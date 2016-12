I GEMELLI/ Su La7 il film con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger: diretta streaming (oggi, 25 dicembre 2016)

I GEMELLI, DIRETTA STREAMING DEL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016 - Andrà tra poco in onda su La7 il film I gemelli. Film diretto da Ivan Reitman vede tra i protagonisti Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger. La pellicola ha ottenuto una nomination per la migliore canzone originale ai Golden Globe di quell'anno il 1988. Una pellicola divertente anche se con alcune riflessioni mediche importanti che sicuramente allieterà la notte di Natale che vede sempre il pubblico presente di fronte alla televisione per seguire momenti di pura ilarità e anche tranquillità. E' possibile seguire la diretta streaming del film I ggemelli sia sui computer che sui nostri disponitivi mobili come smartphone e tablet, cliccando qui. Andrà tra poco in onda suil filmFilm diretto da Ivan Reitman vede tra i protagonisti Danny De Vito e Arnold Schwarzenegger. La pellicola ha ottenuto una nomination per la migliore canzone originale ai Golden Globe di quell'anno il 1988. Una pellicola divertente anche se con alcune riflessioni mediche importanti che sicuramente allieterà la notte di Natale che vede sempre il pubblico presente di fronte alla televisione per seguire momenti di pura ilarità e anche tranquillità. E' possibile seguire la diretta streaming del film I ggemelli sia sui computer che sui nostri disponitivi mobili come smartphone e tablet,





I GEMELLI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ SULLA PELLICOLA - “I Gemelli” il film con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger che andrà in onda quest’oggi, domenica 25 dicembre 2016, in seconda serata su La7, ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per la miglior canzone originale. In una scena della pellicola che vede Vincent e Julius in n ufficio a firmare assegni per saldare i debiti della Benedict & Benedict, viene fatto riferimento alla valigetta piena di dollari che i gemelli hanno restituito alle autorità, ricevendo in cambio una ricompensa di 50.000 dollari. C’è però un errore: Vincent parla di quattro milioni di dollari ma in realtà l’ammontare era di 5 milioni. Una discrepanza che lascia intendere Vincent abbia mentito al fratello sull'ammontare della somma e abbia tenuto il milione mancante per sé.

I GEMELLI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Per la notte di oggi, domenica 25 dicembre 2016, La7 ha scelto spensieratezza e comicità. La rete di Urbano Cairo manderà infatti in onda alle 23.15 "I Gemelli", commedia del 1988 diretta da Ivan Reitman. La pellicola è interpretata da Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger, Chloe Webb, Kelly Preston e Bonnie Bartlett.

I GEMELLI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo nel 1952 e Mary Ann Benedict, una giovane donna, si sottopone ad un singolare esperimento scientifico che ha come scopo il concepimento di un essere eccezionale che avrà il compito di mettersi al servizio della razza umana e del suo progresso. Contrariamente alle previsioni la donna dà alla luce due gemelli: Vincent, bimbo di dimensioni praticamente minuscole, e Julius, che invece presenta qualità fisiche notevoli. A Mary Ann tutto ciò viene taciuto e le viene invece fatto credere di aver partorito un solo bambino che sfortunatamente è deceduto. I gemelli vengono separati alla nascita e crescono lontani l'uno dall'altro senza sapere di avere la stessa mamma, che loro pensano essere morta. Passano più di trent'anni e li ritroviamo, i gemelli, diversissimi non solo per stazza ma anche per indole. Vincent, il piccoletto, è diventato un uomo che usa la sua mente brillante e la sua furbizia per escogitare espedienti atti a truffare il prossimo dopo essere cresciuto in un orfanotrofio, e che perciò si ritrova spesso ad avere problemi con la giustizia. Julius invece è un uomo dedito agli studi e alla cultura, intelligente ma anche molto smaliziato, dotato di un fisico statuario ed eccezionale e senza esperienza alcuna con le donne. Julius viene a conoscenza della verità sulla propria nascita e progetta di ritrovare il fratello e convincerlo ad accompagnarlo alla ricerca della donna che li ha messi al mondo. Così l'uomo si reca a Los Angeles per incontrare per la prima volta il gemello, il quale però è andato a finire in galera per l'ennesima truffa: tocca a Julius accollarsi la spesa della cauzione e tirarlo fuori. Dopo qualche momento di incredulità, man mano che si conoscono meglio, i due si affezionano e diventano inseparabili. E' soprattutto Vincent a beneficiare della presenza del fratello in quanto questi, grazie al carattere mite unito alla notevole prestanza fisica, riesce in innumerevoli occasioni a togliere il fratello dai guai. La coppia si mette poi sulle tracce della madre, aiutata nell'impresa da Linda, compagna di Vincent, e da Marnie, sorella di quest'ultima, di cui Julius s'invaghisce. I due ritrovano Mary Ann che rimane incredula per il fatto di ritrovarsi di fronte i figli che cedeva morti. Riabbracciata la madre, Julius convola a nozze con Marnie e Vincent con Linda ed entrambe le coppie apprendono di essere in attesa di una coppia di gemelli.

