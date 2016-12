NATALE A LONDRA / Film di Natale al cinema, trailer: protagonisti Lillo e Greg, Nino Frassica e Paolo Ruffini (25 dicembre 2016)

NATALE A LONDRA, IL FILM DI NATALE DI LILLO E GREG DA OGGI AL CINEMA: IL TRAILER (25 DICEMBRE 2016) - Natale a Londra - Dio salvi la Regina è uno dei film di Natale al cinema di qust'anno. Londra. Il film racconta la storia di due fratelli alle prese con una bella chef stellata e la regina d'Inghilterra. Nel cast di Natale a Londra - Dio salvi la Regina troviamo Claudio Gregori, Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Nino Frassica, Eleonora Giovanardi, Arteteca, Ninetto Davoli, Uccio De Santis, Enrico Guarneri. Tra gli attori spicca Nino Frassica, il comico molto amato dal pubblico televisivo per la sua interpretazione nella fiction di Rai 1 Don Matteo. Nino Frassica ha raccontato a Movieplayer.it com'è stato recitare nel film Natale a Londra - Dio salvi la Regina: "Mi sono nutrito dell'energia dei comici più giovani, lo faccio da sempre, credo che sia uno dei segreti del mio successo". Poi Frassica ha aggiunto, con la simpatia che lo contraddistingue l'attore: "Ho anche sentito la regina d'Inghilterra, ha visto il film, le è piaciuto..." (clicca qui per vedere il trailer).

NATALE A LONDRA, IL FILM DI NATALE DI LILLO E GREG DA OGGI AL CINEMA (25 DICEMBRE 2016) - Il 15 dicembre è uscito nelle sale cinematografiche italiane il film tanto atteso e pubblicizzato Volfango De Biasi Natale a Londra, dove un ricco cast di attori e di attrici promette scintille. Si parte con i comici Lillo e Greg, oltre alle ben note presenze di Nino Frassica e Paolo Ruffini, a riempire questo lungo cast ci sono poi gli Arteteca, ovvero Monica Lima e Vincenzo Iuppariello, noti comici della trasmissione televisiva Made in Sud. Le altre presenze riguardano poi gli attori Uccio De Santis e Ninetto Davoli, ma anche Vincent Riotta ed Eleonora Giovanardi.

NATALE A LONDRA, IL FILM DI NATALE DI LILLO E GREG DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (25 DICEMBRE 2016) - Erminio è un uomo romano non ben visto dal padre che ha improntato la sua vita su affari loschi, per far sì che la sua vita migliori agli occhi del genitore coinvolge suo fratello Prisco. Quest'ultimo dopo essere stato un malvivente ha deciso di cambiare vita ma a rompere questa sua serenità ci pensa suo fratello trascinandolo con lui a Londra. Una volta giunti nella città inglese inizieranno una serie di problemi che avrà delle tinte comiche che porteranno gli spettatori a divertirsi molto. Si faranno le conoscenze con Il barone e sua figlia Anita, oltre che con il sous chef Vanni, ma a far si da rendere questo film interessante ci sarà il ruolo del boss che porterà a conseguenze inaspettate. Causa dei debiti da dover restituire al malavitoso della zona, i due fratelli insieme al proprietario del ristorante, sua figlia chef ed il suo fido ed innamorato aiutante sopra nominati, dovranno rapire i cani della regina Elisabetta. Per fare ciò però servirà formare una banda ma nonostante il colpo riesca tra mille disavventure, alla fine ci saranno dei risvolti inaspettati. Ecco quindi entrare in scena i ristoratori napoletani che facendo concorrenza con il loro locale a quello del Barone e sua figlia, andranno a complicare la riuscita del piano. Tra le meraviglie delle scene che si susseguono di esilarante ci saranno anche gli incontri con la regina stessa, facendo si da rendere un ruolo così importante a tratti divertente.

