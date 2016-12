LA FONTANA DELL'AMORE / Il film romantico con Kristen Bell per la prima serata di Rai 4: diretta streaming su RaiPlay (oggi, 25 dicembre 2016)

LA FONTANA DELL’AMORE, FILM IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2016 SU RAI 4: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Rai 4 ha scelto di dedicare il prime time natalizio ad una commedia sentimentale dalle numerose sfumature ironiche. Alle 21.05 di oggi, 25 dicembre 2016, verrà proposto La fontana dell'amore, film del 2010 diretto dall'americano Mark Steven Johnson. Il cast vanta attori di livello quali Kristen Bell, Josh Duhamel e Anjelica Huston, con la partecipazione straordinaria di Danny DeVito. Il trailer in lingua italiana (clicca qui per il video) riassume in meno di due minuti le disavventure sentimentali della bella protagonista Beth. Quest'ultima prima viene a sapere che il suo ex sta per sposarsi, poi si innamora di un altro e infine, alla ricerca disperata dell'amore della sua vita, si getta nella Fontana di Trevi per recuperare alcune monete. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere La fontana dell’amore sintonizzandovi su Rai 4, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di - Rai 4 ha scelto di dedicare il prime time natalizio ad una commedia sentimentale dalle numerose sfumature ironiche. Alle 21.05 di oggi, 25 dicembre 2016, verrà proposto, film del 2010 diretto dall'americano Mark Steven Johnson. Il cast vanta attori di livello quali Kristen Bell, Josh Duhamel e Anjelica Huston, con la partecipazione straordinaria di Danny DeVito. Il trailer in lingua italiana () riassume in meno di due minuti le disavventure sentimentali della bella protagonista Beth. Quest'ultima prima viene a sapere che il suo ex sta per sposarsi, poi si innamora di un altro e infine, alla ricerca disperata dell'amore della sua vita, si getta nella Fontana di Trevi per recuperare alcune monete. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere La fontana dell’amore sintonizzandovi su Rai 4, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it , cliccando qui.

LA FONTANA DELL’AMORE, KRISTEN BELL E JOSH DUHAMEL NEL FILM IN ONDA SU RAI 4, OGGI 25 DICEMBRE 2016: IL REGISTA MARK STEVEN JOHNSON - Tra i film che vanno in onda stasera ci sarà anche La Fontana dell'amore su Rai 4. Alla regia troviamo Mark Steven Johnson nato nel 1964 a Hastings. Questi ha esordito dietro la macchina da presa nel 1998 con Simon Birch film bastato sul libro di John Irvin Preghiera per un amico. La notorietà arriva nel 2003 quando Johnson dirige il film con Ben Affleck Daredevil. Quattro anni più tardi poi arriva la conferma ad Hollywood con Ghost Rider interpretato da Nicholas Cage. Dopo La fontana dell'amore nel 2013 è tornato alla regia con Killing Season film d'azione che vede nel cast Robert De Niro e John Travolta. Staremo a vedere se stasera il film sarà molto seguito dal pubblico o meno.

LA FONTANA DELL’AMORE, KRISTEN BELL E JOSH DUHAMEL NEL FILM IN ONDA SU RAI 4, OGGI 25 DICEMBRE 2016: IL CAST DEL FILM - Su Rai 4 va in onda oggi 25 dicembre 2016 alle 21.05 il film romantico La fontana dell’amore, , in lingua originale "When in Rome", è una pellicola sentimentale realizzata nel 2010. L'appuntamento con questa produzione è previsto per domenica 25 dicembre alle ore 21:05 su Rai 4. La regia del romantico film è stata firmata da Mark Steven Johnson, autore statunitense che nel corso della sua carriera ha dato vita a film popolari come, ad esempio, "Simon Birch", "Daredevil" e "Ghost Rider". Il principale motivo di vanto della pellicola, però, è sicuramente il suo cast stellare: la protagonista del film è la bellissima Kristen Bell, attrice molto popolare agli occhi del grande pubblico per aver interpretato la protagonista della mitica serie televisiva "Veronica Mars". Al suo fianco recita il prestante Josh Duhamel, protagonista maschile del film: si tratta del celeberrimo protagonista della saga cinematografica "Transformers", diretta da Michael Bay. Come non citare, infine, la presenza della straordinaria attrice Anjelica Huston: figlia d'arte, questa interprete talentuosa dal volto marcato ha preso parte a film di grande importanza diretti da registi prestigiosi come, ad esempio, Miloš Forman, Elia Kazan, Rob Reiner, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Stephen Frears, Mira Nair, Sean Penn e Clint Eastwood.

LA FONTANA DELL’AMORE, KRISTEN BELL E JOSH DUHAMEL NEL FILM IN ONDA SU RAI 4, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La giovane Beth (Kristen Bell), è una graziosa curatrice d'arte presso il Guggenheim di New York. Troppo spesso la ragazza ha dato la precedenza alla sua vita professionale rispetto alla sfera sentimentale della sua esistenza. Ora che desidera incontrare qualcuno di speciale, il destino continua a farle conoscere persone che non le piacciono affatto e con cui la donna non ha nulla in comune. Tutto cambia quando la fanciulla si reca a Roma per partecipare al matrimonio della sua adorata sorellina Joan (Alexis Dziena), pronta a convolare impulsivamente a giuste nozze con un ragazzo che conosce appena. Nella capitale italiana, la giovane incontra Nicholas Beamon (Josh Duhamel): si tratta di un americano, estremamente prestante ed estremamente timido. Nonostante i suoi approcci siano piuttosto goffi e maldestri, i due giovani dovranno riconoscere ben presto di essere attratti l'uno dall'altra. Piano piano, la nostra Beth inizia a credere nuovamente nell'amore e si appresta a lasciar cadere le sue difese. Purtroppo presto dovrà ricredersi: una sera sorprende Nick mentre bacia la spregiudicata cugina del futuro sposo. Depressa da questa ennesima conferma che l'amore è solo una chimera, la nostra protagonista si prende una sonora sbronza e vaga sola per le vie di Roma. Arriva nei pressi della Fontana di Trevi e decide di prendere alcune monetine che giacciono sul fondo del monumento: non sa che una suggestiva leggenda racconta che chi si impossessa di un soldino lanciato nelle acque della Fontana farà innamorare di sé il proprietario della moneta. Con suo grande stupore, una volta tornata a New York, la giovane Beth inizierà ad essere perseguitata da uno stuolo di improbabili pretendenti: il primo è Al (Danny DeVito), magnate della carne insaccata, il secondo è un'artista di strada di nome Lance (Jon Heder), il terzo un pittore con poco sale in zucca chiamato Antonio (Will Arnett), mentre il quarto è Gale (Dax Shepard), modello dall'ego sconfinato. La nostra protagonista non riesce a liberarsi di loro e quindi è costretta a ricorrere all'aiuto di sua sorella: Joan le spiega che se vuole allontanarsi dai suoi persecutori deve per forza tornare a Roma per rendere le monete alla Fontana dell'Amore.

© Riproduzione Riservata.