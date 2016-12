Oroscopo 2016-2017 / Paolo Fox, previsioni prossime settimane classifica a Mezzogiorno in famiglia (oggi 25 dicembre)

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. IL MOMENTO DI LEONE E PESCI - Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia ha fatto la sua solita classifica dell'Oroscopo. E' un momento particolare, il 26 e il 27 vivono con Sole e Urano favorevoli con una Luna interessante per il Leone. Ci sono novità legate a un'aria interessante e grandi progetti ma bisogna fare attenzione. Forse un cambiamento è dietro l'angolo. L'amore è distratto, anche se non vuol dire che i Leone abbiano dei problemi. I nati sotto questo segno si sono però tenuti in disparte evitando scontri, polemiche e problemi. Il modo in cui i nati del segno gestiscono i propri sentimenti non è proprio chiaro. Bisogna fare attenzione se un amore ha deluso o se si è puntato su una persona sbagliata. Per amare bene i Leone hanno bisogno di avere dei fan, ma anche persone leali e qualcuno non si è rilevato tale. Il 2017 sarà un anno in cui i rapporti miglioreranno. Le giornate da tenere sotto controllo sono quelle del 31 dicembre e del 1 gennaio. I nati del segno preferiranno stare vicino a poche persone. Questa è una settimana di recupero d'energie e di studio delle situazioni. I Pesci devono capire quanto sono presenti nelle loro vite le persone che amano. Una persona dei pesci che non è amata non vive serena. C'è chi magari pensa a guadagnare di più a lavorare, per i Pesci non è così. Se i nati del segno tentano una strada legata all'ambizione e perdono di vista l'amore arriveranno a considerare di non essere contenti e soddisfatti. I nati sotto il segno dei pesci che hanno una sensibilità doppia possono cadere in despressione. I Pesci sono a caccia di conferme che alcune persone devono dare loro. Queste giornate sono piuttosto protette. I Pesci hanno un bel cielo con una luna che si vede. I nati sotto questo segno contano molto sui due mesi del prossimo anno che sono i più fertili per il lavoro. Entro il 10 febbraio i Pesci potranno vincere una sfida. Già da settembre i Pesci saranno liberi e potrannp vincere una causa. Vicende economiche porteranno qualcuno a fare delle riflessioni importanti.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. IL MOMENTO DI ARIETE E CANCRO - Paolo Fox è stato protagonista a Mezzogiorno in famiglia e ha parlato dell'Oroscopo. Momento particolare per gli Ariete, che si apprestano a riconquistare delle situazioni. I nati sotto questo segno stanno ritrovando l'equilibrio rispetto al passato. Quando i Leone trovano una porta chiusa si fanno prendere dalla voglia di buttarla giù, uno strano desiderio. Tra gli Ariete più forti ci sono dei pionieri, ma c'è anche chi non riesce a buttare giù questa porta perchè serrata. Il consiglio per i primi giorni dell'anno è di raddrizzare il tiro e di evitare di spendere energie in cose non possibili. I nati del segno devono regolarsi bene su quella che sarà la prossima settimana e l'andamento dei prossimi mesi. Questo particolare momento va vissuto con criterio: sabato e domenica saranno giornate particolari perchè i Leone frequenteranno più gente e non potranno chiudersi in loro stessi. E' un periodo molto pensieroso soprattutto per chi ha un'attività o magari per chi ha discusso in amore tra i nati sotto il segno del Cancro. Con ogni probabilità i nati di questo segno non sono soddisfatti dell'ambiente, non sono abbastanza tranquilli e qualcosa non va anche in famiglia. In questo momento i Cancro desiderano fare qualcosa di nuovo. Ci sono dei blocchi e fino a primavera alcune cose non posso cambiare a meno che i Pesci decidano di interrompere dei rapporti. Bisogna fare attenzione alle parole e alle situazioni che vi possono innervosire. C'è un gennaio utile per chi può rivedere le sue situazioni. Non è una crisi profonda, ma quello che accade sempre alla fine dell'anno. I Cancro non sono soddisfatti e dovranno cambiare per forza qualcosa.