NEVERLAND - UN SOGNO PER LA VITA/ Su TV8 il film diretto da Marc Forster con Johnny Depp

NEVERLAND - UN SOGNO PER LA VITA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Oggi, domenica 25 dicembre Tv8 trasmetterà Neverland - Un sogno per la vita, film del 2004 con la regia di Marc Forster. Questa pellicola drammatica racconta parte dell'esistenza di James Matthew Barrie, inventore del personaggio di Peter Pan, ed è interpretata da Johnny Depp, Kate Winslet, Dustin Hoffmann e Julie Christie.

NEVERLAND - UN SOGNO PER LA VITA, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Prima di dare vita a Peter Pan, lo scozzese James Matthew Barrie era uno scrittore di testi per il teatro che però non riesce a sfondare, anche se le sue opere riscuotono il plauso degli addetti ai lavori dell'ambiente teatrale di Londra. Ciò genera le preoccupazioni del suo produttore Charles Frohman, che nel tentativo di fornire a Matthew la grande occasione professionale, insistentemente persevera nel domandargli nuovo materiale. Proprio in questo periodo di grande crisi professionale Matthew incontra in un parco Sylvia Llewelyn Davies e i suoi quattro bambini. Tra di loro si crea tra i due un legame molto forte, in quanto lo scrittore comincia a trascorrere molto tempo con i figli della donna, divertendosi a partecipare ai loro giochi e ai loro divertimenti. Il grande affetto che Matthew comincia a provare per loro arriva fino al punto di mettere in serio pericolo il legame con sua moglie, che guarda con disappunto l'interesse del marito per i bimbi che lo sta inducendo, secondo lei, a trascurare il loro matrimonio. L'autore si lega in modo particolare a Peter, che dei quatto è quello più riservato e malinconico essendo stato quello che ha avvertito con maggior sofferenza la morte del padre. Per provare a farlo uscire dallo stato di isolamento Matthew lo incita a esprimere le proprie emozioni attraverso la scrittura, magari ideando storie che abbiano per protagonisti i suoi cari, e anche lui poco a poco sembra ritrovare il piacere di scrivere e nuova ispirazione. Matthew si ispira proprio ai suoi piccoli amici per scrivere una nuova opera che lui intitolerà Peter Pan e che, a dispetto delle perplessità del produttore di Barrie, riscuoterà un grande successo di pubblico e imprimerà il suo nome nella storia della letteratura.

© Riproduzione Riservata.