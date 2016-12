Mistletoe Over Manhattan/ Il film con Tricia Helfer e Greg Bryk su La5: diretta streaming su Mediaset.it

UN MAGICO NATALE A MANHATTAN, FILM IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2016 SU LA5: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Oggi, domenica 25 dicembre 2016, La5 incentrerà il suo prime time su un film pienamente in tema con la giornata dedicata al Santo Natale. Alle ore 21.10, l'emittente trasmetterà il film Mistletoe Over Manhattan - Un magico Natale a Manhattan, diretto da John Bradshaw e a metà strada tra il drammatico e il romantico. Realizzata nel 2011 negli Stati Uniti, la pellicola televisiva ha nel cast Tricia Helfer e Greg Bryk. Nel breve trailer in lingua inglese (clicca qui per il video), la moglie di Babbo Natale cerca di far ritrovare lo spirito natalizio a suo marito, conducendolo a New York City. Ci riuscirà? Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Un magico Natale a Manhattan” sintonizzandovi su La5, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, effettuando il login qui. - Oggi, domenica 25 dicembre 2016, La5 incentrerà il suo prime time su un film pienamente in tema con la giornata dedicata al Santo Natale. Alle ore 21.10, l'emittente trasmetterà il film Mistletoe Over Manhattan - Un magico Natale a Manhattan, diretto da John Bradshaw e a metà strada tra il drammatico e il romantico. Realizzata nel 2011 negli Stati Uniti, la pellicola televisiva ha nel cast Tricia Helfer e Greg Bryk. Nel breve trailer in lingua inglese (), la moglie di Babbo Natale cerca di far ritrovare lo spirito natalizio a suo marito, conducendolo a New York City. Ci riuscirà? Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Un magico Natale a Manhattan” sintonizzandovi su La5, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset, effettuando il

MISLTLETOE OVER MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU LA5: IL REGISTA JOHN BRADSHAW (OGGI, 25 DICEMBRE) - Stasera va in onda il film Misltletoe over Manhattan film diretto da John Bradshaw che è ovviamente in tema con la giornata di Natale, 25 dicembre 2016. Il regista è noto per alcuni film girati negli anni novanta che sicuramente sono rimasti impressi nella memoria di chi in quell'epoca magari era più piccolo. Si parte dalla regia a quattro mani ''Finalmente papà'' diretto insieme a Edie Yolles. Nel 1990 invece esce Colpo grosso con Casey Siemaszko, Leslie Hope e Nicholas Campbell. Nel 1996 invece esce il film Specimen con Mark Paul Gosselaar. Nel 2000 invece esce il film ''Tu non ucciderai'' e successivamente ''Rivelazione finale''. Staremo a vedere quanto sarà seguito questo film che sarà mandato in onda su La5.

MISLTLETOE OVER MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU LA5: LE CURIOSITA' (OGGI, 25 DICEMBRE) - - Il film Misltletoe over Manhattan è stato girato, contrariamente al titolo originale, per la maggior parte in Canada ed in particolare nella città di Hamilton. La principale protagonista della pellicola è l’attrice e modella canadese Tricia Helfer. La Helfer ha ottenuto grande successo e fama grazie all’interpretazione nella serie Battlestar Galactica nel ruolo di Numero Sei. Tra le pellicola che l’hanno vista protagonista ricordiamo Memory di Bennett Davlin, Spiral di Adam Green e Joel Moore, Walk All Over Me di Robert Cuffley, Guida alla morte per principianti di Jonathan Sool e The Forger di Lawrence Roeck. Infine, la Helfer ha presto parte in alcune episodi di famose serie tv come Csi – Scena del crimine, Supernatural, Chuck, Burn Notice – Duro a morire, Due uomini e mezzo, Criminal Minds e The Librarians.

MISTLETOE OVER MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU LA5: IL CAST (OGGI, 25 DICEMBRE) - Nella prima serata televisiva di La5 alle ore 21,10 viene trasmesso il film di genere commedia sentimentale Un magico Natale a Manhattan (titolo originale Mistletoe Over Manhattan). Una pellicola del 2011 della durata di circa 1 ora e 30 minuti per la regia di John Bradshaw. Con le musiche composte da Gary Koftniof ed il montaggio di Mark Arcieri nel film recitano Tricia Helfer, Greg Bryk, Tedde Moore, Ken Hall,Mairtin O’Carrigan, Olivia Scriven, Peter DaCunha, Damon Runyan e Julian DeZotti.

MISTLETOE OVER MANHATTAN, IL FILM IN ONDA SU LA5: LA TRAMA (OGGI, 25 DICEMBRE) - Le feste di Natale si avvicinano ed in Lapponia nell’estremo Polo Nord, Babbo Natale (Mairtin O’Carrigan) è alle prese con i consueti preparativi allo scopo di rendere felici tutti i bambini del Mondo. Quest’anno, anche in ragione di quanto sta succedendo nel mondo, Babbo Natale non appare in piena forma. Di questo si è accorta la moglie Rebecca (Tedde Moore) che suo malgrado ha paura che il marito possa aver perso lo spirito del Natale che lo ha sempre contraddistinto. La donna si convince che deve fare qualcosa che possa essere da sprone. Nello speciifico Rebecca decide di recarsi in uno dei posti dove maggiormente si avverte lo spirito natalizio durante questo periodo, ed ossia Manhattan, nel pieno centro di New York. Tra l’altro la città americana è anche il posto dove ha conosciuto suo marito e dove è scoppiato l’amore tra di loro. Rebecca ovviamente si mescola con la massa ed incomincia a passeggiare tra le strade principali della Grande Mela. Il destino vuole che si imbatta in una coppia che sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Nello specifico fa la conoscenza di Joe Martel (Greg Byrk) e della moglie Lucy (Tricia Helfer). Joe è un poliziotto del distretto locale e suo malgrado è alle prese con una crisi coniugale che sembra avere come unico sbocco quello della separazione. I due hanno già dato inizio al relativo iter burocratico e legislativo. Rebecca tuttavia accorgendosi di come Joe sia ancora follemente innamorato della moglie, decide di dare una mano ai due nella speranza che possa fungere anche da sprone per Babbo Natale. Rebecca si fa assumere da Joe nelle vesti di bambinaia per badare ai loro figli mentre i due sono a lavoro. Entrata nella casa della coppia, la donna cerca di fare in modo che i due si rendano conto di quanto forte sia il loro amore e quale errore commetterebbero separandosi.

© Riproduzione Riservata.