LE IENE SHOW/ Oggi, domenica 25 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

LE IENE SHOW, OGGI NON VA IN ONDA (domenica 25 dicembre 2016) - Stasera, domenica 25 dicembre 2016, non andrà in scena un nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma ricco di servizi e guidato dal trio Ilary Blasi, Giampaolo Morelli e Frank Matano (che si alternano in scena con gli inviati Paolo Calabresi, Giulio Golia, Andrea Agresti, Nadia Toffa e Matteo Viviani): lo scorso martedì, infatti, è stata trasmessa l’ultima puntata dell’anno, seguita da un messaggio social per salutare il pubblico. “Buonanotte a tutti grazie per averci seguito, questa era l’ultima puntata del 2016, ci rivediamo l’anno prossimo. Continuate a scrivere a redazioneiene@mediaset.it perché Le Iene non smettono di lavorare” si legge infatti sulla pagina Facebook ufficiale del programma. Al posto de Le Iene Show, più tardi il canale Mediaset lascerà spazio al film del 1996, “Il ciclone”, con Leonardo Pieraccioni e Lorenza Forteza. Clicca qui per leggere il messaggio social de Le Iene: quando torneranno in onda inchieste e servizi?

