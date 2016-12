MARY POPPINS/ Il film capolavoro con Julie Andrews e Dick Van Dyke in onda su Rai 2: le curiosità

MARY POPPINS, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ - Per Mary Poppins, film in onda su Rai 2 alle 16.50, l'attrice Julie Andrews ha esitato a lungo prima di accettare il ruolo della governante Mary Poppins: fino all’ultimo, infatti, ha sperato che il regista Jack L. Warner la chiamasse per interpretare la popolana Eliza Doolittle nella trasposizione cinematografica del musical "My Fair Lady", ruolo che l'attrice aveva già interpretato a lungo in teatro. Come è noto, la parte andò alla bellissima Audrey Hepburn: all'attrice non restò quindi che accettare quello che diventò indubbiamente il ruolo più significativo della sua carriera che le valse anche la un oscar come miglior attrice protagonista.

MARY POPPINS, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: IL CAST DEL FILM - Il film in onda oggi, 25 dicembre 2016, su Rai 2 alle 16.50, Mary Poppins, è un film fantastico del 1964 che si basa liberamente sulla serie di romanzi per ragazzi scritti dall'inglese Pamela Lyndon Travers. La regia di Robert Stevenson, autore britannico che ha realizzato numerose pellicole per la Walt Disney Production: le più celebri sono, senza dubbio, "I figli del capitano Grant", "Un maggiolino tutto matto", "Pomi d'ottone e manici di scopa" e "Un professore tra le nuvole”. Anche il cast è formato da attori di grosso calibro, la protagonista ha il volto perfetto e la voce cristallina della grande Julie Andrews, una della maggiori interpreti di musical a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta: sarà però il ruolo della bizzarra e magica istitutrice inglese a donarle fama planetaria e Premio Oscar. Al suo fianco recita il grande Dick Van Dyke, attore classe 1925 che tutti ricordano in grande misura per le sue straordinarie apparizioni televisive come quella, ad esempio, in "The Dick Van Dyke Show" o quella in "Un detective in corsia".

MARY POPPINS, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo nella Londra del 1906: il film apre mostrandoci Bert (Dick Van Dyke), un simpatico musicista ambulante, mentre sta intrattenendo la folla con uno show molto divertente. Qualcosa, però, lo interrompe e lo lascia piacevolmente sorpreso: il vento dell'est gli ha appena comunicato che qualcosa di strano sta per succedere nella capitale inglese. La storia si sposta in Viale dei Ciliegi al numero 17, casa del bancario George Banks (David Tomlinson): l'uomo desidera un'esistenza onorevole e tranquilla e pretende di essere il re della sua casa. Purtroppo le cose non stanno affatto così: sua moglie Winifred (Glynis Johns) è troppo occupata con la sua attività di suffragetta per prestare attenzione alla casa e ai suoi figli. I piccoli Banks, Jane (Karen Dotrice) e Michael (Matthew Garber), per contro sono due veri e propri terremoti: nessuna bambinaia riesce a reggere a lungo in loro compagnia. Persino la coriacea ed arcigna Tata Ketty (Elsa Lanchester) si licenzia, lasciando la famiglia Banks in un grosso pasticcio. George decide di scegliere in prima persona la futura istitutrice dei suoi bimbi e progetta di mettere un annuncio sul Times. I suoi figli gli portano una lista in cui vengono illustrate le caratteristiche che la loro bambinaia ideale deve avere: il padre, però, si fa una grossa risata e straccia il documento. I frammenti del foglio vengono raccolti da un vento misterioso. Qualche giorno dopo di fronte al numero 17 di Viale dei Ciliegi si presenta una schiera di aspiranti istitutrici: una tromba d'aria le spazza via tutte nel giro di pochi secondi. L'unica tata che partecipa al colloquio è Mary Poppins (Julie Andrews): con sua grande sorpresa George Banks deve scoprire che la donna è in possesso dell'annuncio che Jane e Michael avrebbero voluto pubblicare. Resta talmente interdetto che non riesce a controbattere di fronte ai modi asciutti ed incontestabili della donna: Mary Poppins diventa ufficialmente la bambinaia di casa Banks. Presto sarà chiaro a tutti che la donna non è affatto un'istitutrice come le altre: assieme a lei Jane e Michael vivranno esperienze davvero fuori dal comune come, ad esempio, partecipare ad una caccia alla volpe all'interno di un dipinto creato con gessetti.

br/>© Riproduzione Riservata.