L’ARENA DI MASSIMO GILETTI/ Oggi, domenica 25 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

L’ARENA DI MASSIMO GILETTI, OGGI NON VA IN ONDA (domenica 25 dicembre 2016) - Massimo Giletti, conduttore de L’Arena di domenica in domenica sul piccolo schermo di Rai 1, non andrà in scena oggi - 25 dicembre 2016, giorno di Natale - con un altro appuntamento del suo programma di attualità, sempre attento alle più recenti novità del mondo sociale ed economico. Anche il presentatore si è concesso una pausa in occasione delle festività natalizie, anche se il pomeriggio di Rai 1 non verrà sconvolto completamente dal momento che alle 14.00 - orario usuale di inizio Arena di Giletti - prenderà invece il via una nuova puntata di Domenica In, il programma che va in scena subito dopo. La settimana scorsa Massimo Giletti ha ospitato lo scrittore di Gomorra e Zero Zero Zero Roberto Saviano, ottenendo il 24.1% di share nella prima parte e rispettivamente il 22.6% e il 16.2% nella seconda e nella terza, quella dedicata ai protagonisti. È facile immagine come anche il prossimo weekend, quando domenica cadrà proprio l’1 gennaio 2017, l’Arena salterà un’altra messa in onda. Tornerà in scena dall’8 gennaio? Non resta che attendere le conferme dei palinsesti per averne la certezza.

