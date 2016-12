Lorella Cuccarini / La showgirl torna in televisione dopo la bella esperienza a Music Quiz (Domenica In, puntata 25 dicembre 2016)

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL ROMANA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): IL RITORNO IN TV DOPO LA BELLA ESPERIENZA A MUSIC QUIZ - Lorella Cuccarini è pronta per tornare in televisione e regalare ancora emozioni al pubblico presente in studio per Domenica In. La showgirl romana ha vissuto un'altra bella esperienza in televisione di recente quando due giorni fa era tra gli ospiti di Music Show il nuovo quiz televisivo condotto da Amadeus che è arrivato alla seconda puntata. Questo vede protagonisti ogni settimana diversi personaggi famosi divisi in due squadre e pronti a darsi battaglia a suon di note. Il programma è un'eredità diretta di Sarabanda programma che negli anni novanta ha spopolato su Italia 1 con la nascita di tanti femomeni. Staremo a vedere se durante Domenica In Lorella Cuccarini tornerà a parlare anche di questa sua esperienza sempre targata Rai.

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL ROMANA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): PARLA DI HEATHER PARISI - Rivedremo in televisione oggi a Domenica In, nella puntata di Natale 25 dicembre 2016, anche Lorella Cuccarini. La showgirl è stata di recente protagonista di Nemicamatissima insieme alla collega/''nemica'' di una vita Heather Parisi. La Cuccarini è tornata a parlare proprio di quest'ultima ai microfoni di Diva e Donna: "Heather è una donna molto fragile. Ha vissuto questa esperienza dopo tanto tempo che era lontana dalla televisione e sicuramente si è caricata di responsabilità. Sono sincera non so quello che è successo poi perchè Heather è partita subito la mattina dopo la puntata. Siamo scoppiate insieme in un pianto liberatorio anche per l'adrenalina. Il peso di un mese e mezzo di lavoro duro era sulle nostre spalle. Poi Heather mi ha ringraziato e detto cose molto belle". Staremo a vedere se anche oggi a Domenica In si tornerà a parlare di questa situazione tesa, ma di sicuro interesse.

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL ROMANA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): IL CONFRONTO CON HEATHER PARISI - Tra gli ospiti oggi di Domenica In c'è anche Lorella Cuccarini. La showgirl è stata di recente protagonista dello show con Heather Parisi Nemicamatissima. Dopo il programma Lorella Cuccarini ha concesso un'intervista al settimanale Diva e Donna: oltre a parlare di se stessa ha soprattutto detto la sua sullo sfogo che Heather Parisi ha affidato ai social network sulla trasmissione, sfogo nel quale l’artista americana ha evidenziato un suo disappunto per la scarsa considerazione a suo dire avuta da parte degli autori di Nemicamatissima. Sulla questione Lorella Cuccarini ha mostrato un certo stupore visto che aveva trascorso un paio di mesi molto belli nella preparazione dello show al fianco della Parisi. Una spiegazione però Lorella Cuccarini ha provato a darsela e nello specifico ha sottolineato come la Parisi sia una donna molto fragile: probabilmente i tanti anni di lontananza dai palcoscenici televisivi l’hanno caricata di eccessive responsabilità. Lorella Cuccarini ha poi aggiunto di essersi salutata con Heather Parisi con un abbraccio ma di non averla poi contattata per capire il suo malessere preferendo ricordare il saluto che si sono date alla fine della trasmissione.

LORELLA CUCCARINI, LA SHOWGIRL ROMANA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): LA CARRIERA - Lorella Cuccarini è uno dei grandi ospiti che animerà oggi Domenica In in questa puntata natalizia del programma settimanale di Rai 1 condotto da un decano della televisione italiana come Pippo Baudo assieme alla bravissima Chiara Francini. Dunque un nuovo appuntamento che vedrà come protagonista la conduttrice ed ex ballerina, star televisiva degli anni Ottanta e Novanta. Infatti, dopo aver condotto al fianco di Heather Parisi le due puntate dello show Nemicamatissima, Lorella Cuccarini è stata ospite di diverse trasmissioni come Verissimo e del programma radiofonico Un giorno da pecora in onda su Radio 2.

Lorella Cuccarini è nata Roma nel 1965: sin da bambina è appassionata di danza tant’è che frequenta una scuola che aveva come maestro Enzo Paolo Turchi, già all’epoca una star della televisione. Tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta Lorella Cuccarini fa tanta gavetta prendendo parte al corpo di ballo di alcuni programma anche piuttosto apprezzati dal pubblico come Te lo do io il Brasile e Tastomatto. A lanciarla come grande star della Tv ci pensa però Pippo Baudo che dopo averla notata la vuole al suo fianco alla conduzione del programma Fantastico 6 dove prende il posto di Heather Parisi. L’anno seguente Lorella Cuccarini viene confermata a Fantastico 7 e di li in avanti sarà al timone di tantissime e fortunate trasmissioni sia sulla Rai che sui canali Mediaset. Tra i tanti programmi ricordiamo Scommettiamo Che?, Odiens, Festival, Buona Domenica, la Notte vola e tanti altri ancora. Nel 2009 Lorella Cuccarini ha provato anche l’esperienza su Sky con il programma Vuoi ballare con me?, mentre nel 1993 era stata inserita nel cast della fiction Piazza di Spagna e nel 2006 in quello di Lo zio d’America 2.