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. LO SCORPIONE E LA SUA VITA SENTIMENTALE - Lo Scorpione deve cercare di recuperare la vita sentimentale. Questo ha raccontato Paolo Fox oggi a Mezzogiorno in famiglia con il suo Oroscopo. Coloro che si stanno innamorando vivranno i primi mesi in maniera conflittuale. Lo Scorpione è un segno molto timido e ha bisogno di testare la storia d'amore per poi affidarsi completamente alla persona. Come lo testa? Mettendolo alla prova in maniera dura e magari allontanando delle persone e rimpiangendo poi di averlo fatto. L'amore è meglio parcheggiarlo un po', ricordandosi che sta per arrivare una fase di svolta che coinciderà con l'inizio dell'anno. Tale rivoluzione riguarda le attività e le relazioni con gli altri. Se ci sono situazioni d'amore da spingere, gli Scorpione dovranno aspettare il sette gennaio: non è questo il momento migliore. Non sarà un capodanno faticoso, ma molti Scorpione vorranno stare altrove e avranno qualche tensione di troppo da gestire. E' una settimana di recupero e di studio. L'Acquario è alla ricerca della stabilità perduta. E' il segno dei bastian contrari che ora sono diventati conservatori, dei rivoluzionari diventati tradizionalisti. Il mondo sta andando dall'altra parte e allora si lavora per fare il contrario di quanto accade ovunque. È un ottimo cielo quello dell'acquario, che sta mettendo la testa al posto giusto. Resta però la sua pazzia, perchè l'acquario è folle e vuole fare il contrario degli altri. C'è un rigore che prima non si vedeva, e nel cuore c'è l'amore. Se c'è un'amicizia particolare questa può diventare qualcosa di più. La fine dell'anno sarà molto importante. Il Natale si passerà riposando un po' e pensando a quello che ancora deve succedere. Ci sono situazioni da compensare. Chi ha lavorato troppo o viaggiato molto è affaticato però c'è un Capodanno emozionante e grandi opportunità per chi lavora in proprio. Attenzione ai soldi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. IL TORO IN TESTA, ECCO TUTTE LE POSIZIONI - Paolo Fox ha diramato la classifica della settimana nel suo Oroscopo a Mezzogiorno in Famiglia. Sono tante le novità, ma sicuramente è interessante vedere tornare in testa alla classifica il Toro che gode di un ottimo cielo, ma che deve anche tornare a fare le cose giuste in amore. Sul podio alle sue spalle vediamo Capricorno e Vergine, mentre dietro ci sono Gemelli e Sagittario. Proprio quest'ultimo sarà insieme alla Bilancia, undicesimo in classifica, il segno più protetto dagli astri. In sesta posizione troviamo l'Acquario, mentre dietro di lui ci sono Scorpione, Pesci, Leone e Cancro proprio appena davanti alla Bilancia. Chiude poi la classifica l'Ariete che è ultimo in dodicesima posizione. Per i nati sotto questo segno Paolo Fox ha sottolineato il fatto che bisogna assolutamente fare attenzione ad alcune situazioni che andranno di fatto riconquistate. Bisogna trovare un equilibrio col passato e agire in merito.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY - Proprio in questi minuti Paolo Fox sarà protagonista del consueto spazio con l'Oroscopo su Rai Due durante Mezzogiorno in Famiglia. Un appuntamento da non perdere e molto seguito che ci permetterà di vedere anche le ultime valutazioni del 2016 in questa splendida giornata di Natale. Sarà interessante vedere quali saranno le analisi segno per segno e chi sarà protagonista di queste giornate. Ovviamente non mancherà la possibilità di vedere il pagellone di questa settimana che come al solito è uno dei momenti più attesi da chi segue questa trasmissione. Vedremo poi quali saranno le letture di Paolo Fox a cui sicuramente faranno seguito delle specifiche spiegazioni in merito. Sarà possibile seguire il tutto anche online sul sito di Rai Play, clicca qui per la diretta streaming dell'Oroscopo di Poalo Fox su Rai Due.