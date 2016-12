HEATHER PARISI / Lorella Cuccarini torna a parlare della collega: “È una donna molto fragile” (oggi, 25 dicembre 2016)

HEATHER PARISI, LORELLA CUCCARINI TORNA A PARLARE DELLA COLLEGA: “È UNA DONNA MOLTO FRAGILE” - Nel palinsesto invernale di Rai Uno ritroveremo anche Heather Parisi e Lorella Cuccarini, protagoniste sabato 7 gennaio sulla prima rete del servizio pubblico con “il meglio di” NemicAmatissima. Gli ascolti non sono stati eclatanti ma il programma ha fatto comunque parlare di sè per la querelle tra le due showgirl: la Parisi aveva infatti denunciato come alla collega fosse stato dato molto più spazio, arrabbiandosi per il taglio delle sue coreografie e chiamando in causa la Cuccarini. Pochi giorni fa quest’ultima è tornata sull’argomento in un’intervista pubblicata sul settimanale Diva e Donna: “Non lo so. Heather è una donna molto fragile. Aver vissuto questa esperienza dopo tanto tempo che era fuori dalla televisione evidentemente l’ha caricata di responsabilità. Sono sincera, non so darti una spiegazione, anche perché Heather è partita subito, la mattina dopo. Siamo scoppiate in un pianto liberatorio. Sai, anche l’adrenalina. Il peso di un mese e mezzo di lavoro duro. Heather mi ha detto delle cose belle. Mi ha ringraziato. Lei non ha neanche un suo numero di telefono, è difficile parlarci. Bisogna chiamare il marito. Ma non avrei saputo cosa dirle. Preferisco rimanere a quel nostro abbraccio finale”.

HEATHER PARISI, LA CARRIERA DELLA SHOGIRL DI “NEMICAMATISSIMA” - Heather Parisi, showgirl, ballerina ed attrice statunitense nata a Los Angeles nel 1960, è tornata di recente alla ribalta delle scene televisive italiane grazie alla sua recente partecipazione alla trasmissione Rai Nemicamatissima, nella quale ha diviso il palco con Lorella Cuccarini. Heater Parisi il cui nome completo è Heather Elizabeth Parisi, come suggerisce il suo cognome, ha origini italiane. Suo nonno Frank , infatti, era originario di un paesino in provincia di Cosenza. Figlia di genitori separati da quando lei aveva solo un anno, è molto legata alla sua sorellastra Tiffany, nata dal secondo matrimonio della madre. Ha iniziato a studiare danza fin da bambina. All'età di 15 anni è entrata a far parte dell'America Ballet ed a 19 anni ha vinto due borse di studio che le hanno permesso di proseguire gli studi senza molte difficoltà. Durante il corso della sua carriera televisiva in Italia ha preso parte a moltissime trasmissioni di successo della storia della tv italiana degli anni 80 come Fantastico, Luna Park e Al Paradise. Ha inoltre inciso alcune hit musicale come Cicale e Disco Bambina con le quali ha vendute migliaia di copie. Il singolo Disco Bambina, ad esempio, riuscì a vendere più di un milione di copie e divenne il singolo più venduto del 1979. Inoltre, il programma Al Paradise venne premiato al Festival di Montreux in Svizzera come miglior trasmissione europea del 83. Il grande successo della showgirl americana ebbe inizio grazie al suo fortunato incontro con il conduttore Pippo Baudo al quale venne presentata dal coreografo Franco Miseria, che notò la sua straordinaria bravura. Il debutto ufficiale sul piccolo schermo avvenne nel 79 nella trasmissione Apriti Sabato condotta proprio da Pippo Baudo. Il suo ritorno in tv con la trasmissione Nemicamatissima al fianco di Lorella Cuccarini ha riacceso antiche polemiche secondo le quali, tra le due showgirl, sarebbe sempre esistito un profondo astio. Nel 85 Lorella Cuccarini sostituì proprio la Parisi nella famosa trasmissione, Fantastico. Le due hanno sempre smentito la fondatezza di simili dicerie. Sta di fatto che, su loro stessa ammissione, la Parisi e la Cuccarini non sono mai state amiche. Secondo la showgirl americana la loro incompatibilità caratteriale deriverebbe da una profonda differenza caratteriale. Eppure dopo la messa in onda di Nemicamatissima è stata proprio la showgirl statunitense a riacutizzare nuove polemiche. In una lettera pubblicata sui propri canali social la Parisi si è detta profondamente amareggiata dal modo in cui il programma era stato montato. Molti dei sui interventi, a suo dire, sono stati tagliati, offrendo uno spazio maggiore alla collega Lorella Cuccarini. Nella lunga lettera di sfogo ha inoltre aggiunto che molte delle sue idee e proposte artistiche sono state scartate, preferendo i suggerimenti della sua nemica amatissima.

