LA STORIA FANTASTICA/ Su Rai Movie il film di Rob Reiner con Robin Wright e Mandy Patinkin: diretta streaming su Rai Play (oggi, 25 dicembre 2016)

LA STORIA FANTASTICA, FILM IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2016 SU RAI MOVIE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella serata di oggi, 25 dicembre 2016, alle ore 21.10 Rai Movie trasmetterà una pellicola a metà strada tra un fantasy e una commedia sentimentale della Walt Disney. Si tratta di La storia fantastica, realizzato nel 1987 negli Stati Uniti con la regia di Rob Reiner e la partecipazione degli attori Fred Savage, Peter Falk, Robin Wright e Cary Elwes. Il trailer ufficiale (clicca qui per il video) ribadisce il giusto mix di ambientazioni disneyane e una forte vena ironica. Lo si nota anche nella stranezza delle voci dei doppiatori, volutamente grottesche e capaci di fare il verso ai racconti fantastici degli ultimi anni. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “La storia fantastica” sintonizzandovi su Rai Movie, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di - Nella serata di oggi, 25 dicembre 2016, alle ore 21.10 Rai Movie trasmetterà una pellicola a metà strada tra un fantasy e una commedia sentimentale della Walt Disney. Si tratta di La storia fantastica, realizzato nel 1987 negli Stati Uniti con la regia di Rob Reiner e la partecipazione degli attori Fred Savage, Peter Falk, Robin Wright e Cary Elwes. Il trailer ufficiale () ribadisce il giusto mix di ambientazioni disneyane e una forte vena ironica. Lo si nota anche nella stranezza delle voci dei doppiatori, volutamente grottesche e capaci di fare il verso ai racconti fantastici degli ultimi anni. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “La storia fantastica” sintonizzandovi su Rai Movie, potrete seguire il film anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it , cliccando qui.

LA STORIA FANTASTICA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - In “La storia fantastica”, il film in onda stasera alle 21.20 su Rai Movie, c’è una scena che tutti coloro che amano il film ricordano con affeto: il duello tra Westley e Inigo Montoya, rispettivamente interpretati da Cary Elwes e Mandy Patinkin. Entrambi sono abilissimi spadaccini e mentre duellano citano citano una serie di maestri di scherma, realmente esistiti e autori di trattati. Un dettaglio di cui non viene però tenuto conto nell’adattamento italiano, in cui il senso del dialogo viene in parte stravolto. I maestri citati sono Bonetti per la “difesa d’alfiere”, Capoferro per”l’attacco a testuggine”, Thibault per “la torre” e Agrippa per “il capriolo”.

LA STORIA FANTASTICA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Oggi, domenica 25 dicembre 2016, su Rai Movie viene trasmesso a partire dalle ore 21.20 il film di genere avventura – fantasy “La storia fantastica” (The Princess Bride). Si tratta di un film americano del 1987 della durata di circa 1 ora e 34 minuti diretto da Rob Reiner con soggetto tratto dal romanzo La principessa sposa di William Goldman pubblicato nell’anno 1973. La sceneggiatura è stata adattata alla versione cinematografica dallo stesso Goldman. Inoltre, vi hanno collaborato Adrian Biddle nelle vesti di direttore della fotografia, Robert Leighton che si è occupato del montaggio, il noto musicista e leader dei Dire Straits Mark Knopfler che ne ha scritto la colonna sonora, Norman Garwood che ha realizzato la scenografia e Phyllis Dalton che ha confezionato i costumi di scena. Nel film hanno recitato tra gli altri Peter Falk, Fred Savage, Cary Elwes, Robin Wright, Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Andrè the Giant e Christopher Guest.

LA STORIA FANTASTICA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - In una piccola cittadina degli Stati Uniti d’America vive un bambino di nome Jimmy che per via di una brutta influenza è costretto a stare a letto. Il nonno, allo scopo di rendergli meno pesante la degenza, tira fuori un vecchio libro per leggergli un’appassionate storia in cui si racconta dell’amore contrastato in un antico regno del Medioevo tra un garzone di nome Westley (Cary Elwes) ed una bellissima principessa di nome Bottondoro (Robin Wright). Il loro amore è grande ma la differenza di classe sembra essere un ostacolo insuperabile anche perché la famiglia di lei, deve dare in sposa la figlia per ragione di stato. Westley desideroso di dimostrare a tutti di essere un uomo dal grande valore decide di abbandonare la cittadina per partire alla ricerca di fortuna promettendo alla propria amata di ritornare quanto prima. Il viaggio si presenta immediatamente molto difficile in quanto la nave sulla quale viaggiava Westley viene attaccata dal terribile pirata Roberts e le notizie che arrivano non sono certo confortanti per la povera Bottondoro. Infatti sembra che tutti le persone che erano a bordo della nave siano state uccise o ridotte in schiavitù dall’implacabile pirata. La speranza di rivedere il proprio amato è molto piccola ma la principessa vuole continuare a credere che un giorno il proprio amato possa far ritorno nel regno. Purtroppo la principessa deve fare i conti con le pressioni dei propri genitori che le vogliono imporre le nozze con il malvagio principe Humperdinck (Chris Sarandon) allo scopo di rendere maggiormente saldo il rapporto tra i due regni. La giovane Bottondoro non può opporsi al volere dei propri genitori che senza volerlo stanno commettendo un terribile errore in quanto il principe sta bramando di mettere le mani sul loro regno e nella prima notte di nozze uccidere la neo moglie. La notte prima delle nozze il disegno criminale del principe subisce un brutto colpo in quanto tre criminali rapiscono la principessa allo scopo di ottenere un riscatto. Mentre il principe si mette in moto per riavere la donna che deve sposare, lo stesso fa il pirata Roberts che con grande astuzia riesce a liberare la donna. Bottondoro è furente con il pirata in quanto certa che abbia ucciso il suo amato. In realtà il pirata Roberts è proprio Westley che ha preso il posto del vecchio pirata Roberts per quella che sembra essere una vera e propria tradizione. Tuttavia il loro amore non può essere ancora vissuto in pieno in quanto i due dovranno fare i conti con il principe usurpatore per un’avventura mozzafiato tutta da vivere e seguire.

© Riproduzione Riservata.