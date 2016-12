IL SEGRETO / Anticipazioni spagnole e italiane: il ritorno di Fè, tornerà a collaborare con Donna Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE E ITALIANE: IL RITORNO DI FÈ, TORNERÀ A COLLABORARE CON DONNA FRANCISCA? - Tra le tante novità de Il Segreto ci sarà il ritorno di Fè che scuoterà le prossime puntate della serie spagnola pronta a tornare in onda martedì prossimo quando il calendario segnerà il ventisette dicembre e che si muoverà fino al trentuno in attesa di grandissime sorprese in vista dell'anno nuovo. Sicurametne scuote il ritorno del personaggio che era uscito di scena lo scorso agosto e per il quale non si poteva nemmeno immaginare un ritorno così prematuro. Fè è interpretata da Marta Tomasa Worner e ha recitato nella serie dalla puntata 776 alla 1100, la ritroveremo dopo oltre centoventi episodi e sicuramente avrà qualcosa di molto importante da raccontare. Staremo a vedere soprattutto se tornerà a collaborare Donna Francisca Montenegro con la quale ha avuto un rapporto importante fin dalla sua prima apparizione.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE E ITALIANE - Il Segreto torna dal 27 dicembre prossimo con nuove puntate che ci porteranno dritti dritti verso la morte di Eliseo e un doppio matrimonio. Di chi parliamo? Ma delle coppie del momento ovvero quella formata da Candela e Severo e Lucas e Sol. Con l'uscita di scena del marito della giovane non ci sarà più bisogno di aspettare oltre e, nonostante le paure iniziali da parte dell'attore, presto i due giovani decideranno di sposarsi. All'altare non saranno soli visto che proprio nelle prossime puntate Severo farà la sua proposta alla bella pasticcera che questa volta potrà dire sì al suo sposo senza omicidi in vista e con buona pace di Francisca. La matrona sarà doppiamente sconfitta e non solo perchè Candela troverà un marito dopo Tristan ma anche perchè questo marito è proprio il suo acerrimo nemico: Severo Santacruz. Le nozze andranno liscie o succederà qualcosa che farà saltare tutto? Nel 2017 lo scopriremo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE E ITALIANE - Ramiro Castaneda troverà l'amore nelle puntate spagnole de Il Segreto? Il figlio di Rosario è ricomparso a Puente Viejo appena in tempo per salvare Prado da una situazione complicata, ma ha continuato a fare da sfondo alle storie d'amore della figlia con Matias oltre che di Alfonso ed Emilia. In futuro, però, qualcosa cambierà anche se non mancheranno i nuovi problemi da affrontare. Farà, infatti, il suo ingresso a Puente Viejo una donna misteriosa che attirerà l'attenzione sia di Ramiro che di Matias. Si tratterà di Rafaela, che darà vita ad un doppio gioco apparentemente privo di spiegazione. Trascorrerà del tempo prima che questa donna mostri il suo vero volto, svelando di essere una pericolosa anarchica: lei e alcuni complici, infatti, organizzeranno un attentato che non resterà privo di conseguenze. Ne sarà coinvolta, suo malgrado, anche la famiglia Castaneda?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE E ITALIANE: ELISEO OTTIENE CIO' CHE CERCA MA... - Il Segreto oggi non va in onda e ritorna il prossimo martedì 27 dicembre nel suo tradizionale orario pomeridiana. Niente puntata serale, dunque, in occasione del Natale né tanto meno niente appuntamento il 26 dicembre, dedicato a programmi più adatti alla giornata di festa. Dovremo quindi pazientare qualche giorno in più per assistere ai nuovi intrighi di Eliseo, che verrà a sapere da Donna Francisca la verità sulla ricchezza della moglie. Non sarà solo la sorella del ricco Severo, ma anche la proprietaria del 25% delle sue azioni. Con questa consapevolezza, Eliseo farà la sua prossima mossa chiedendo di controllare tali quote e commettendo nuovi intrighi. che finiranno per essere scoperti da Severo. Sarà in tale circostanza che Severo, preoccupato per le sorti delle sue aziende oltre che per quelle della sorella, farà una proposta che Eliseo non potrà rifiutare: intestargli le quote dell'impresa! Il crudele personaggio accetterà ma non farà i conti con la furbizia del cognato che avrà in mente una trappola...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE E ITALIANE: LUCAS PARTE O RESTA? - C'è un altro grande interrogativo che riguarda sia i telespettatori italiani che spagnoli de Il Segreto? Qui da noi abbiamo visto il dottore alle prese con i suoi dubbi, dopo avere ottenuto il due di picche da Sol. Quest'ultima ha dovuto lasciarlo per evitare che Eliseo gli facesse del male ma possiamo tranquillizzarvi: questa vicenda avrà un lieto fine e la coppia convolerà a giuste nozze, insieme a Severo e Candela. La felicità durerà a lungo? Purtroppo no, come spesso accade negli scritti di Aurora Guerra: dopo un periodo di apparente tranquillità, Sol verrà avvelenata misteriosamente e morirà, davanti agli occhi sconvolti del marito e dei suoi cari. Mentre si cercherà il colpevole, Lucas deciderà che Puente Viejo non sarà il posto migliore nel quale vivere e partirà, in compagnia del figlio adottivo Marcos. Sarà questa, salvo clamorose sorprese, la definitiva uscita di scena del dottor Moliner e del suo bambino, anche se in futuro tutto potrebbe succedere.

