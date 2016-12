GLI UCCELLI/ Su Iris il film di Alfred Hitchcook con Jessica Tandy: diretta streaming su Mediaset.it (oggi, 25 dicembre 2016)

GLI UCCELLI, DIRETTA STREAMING DEL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 DICEMBRE 2016 - Alle ore 23.05 va in onda il film di Alfred Hitchock Gli uccelli su Iris. Il film, The Bird il titolo originale, è stato diretto nel 1963 ed è stato presentato fuori concorso al sedicesimo festival di Cannes. Nel cast ci sono attori di ottimo livello come Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Veronica Cartwright e molti altri. Prodotto e distribuito dalla Universal Pictur è tratto dal romanzo Gli Uccelli di Daphne Du Maurier. Di questo però si mantiene solo l'idea centrale di un attacco effettuato dai volatili, per poi stravolgerne anche i significati e reinterpretarli in altra chiave. Clicca qui per la diretta streaming su Mediaset.it.

In "Gli Uccelli", Alfred Hitchcook fa un'apparizione all'inizio del film assieme ai suoi cani. Il regista interpreta infatti un cliente del negozio di animali che tiene al guinzaglio due terrier. Il ruolo di Melania Daniels è interpretato da Tippi Hedren, madre dell'attrice Melanie Griffith, all'epoca solo mannequin e pressoché sconosciuta come attrice. La Hedren sarà anche la protagonista della pellicola successiva firmata da Hitchcook, "Marnie", un thriller psicologico che annovera tra i protagonisti anche Sean Connery.

Il thriller è interpretato da Tippi Hedren, Jessica Tandy, Rod Taylor, Suzanne Pleshette e Veronica Cartwright.

LA TRAMA - A San Francisco la bella e facoltosa Melania Daniels e l'avvocato Mitch Brenner si incontrano in un negozio specializzato nella vendita di animali. I due si conoscono già, in quanto la ragazza tempo prima aveva subito un processo per essersi messa al volante ubriaca e Mitch, proprio per questo motivo, fa finta di averla scambiata per un'addetta alla vendita e le domanda di poter vedere una coppia di pappagallini. L'atteggiamento dell'uomo infastidisce parecchio Melania, che comunque decide di stare allo scherzo e gli risponde che in negozio non c'è ciò che lui sta cercando. Ad un certo punto l'avvocato mette fine al gioco e ricorda la tutt'altro che piacevole occasione in cui si sono conosciuti, non risparmiando a Melania parole di biasimo per il suo comportamento e causando una reazione della giovane che gli dà del maleducato. Tuttavia la ragazza non può fare a meno di provare una forte attrazione per Mitch e decide di portargli di persona gli inseparabili che l'uomo cercava nella sua residenza di Bodega Bay, dove l'avvocato si reca tutti i weekend in compagnia della mamma e della sorella. Volendo sorprendere Mitch, la ragazza arriva sulla baia con un motoscafo e poi si introduce di nascosto nella dimora dell'uomo, lasciando lì il suo dono. Vedendo gli uccelli Mitch capisce che Melania è stata lì e si precipita fuori per trovarla: i due si rivedono dall'altra parte della baia, e quando Mitch ritrova Melania questa viene aggredita da un gabbiano che le causa una ferita sul capo. La giovane, sempre più interessata a Mitch, decide poi trattenersi lì in quanto Cathy, sorella minore dell'uomo, esprime il desiderio che lei si unisca ai festeggiamenti per il suo compleanno, e così passa la notte nella residenza di Annie, insegnante di Cathy ed ex fidanzata di Mitch. Da questo momento in poi hanno luogo una serie di eventi che inquietano e non poco la gente del posto, e che hanno per protagonisti sempre gli uccelli: un gabbiano morto davanti all'uscio di casa di Annie, bimbi aggrediti dai volatili, galline che non mangiano più. Gli eventi sono sempre più gravi, tanto che un contadino viene addirittura ucciso e privato degli occhi proprio da uno stormo di uccelli e un peschereccio subisce un assalto da parte di un temibile stormo di gabbiani. Nonostante ciò, però, nessuno si rende pienamente conto della gravità della situazione (tranne Melania) fino a quando anche Annie non rimane irreversibilmente vittima della furia dei volatili e tutti sono obbligati a rimanere nelle proprie abitazioni per non subire l'assalto degli uccelli, che ormai sono numerosissimi e hanno messo in atto una vera e propria invasione. La stessa Melania rimane vittima per la seconda volta del feroce assalto di un gabbiano e così Mitch pensa di accompagnarla in ospedale. Quando i due partono, la mattina presto, appena usciti da casa si trovano davanti uno scenario a dir poco spaventoso: una quantità enorme di uccelli, forse migliaia, li scrutano in maniera minacciosa e silenziosa.

