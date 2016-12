Intimissini On Ice 2016 / Carolina Kostner e Andrea Bocelli, diretta streaming e ospiti. Acrobazie sul ghiaccio all'Arena di Verona (oggi 25 dicembre)

INTIMISSIMI ON ICE 2016, DIRETTA STREAMING 25 DICEMBRE 2016 - La prima serata natalizia di Canale 5 ci propone Intimissimi on ice 2016. Dalle 21.10 di oggi, domenica 25 dicembre 2016, su Canale 5 andrà in onda il tradizionale appuntamento con le stelle del pattinaggio. All’Arena di Verona andrà in scena una serata dedicata alla musica, allo sport e all’intrattenimento. Tra i tanti pattinatori che scenderanno sulla pista di pattinaggio ricordiamo Carolina Kostner. Evgeni Plushenko, Kiira Korpi e il gruppo italiano di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers. Gli ospiti speciali della serata saranno Andrea Bocelli, Irina Shayk e Joan Smalls. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere Intimissimi on ice sintonizzandovi su Canale 5, potrete seguire lo show anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui DALL’ARENA DI VERONA, PIU' DONNE CHE UOMINI DAVANTI ALLA TV (OGGI, 25 DICEMBRE) - E' iniziata su Canale 5 la lunga serata di Intimissimi On Ice 2016 che vede tra i protagonisti Andrea Bocelli e Carolina Kostner. E' questo spettacolo, andato in scena oltre due mesi fa all'Arena di Verona, che Canale 5 ha deciso di regalare al suo pubblico per la serata di Natale. Sui social network notiamo subito che il pubblico è molto preso da questo evento, ciò che stupisce però è che sia maggiore il pubblico femminile di quello maschile davanti alla televisione. Sicuramente la grande arte di Carolina Kostner e di tutti gli altri atleti di pattinaggio artistico avrà dato maggiori motivazioni proprio alle ragazze di seguire l'appuntamento. Non mancano anche gli uomini, ma su Twitter sembra che la prevalenza di persone incollate davanti alla televisione siano delle ragazze giovani.

INTIMISSIMI ON ICE 2016, OSPITI E ARTISTI: DALL’ARENA DI VERONA, GLI AUGURI DI CAROLINA KOSTNER, FOTO (OGGI, 25 DICEMBRE) - La protagonista in assoluto di Intimissimi on Ice 2016 è sicuramente l'atleta Carolina Kostner. La pattinatrice artistica classe 1987 in carriera ha vinto tutto passando anche momenti piuttosto complicati, ma riuscendo sempre a rialzare la testa nei momenti decisivi. Sulla pagina di Twitter di Carolina Kostner la vediamo osservare lo splendido albero di Natale fatto a casa sua e mandare un messaggio a tutti i suoi fan: "Wishing peace and serenity to all of you! Merry Christmas!!! #Christamstime #family #happy #love #myworld", "Desidero pace e serenità per tutti voi!!! Buon Natale!!!", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Vedremo stasera come si esibirà e le splendide traiettorie che vedremo traccerà sul ghiaccio un'atleta veramente incredibile e piena di talento. - La protagonista in assoluto diè sicuramente l'atleta. La pattinatrice artistica classe 1987 in carriera ha vinto tutto passando anche momenti piuttosto complicati, ma riuscendo sempre a rialzare la testa nei momenti decisivi. Sulla pagina di Twitter di Carolina Kostner la vediamo osservare lo splendido albero di Natale fatto a casa sua e mandare un messaggio a tutti i suoi fan: "Wishing peace and serenity to all of you! Merry Christmas!!! #Christamstime #family #happy #love #myworld", "Desidero pace e serenità per tutti voi!!! Buon Natale!!!",. Vedremo stasera come si esibirà e le splendide traiettorie che vedremo traccerà sul ghiaccio un'atleta veramente incredibile e piena di talento.