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. CAIRO EDITORE PUBBLICA L'OROSCOPO 2017 - E' atteso l'evento dell'oroscopo di Paolo Fox che a Mezzogiorno in Famiglia svelerà quella che è l'attesissima classifica settimanale dei segni zodiacali. Ci saranno ovviamente tante indicazioni in merito a una settimana molto sentita per gli italiani e cioè quella che ormai saluterà il Natale e poi apre all'ultimo dell'anno. Cairo Editore intanto ha pubblicato una nuova edizione de L'Oroscopo 2017 di Paolo Fox con accurate analisi segno per segno che ci racconteranno come si vivrà nell'anno nuovo. Il 2016 che ci lasciamo ormai alle spalle è stato comunque complicato per tutti e ora si spera di poter vivere un nuovo anno fatto di soddisfazioni e grandi conquiste oltre che soprattutto di serenità e di salute. Intanto però nell'attesa di poter leggere l'annuario sarà molto interessante seguire quello che dirà lo stesso Paolo Fox durante il programma che vedremo tra poco in onda su Rai Uno.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. PREVISIONI DI BRANKO, RITI PROPIZIATORI PER LO SCORPIONE? - Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia svelerà l'attesissima classifica settimanale dei segni zodiacali, nell'attesa vediamo cosa prevedono per questi gli astri secondo l'astrologo Branko Nettuno propone un canto natalizio spirituale per la Bilancia: forse non vi sono chiare tutte le parole del canto, ma comunque intuite le note e sapete interpretare al meglio il significato di questa musica che è la vostra colonna sonora di questo periodo. Per lo Scorpione tanti regali dalle Stelle: sarà un Natale effervescente e sorprendente sia per gli affetti e le amicizie che per le attività e gli affari finanziari. Il Capricorno, che in questo mese compie gli anni, vive un momento di intenso dialogo nel rapporto di coppia ma non c'è da preoccuparsi: non si tratterà di burrasca ma di una tempesta passeggera che anzi farà uscire un sole ancora più intenso e vivo ad animare il rapporto, portando addirittura a scelte importanti e cambiamenti decisivi. Babbo Natale ha molte sorprese positive invece per l’Acquario: tanta felicità e serenità da scartare sotto l’albero e un possibile riavvicinamento di vecchie e preziose amicizie. E infine ci sono i Pesci: tra pochi giorni chiudono un anno davvero duro sotto tanti aspetti, ma possono buttare alle spalle amarezze e delusioni perché l'anno che verrà sarà sicuramente più stabile e sereno.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE, PREVISIONI DI NATALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. PREVISIONI DI BRANKO, ARIETE SUPER FAVORITO? - L’appuntamento con oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia si sta avvicinando, nell'attesa vediamo cosa prevedono per questi gli astri secondo l'astrologo Branko per i segni dello zodiaco. Per l’Ariete sarà ben augurante per l’amore, per la famiglia e le amicizie, che daranno in questi giorni conferme e avrete le dimostrazioni che da tempo attendete. I Gemelli hanno Venere in Acquario, una Venere bellissima non soltanto per il rapporto amoroso ma anche per ciò che riguarda il campo lavorativo e della carriera: tante novità professionali in vista per il nuovo anno. Nasce un meraviglioso sogno d’amore per il Cancro: quelli che sono soli troveranno un’amicizia calda e sincera mentre chi è sposato avrà dal partner dimostrazioni d’affetto inaspettate e sorprendenti. La Vigilia del Leone vede una Luna un po’ raffreddata e distaccata, però c'è un Urano molto interessante soprattutto dal punto di vista fisico per quanto riguarda l’amore: siete aiutati da questa splendida Luna che illumina il vostro Natale; in più, ricordate che tra una settimana, esattamente il 29 dicembre, avrete invece un’altra Luna che sarà molto importante in quanto simbolo di cambiamento per la vostra carriera, ma soprattutto vi aiuterà a chiarire qualcosa che avete in sospeso con i vostri figli maggiorenni.

