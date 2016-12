LINA SASTRI / L'attrice napoletana ospite di Rai 1 (Domenica In, puntata 25 dicembre 2016)

LINA SASTRI, L'ATTRICE NAPOLETANA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): LA CARRIERA - Ci sarà anche Lina Sastri tra gli ospiti di Domenica In, in onda oggi pomeriggio domenica 25 dicembre su Rai 1. La cantante e attrice napoletana è tra le più apprezzate degli ultimi anni, sempre pronta ad intraprendere nuovi progetti e a mettere in mostra tutto il proprio talento nelle nobili arti della musica, del teatro e del cinema. Nata a Napoli il 17 novembre 1953, Pasqualina Sastri detta Lina può vantare una carriera davvero straordinaria su diversi campi. Il suo esordio è in qualità di attrice e risale al 1977 con la pellicola Il prefetto di ferro, seguita da Ecce bombo, Mi manda Picone, Strana la vita, Piccoli equivoci, Baarìa, To Rome With Love. Grazie al suo talento cinematografico, Lina Sastri annovera nel suo palmares ben tre David di Donatello, conseguiti in seguito alle sue performances in Mi manda Picone, Segreti segreti e L'inchiesta ed affiancati da un Nastro d'argento. In ambito musicale, Lina Sastri è una delle massime esponenti della sonorità partenopea e non perde occasione per reinterpretare alcuni autentici classici della tradizione napoletana. Ha inciso ben quindici album e portato la sua voce in giro per l'Italia. In tempi recenti, è stata anche insignita dell'onorificenza di Commendatore al merito da parte del Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Il prossimo impegno di Lina Sastri sarà nella fiction Il bello delle donne... alcuni anni dopo, sotto la regia di Eros Puglielli.