INTIMISSIMI ON ICE 2016, OSPITI E ARTISTI: DALL’ARENA DI VERONA, NON SOLO CAROLINA KOSTNER (OGGI, 25 DICEMBRE) - La serata di Intimissimi On Ice 2016 non sarà solo Carolina Kostner, infatti sulla pista di ghiaccio a L'Arena di Verona ci saranno anche altri atleti molto importanti. Tra gli altri troveremo infatti Evgeni Plushenko, il gruppo italiano sincronizzato Hot Shivers e Kiira Korpi. Evgeni Plushenko è un campione russo classe 1982 che è stato dieci volte campione russo nel pattinaggio di figura, sette volte campione europeo, tre mondiale e ha inoltre raccolto in carriera due ori alle Olimpiadi. Al suo palmares si possono poi aggiungere cinque medaglie d'argento e due di bronzo. Più giovane è Kiira Korpi splendida finlandese classe 1988 che in carriera ha collezionato sette medaglie di cui una d'oro nei campionati finlandesi. Cosa dire degli Hot Shivers che appartengono al club Precision Skating Milano e in carriera hanno sempre ottenuto grandi successi ed emozioni incredibili.

INTIMISSIMI ON ICE 2016, OSPITI E ARTISTI: DALL’ARENA DI VERONA, TANTI TALENTI SUL GHIACCIO (OGGI, 25 DICEMBRE) - Talento e passione si mischieranno amabilmente in un mix davvero esplosivo nello spettacolo Intimissimi On Ice 2016, che ha preso il via all’Arena di Verona nei giorni scorsi e che verrà trasmesso la sera di Natale, oggi domenica 25 dicembre 2016, sul piccolo schermo di Canale 5 a partire dalle 21.10 circa. Tra gli ospiti d’eccezione, naturalmente, non sono potute mancare alcune stelle del pattinaggio: alcune molto conosciute (basti pensare all’insostituibile Carolina Kostner), altre invece al loro debutto ad Intimissimi on Ice. Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset rimarrà completamente stregato dai movimento e dai volteggi della pattinatrice, che sarà accompagnata anche dal campione olimpico Evgeni Plushenko e dalla coppia formata da Stéphane Lambiel e Kiira Korpi, che racconterà sul ghiaccio la storia di One Amazing Day. Pronti per lo spettacolo?

INTIMISSIMI ON ICE 2016, OSPITI E ARTISTI: DALL’ARENA DI VERONA, ANCHE LA BELLEZZA PROTAGONISTA (OGGI, 25 DICEMBRE) - La terza edizione di Intimissini On Ice 2016, registrato lo scorso 7 e 8 ottobre all’Arena di Verona, verrà trasmessa su Canale 5 proprio la sera di Natale. Oltre al talento dei professionisti del ghiaccio, ampio spazio verrà dedicato ad alcune bellezze mozzafiato che hanno partecipato all’evento, a partire dalla bellissima Irina Shayk: sulla pagina Facebook ufficiale di Intimissimi On Ice è stato pubblicato uno scatto del suo look, che gioca su trasparenze e punti di luce, in un nero lungo ed elegantissimo sulla sua figura slanciata (clicca qui per vedere la fotografia direttamente dalla piattaforma social). Ma i nomi delle affascinante protagoniste sono parecchi: il pubblico di Canale 5 ritroverà infatti anche Barbara Palvin, Anja Rubik, Joan Smalls, la fashion blogger Chiara Ferragni, Simona Krainova, Alice Campello e moltissime altre. Clicca qui per sfogliare la gallery condivisa sulla pagina di Intimissimi On Ice e scoprire chi ha partecipato alle serate.

INTIMISSIMI ON ICE 2016, OSPITI E ARTISTI: DALL’ARENA DI VERONA, ANDREA BOCELLI APRE LA SERATA (OGGI, 25 DICEMBRE) - A dare il via all’appuntamento con Intimissimi On Ice 2016 ci sarà un ospite davvero speciale, che arricchirà lo spettacolo che - lo ricordiamo - è stato registrato lo scorso 7 e 8 ottobre 2016 presso la splendida cornice dell’Arena di Verona. Sarà infatti Andrea Bocelli a dare il via alle danze, letteralmente: come riporta Vanity Fair, il celebre tenore di Lajatico, canterà “Lucerna le stelle” tratta dalla Tosca di Giacomo Puccini, e la sua voce accompagnerà il pubblico di Canale 5 per tutta la serata.

