. Anche se, ovviamente, non ha mai risparmiato qualche stoccata all'uomo: "Con Fabrizio sono entrata nella tana del lupo. Potevo rovinarmi la carriera, non lavorare più, essere odiata dal pubblico. A un certo punto mi sono sentita dire: "O lo molli o non lavori". Ho lasciato tre agenti, di cui uno potentissimo come Lucio Presta. Non mi pento, lo rifarei anche domani mattina. Non lo avrei mai lasciato se non fosse arrivato Stefano. Con lui ho diviso l'incubo di tante sentenze, anche di qualche condanna". Frasi che non devono aver fatto piacere a Fabrizio Corona e che adesso, nella solitudine del carcere, sicuramente gli stanno facendo compagnia in modo negativo.

