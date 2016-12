GRANDI MAGAZZINI/ Su Rete 4 il film diretto da Castellano e Pipolo con Enrico Montesano, Lino Banfi e molti altri

GRANDI MAGAZZINI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il giorno di Natale, subito dopo le grandi abbuffate previste col pranzo del 25 dicembre, andrà in onda Grandi Magazzini, film del 1986 con tutti i migliori attori italiani dei mitici anni '80 e firmato dallo storico duo di registi e sceneggiatori Castellano e Pipolo. Grandi Magazzini, la trama - Nei Grandi Magazzini, enorme centro commerciale in quel di Milano, assistiamo a diverse storie separate che procedono ognuna per la propria strada prima di incrociarsi. Troviamo così il giovane Christian De Sica, ragazzo di paese e vincitore di un buono sconto da 500mila lire da spendere nei Grandi Magazzini e che inizierà a passare in rassegna tutti gli articoli per non riuscire mai ad arrivare alla cifra stabilita. Evaristo Mazzetti, interpretato da Enrico Montesano, è un impiegato del settore pulizie che, per un misunderstanding, verrà scambiato per il figlio dell'ingegner Gruber, proprietario dei Grandi Magazzini. Questo darà vita ad una serie di equivoci che si risolveranno in una scena finale strappa risate anche grazie all'intervento di Paolo Panelli, nei panni del padre di Montesano. Corrado Minozzi è l'addetto alla sorveglianza dei Grandi magazzini ed è interpretato da Massimo Boldi. La sua fissa nel cercare di acchiappare ladri lo porta a distrarsi continuamente facendosi passare sotto al naso una caterva di taccheggiatori che fuggono via indisturbati. Renato Pozzetto interpreta invece Fausto Valsecchi, un addetto alle consegne a domicilio che rimarrà invischiato dalle situazioni più paradossali: una coppia che litiga e si lancia oggetti, un molosso che lo aggredisce e una portiera che gli impedisce di prendere l'ascensore per consegnare una tv. Lino Banfi veste i panni del mendincante Nicola Abatecola: insieme alla figlia si diverte a intrattenere i clienti del centro commerciale, improvvisando canzoni in rima che invitano al buonumore. Il grande Nino Manfredi interpreta invece un attore sul viale del tramonto e con evidenti problemi d'alcolismo che viene scritturato per una piccola parte in uno spot promozionale dei Grandi Magazzini. Ogni scusa però sarà buona per cercare di bere sul set... Gigi Reder e Paolo Villaggio sono invece i due evasi Turati e Nardini: i due cercano di truffare gli ingegneri dei Grandi Magazzini, proponendo un robot giocattolo in dimensioni umane che altro non è che Turati mascherato. Le cose non finiranno bene per la coppia. La bella Heather Parisi è una cliente molto miope che, smarriti gli occhiali, inizierà a peregrinare nei reparti del centro commerciale, perdendosi e finendo nella riunione del consiglio d'amministrazione dei Grandi Magazzini. Roberto è invece un commesso del reparto abbigliamento, perdutamente innamorato di Ornella Muti. La bella attrice un giorno si presenterà ai Grandi Magazzini...

