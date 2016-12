Il mondo nelle mie braccia / Su La7 il film diretto da Raoul Walsh con Gregory Peck e Anthony Quinn: le curiosità

IL MONDO NELLE MIE BRACCIA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITA' - Il mondo nelle mie braccia va in onda oggi, 25 dicembre 2016, alle ore 14.20 su La7. Si tratta di una pellicola che ha fatto la storia del cinema e che è targata Raoul Walsh. Scritto da Borden Chase il film è stato diretto nel 1952 e vede nel cast due colonne del cinema americano dell'epoca come Gregory Peck e Anthony Queen. Di sicuro si tratta di un film di grande interesse per tanti motivi anche perchè racconta una storia molto particolare. In più c'è da aggiungere particolari importanti come la fotografia di Russell Metty e le musiche di Frank Skinner che arricchiscono di ulteriore qualità una pellicola già molto bella di suo. Può sembrare un po' fuori dal tempo e non attuale ma in realtà il film nasconde un sottotesto che ci porta a delle tematiche sempre attuali e pungenti.

IL MONDO NELLE MIE BRACCIA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Nel primo pomeriggio di La7 di oggi, domenica 25 dicembre, alle ore 14,20 viene mandato in onda il film di genere avventura Il mondo nelle mie braccia (titolo originale The World in His Arms). Una pellicola del 1952 con durata pari a circa 1 ora e 44 minuti prodotta negli Stati Uniti d’America per la regia di Roul Walsh. Il soggetto è stato sviluppato da Rex Beach, la sceneggiatura è stata adattata da Borden Chase, la fotografia è stata curata da Russell Metty, il montaggio è stato eseguito da Frank Gross e le musiche sono state composte da Frank Skinner. Nel cast sono presenti alcuni grandi attori americani come Gregory Peck, Ann Blyth, Anthony Quinn, John McIntire, Sig Ruman, Carl Esmond e Bryan Forbes.

IL MONDO NELLE MIE BRACCIA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Ci troviamo nella città californiana di San Francisco nel corso dell’anno 1850. Qui si sta tenendo un matrimonio piuttosto importante e dai contorni decisamene nobili. La contessa russa Marina (Ann Blyth) deve prendere in sposo il principe Semyon (Carl Esmond). Una impellenza che non piace per nulla alla stessa contessa che in ragione di ciò decide di mettere in essere una vera e propria fuga. Una decisione che comporterà per lei dei problemi per nulla semplici da affrontare ed è per questo che richiede ed ottiene un passaggio su una nave per raggiungere nel più breve lasso di tempo possibile la città di Sitka in Alaska che all’epoca si trovava sotto il Governo Russo ed in particolare di Ivan Vorashilov che è anche lo zio della stessa Marina. Dunque la donna sta chiedendo protezione al suo influente zio nella speranza che tutto si possa sistemare in tempi breve. Tuttavia le cose non vanno esattamente così in quanto il capitano di un’altra nave di nome Clark (Gary Cooper) decide di attaccare la nave sulla quale viaggia Marina per via di alcune vecchie diatribe con l’altro capitano che viene conosciuto con il nome di Messicano. Clark ha la meglio e di fatto fa prigioniero l’intero equipaggio e la stessa Marina. Conscia di come tutto questo possa far saltare il suo piano, cerca di trovare un accordo con Clark che tuttavia sembra alquanto restio all’idea anche in ragione di un viscerale odio nei confronti dei russi. La donna però riesce non solo a fargli cambiare idea ma anche ad instaurare un bellissimo rapporto. I due si innamorano pazzamente tant’è che già iniziano a pensare ad un futuro da sposati. Clark porta Marina a Sitka dove tuttavia non si fa attendere l’arrivo rabbioso del principe che fa rapire la donna. Clark in un primo momento è furente in quanto crede di essere stato vittima di un tradimento ma poi si deve ricredere quando lo stesso principe lo fa catturare assieme al proprio equipaggio per costringere Marina ad accettare nel diventare sua moglie per salvare la vita allo stesso Clark. Quest’ultimo però aiutato dai propri uomini riesce a scappare e liberare la propria amata assieme alla quale vorrebbe vivere il resto della propria vita.

br/>© Riproduzione Riservata.