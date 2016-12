I TRE MOSCHETTIERI / Il film con Orlando Bloom e Milla Jovovich in onda in prima serata su Rai 2: diretta streaming su RaiPlay

I TRE MOSCHETTIERI, FILM IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2016 SU RAI DUE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - La prima serata del giorno del Santo Natale di Rai Due sarà dedicata ad un piccolo classico della letteratura nella sua più moderna trasposizione cinematografica. Oggi, domenica 25 dicembre 2016 alle ore 21 andrà in onda I tre moschettieri, film d'azione e d'avventura del 2011 diretto da Paul W. S. Anderson. Il cast è di primissima categoria è comprende Logan Leman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Matthew Macfayden e Ray Stevenson. Il trailer (clicca qui per il video) pone in evidenza alcune scene salienti della pellicola e sottolinea le gesta di D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Moschettieri senza macchia e senza paura. Il film può essere visto anche in diretta streaming sul sito di - La prima serata del giorno del Santo Natale di Rai Due sarà dedicata ad un piccolo classico della letteratura nella sua più moderna trasposizione cinematografica. Oggi, domenica 25 dicembre 2016 alle ore 21 andrà in onda I tre moschettieri, film d'azione e d'avventura del 2011 diretto da Paul W. S. Anderson. Il cast è di primissima categoria è comprende Logan Leman, Milla Jovovich, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Matthew Macfayden e Ray Stevenson. Il trailer () pone in evidenza alcune scene salienti della pellicola e sottolinea le gesta di D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Moschettieri senza macchia e senza paura. Il film può essere visto anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it , cliccando qui.

I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ - Oggi 25 dicembre, su Rai 2 va in onda I tre moschettieri, nel film la maliarda Milady è interpretata dalla bellissima attrice ucraina Milla Jovovich. La donna nella vita privata è la moglie del regista Paul W. S. Anderson: i due stanno assieme sin dal 2003. Nonostante un cast di tutto rispetto e un budget importante, il film non riscosse un grande successo né con il pubblico, né con i critici cinematografici che giudicarono la recitazione e la sceneggiatura poco originale e coinvolgente.

I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - I tre moschettieri, film in onda in prima serata oggi 25 dicembre 2016 su Rai 2, è un film d'avventura che si ispira all'omonimo romanzo scritto da Alexandre Dumas nel 1844. Un grande regista: Paul W. S. Anderson, autore inglese che ha prodotto film d'azione di grande popolarità come, "Mortal Kombat", "Alien vs. Predator" e "Pompei". Il protagonista, invece, ha il volto del giovane Logan Lerman, attore californiano classe 1992: giovanissimo, prende parte a film importanti come "Il patriota" e "What Women Want - Quello che le donne vogliono". Recentemente ha recitato nella saga cinematografica "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo", molto popolare tra gli adolescenti. Al suo fianco troviamo molti attori di grande fama: l'affascinante Duca di Buckingham, per esempio, ha il volto di Orlando Bloom, attore inglese che nel corso della sua carriera ha recitato per registi di ottimo calibro come, ad esempio, Ridley Scott, Cameron Crowe, Sofia Coppola, Peter Jackson e Gore Verbinski. Il perfido Cardinale Richelieu, invece, è stato magistralmente portato sullo schermo dall'ottimo Christoph Waltz, attore viennese che tutti ricordano per la sua partecipazione ad alcune popolari pellicole di Quentin Tarantino come, ad esempio, "Bastardi senza gloria" e "Django Unchained".

I TRE MOSCHETTIERI, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo nella Venezia degli inizi del XVII secolo: I tre moschettieri, Athos (Matthew Macfadyen), Porthos (Ray Stevenson) e Aramis (Luke Evans) cercano di trafugare alcuni disegni di Leonardo da Vinci in cui l'inventore toscano spiegava come realizzare alcune suggestive macchine volanti. Li aiuta Milady de Winter (Milla Jovovich), storica amante del moschettiere Athos. I nostri protagonisti hanno sbagliato a fidarsi dell'avvenente signora: Milady, infatti, li tradisce e consegna i progetti all'affascinante Duca di Buckingham (Orlando Bloom). Il fallimento di questa missione non passerà inosservato: quando i tre moschettieri tornano in Francia vengono espulsi dalla guardia reale dal severo ed intrigante cardinale Richelieu (Christoph Waltz). L'uomo di Stato non si accontenta e scioglie l'intera arma: era una mossa che meditava da tempo dato che i moschettieri avevano in più di un'occasione ostacolato la sua brama di potere. Passano dodici mesi: un giovane di nome D'Artagnan (Logan Lerman) lascia il suo villaggio nella Guascogna per recarsi a Parigi nella speranza di diventare un moschettiere esattamente come suo padre. Immaginate il suo sgomento quando dovrà scoprire che il corpo non esiste più. In una locanda di campagna, D'Artagnan accusa il capitano Rochefort (Mads Mikkelsen), leader della guardia personale di Richelieu, di aver apostrofato il suo cavallo con parole offensive. Per lavare quest'onta lo sfida a duello. Rochefort gli spara mentre è D'Artagnan distratto: fortunatamente, il nostro giovane ed inesperto protagonista viene salvato da Milady de Winter. Finalmente a Parigi, D'Artagnan incontra per caso Athos, Porthos e Aramis. La sua goffaggine non ha limiti ed il giovane guascone riesce ad irritare profondamente tutti e tre. Il ragazzo è quindi costretto ad organizzare duelli consecutivi. Athos, il primo della lista, porta Porthos e Aramis come suoi secondi: in questo modo D'Artagnan si rende conto che i suoi rivali sono i moschettieri che sta cercando da tempo. Il suo onore, però, non è in discussione e si dice pronto a proseguire con il duello. Quando le guardie di Richelieu intervengono per arrestare i combattenti, i nostri quattro protagonisti decideranno di unire le forze per affrontare in modo congiunto questo antipatico nemico comune...

