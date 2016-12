MILANO-ROMA, IN VIAGGIO CON LA GIALAPPA'S, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 26 DICEMBRE: GEPPI CUCCIARI ED ERRI DE LUCA IN VIAGGIO - Anche oggi, 26 dicembre 2016, nonostante il lungo fine settimana di festa, torna in onda su Raidue Milano-Roma In viaggio con i Gialappa's con il sesto appuntamento consecutivo e uno dei racconti più iconici ed apprezzati. Culttura ed ironia sono gli elementi di questo programma sui generis che ogni settimana vede due protagonisti cimentarsi in un viaggio in autostrade tra rivelazioni e confronti. I protagonisti della puntata in onda questa sera alle 23:30 sono Geppi Cucciari e Erri De Luca. Con i due passeremo una giornata all'insegna del loro viaggio sull’Autostrada del Sole, disturbata dalla Gialappa’s Band. La prima, attrice comica, conduttrice tv e radio, e il secondo è uno scrittore tra i più apprezzati della letteratura contemporanea. Il programma realizzato da ZeroStories TV e prodotto da Autostrade per l’Italia, porta la firma di Fabrizio Gasparetto, Silvia Bizzotto, Luca Mayenza e la Gialappa’s Band mente alla regia siede Beppe Tufarulo.

