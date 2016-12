NATALE AL SUD/ Film di Natale, trailer: protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo (Cinepanettone al Cinema, oggi 25 dicembre 2016)

NATALE AL SUD, IL FILM DI NATALE AL CINEMA: IL TRAILER (25 DICEMBRE 2016) - Natale al Sud è uno dei film di Natale al cinema. Tra i protagonisti Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo, Paolo Conticini, Enzo Salvi, Paola Caruso. Il film racconta le vicende di due coppie di innamorati ai tempi delle app. Natale al Sud, ha sottolineato Massimo Boldi alla presentazione del film, come riporta Movieplayer.it, "non è un vero e proprio cinepanettone ma rientra nella tradizione di un genere che faccio da quarant'anni. Un prodotto rivolto al grande pubblico che li ha sempre apprezzati e per il quale abbiamo cercato una storia attuale". Il film Natale al Sud segna un triplo debutto al cinema. Quello del regista Federico Marsicano che ha dichiarato: "Abbiamo cercato di rinnovare e trasformare il genere. Massimo ha definito il film comico-sentimentale", oltre a quelli di Anna Tatangelo e dei giovani interpreti Riccardo Dose, Simone Paciello e Giulia Penna che sono 'nati' su Youtube. Clicca qui per vedere il trailer.

NATALE AL SUD, IL FILM DI NATALE AL CINEMA (25 DICEMBRE2016) - Come ogni film italiano di Natale che si rispetti, anche questa pellicola cinematografica, in uscita ad inizio del mese di dicembre, fa si che il cast sia ben ricco di attori ed attrici noti a livello nazionale. Da Massimo Boldi a Loredana De Nardis, fino ad arrivare a Biagio Izzo e Barbara Tabita, dove però non mancano le interpretazioni di Enzo Salvi, Paolo Conticini e Debora Villa. Da segnalare poi c'è la prima volta nel ruolo di attrice della cantante italiana Anna Tatangelo per la pellicola che si intitola Natale al Sud.

NATALE AL SUD, IL FILM DI NATALE AL CINEMA: LA TRAMA (25 DICEMBRE2016) - Una famiglia del sud ed una del nord hanno in comune due figli che sono fidanzati con due ragazze mai viste prima, il loro legame va avanti tramite il web con le videochiamate. Per far sì che questi giovani ragazzi si incontrano, i loro genitori escogitano un piano che fa si da portarli tutti a partecipare ad un evento dove potranno finalmente incontrarsi. Una volta sul posto il figlio di Peppino e Bianca ed il figlio di Ambrogio e Celeste, hanno modo di incontrare dal vivo le loro ragazze. Ma non mancheranno gag e fraintendimenti che alimenteranno il film ed andranno a rendere difficile alla conoscenza dei quattro ragazzi. Oltre le storie dei giovani ragazzi però ci saranno quelle che riguardano i loro genitori che con dei classici sotterfugi cercheranno di tradire i loro partner. In primis Peppino farà si che una fashion blogger, Eva, straveda per lui, mentre Bianca incontrerà di nuovo un suo vecchio amico di scuola, Leo, che ora si occupa dello sviluppo virale dell'app dove i ragazzi si sono conosciuti. Non saranno da meno nemmeno l'altra coppia napoletana formata da Ambrogio e Celeste, il primo cercherà di andare a letto con la sorella della fashion blogger ma avrà un'amara sorpresa. Sua moglie invece anche lei che ha utilizzato il web per chattare conoscerà la persona con cui interagiva ma scoprirà che si tratterà di una donna. Titubante sul da farsi però si lascia sedurre ma sarà poi da seguire ciò che accadrà. In tutto ciò quindi andranno a svilupparsi le varie storie della pellicola cinematografica dove le avventure dei grandi andranno ad intricarsi con quelle dei giovani.