OROSCOPO DI NATALE, PAOLO FOX: CLASSIFICA SETTIMANALE E PREVISIONI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA. ECCO DOVE SIAMO RIMASTI (OGGI, DOMENICA 25 DICEMBRE) - La classifica di Paolo Fox ci dirà tutto sulle stelle anche in questo Natale 2016. Il celebre astrologo ritornerà infatti nello studio di Mezzogiorno in famiglia per raccontarci come è andata la settimana per tutti i segni dello Zodiaco e per illustrarci alcuni particolari sui prossimi giorni. Non dimentichiamoci inoltre che siamo prossimi a Capodanno e che potremo contare quindi su grandi cambiamenti a livello planetario, con rivoluzioni per molti nati dei segni. Prima di scoprire che cosa ci svelerà oggi la classifica di Paolo Fox, rivediamo i due segni top ed i due segni flop della scorsa settimana. Ultimo posto per il Cancro, che sta vivendo un particolare momento di revisione, come spesso capita alla fine dell'anno. E' naturale quindi ritrovarsi immersi nei ricordi, un po' nostalgici. Chi ha vissuto fastidi in famiglia o sul lavoro potrebbe essere pensieroso. Buone notizie: importante la giornata di Natale in cui ci si potrà riconciliare con qualcuno. Penultimo posto per la Vergine, che si ritrova in un periodo di osservazone dei frutti di ciò che si è coltivato fino ad oggi. L'astrologo suggerisce di non essere troppo attenti ai sentimenti a pelle sia per le situazioni che per le persone, perché con il tempo le cose potrebbero apparire in modo diverso. Al secondo posto troviamo invecce il Capricorno, che può contare sul Sole già da mercoledì. Si sente molto il desiderio di recuperare qualcosa accaduto in passato, la scelte fatte ad ottobre. Attenzione ai primi mesi dell'anno, saranno ancora un po' conflittuali. Soprattutto per chi ha un'attività dovrà contare invece nei mesi della primavera, ma in questi giorni di inverno invece potrete dedicarli all'amore. Medaglia d'oro invece per i Pesci, finalmente in una fase di tranquillità. I nati del segno infatti sono inclini a fare delle scelte drastiche, anche per quanto riguarda l'amore. I Pesci sono in grado anche di isolarsi dal mondo per vivere con il proprio partner, ma i single che invece si sono rinchiusi molto negli ultimi tempi dovrebbero mostrarsi più positivi. Giove non è più opposto, pianeta che agevolerà chi deve fare una compravendita o chi deve sblocare delle questioni legali. Clicca qui per rivedere il video della classifica di Paolo Fox nella puntata di Mezzogiorno in famiglia della settimana scorsa.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 DICEMBRE 2016: VALLERANO VS RIVISONDOLI - Il giorno di Natale potrà diventare ancora più festoso grazie alla compagnia di Mezzogiorno in famiglia, che ritornerà sul piccolo schermo di Rai 2 nella mattinata di oggi, domenica 25 dicembre 2016. Lo staff capitanato da Massimiliano Ossini, Manila Nazzaro e Sergio Friscia, ci guideranno verso la nuova sfida fra i comuni che vedranno impegnate le squadre di Vallerano in provincia di Viterbo e Rivisondoli nella provincia dell'Aquila. I primi sono riusciti a mantenere il titolo di campioni anche al termine della gara di ieri e partiranno quindi oggi con un giorno di vantaggio. Gli avversari hanno dimostrato tuttavia di avere tutte le carte per poter capovolgere le sorti e non ci resta quindi che attendere di scoprire chi sarà il reale vincitore. Abbiamo inoltre conosciuto già qualche particolare dei due Comuni, dal turismo di Rivisondoli, immerso nel centro del Parco Nazionale della Majella, fino alla zona montana di Vallerano. Non dimentichiamoci inoltre che quest'ultimo capoluogo affonda le sue radici nell'età del bronzo ed è rinomato per la sua castagna, uno dei prodotti tipici italiani. Il Comune avversario invecce è uno dei siti in cui sono stati ritrovati degli importanti reperti della preistoria, con cui si è potuto dimostrare la presenza dell'uomo in quell'epoca. Il borgo trascorse molte centinaia di anni senza troppe turbolenze, fino al 1703, anno in cui avviene il primo grande terremoto in grado di distruggere la maggior parte delle costruzioni.

© Riproduzione Riservata.