Panariello sotto l'albero rewind / Diretta streaming e ospiti lo spettacolo del comico (25 dicembre 2016)

PANARIELLO SOTTO L'ALBERO REWIND, DIRETTA STREAMING 25 DICEMBRE 2016 - Rai Uno ci propone oggi, domenica 25 dicembre 2016, "Panariello sotto l'albero rewind". Dalle 20.35 potremo rivedere lo show natalizio con protagonista il comico toscano. Lo spettacolo era andato in onda lo scorso anno dal Modigliani Forum di Livorno. Affiancato da numerosi ospiti e amici, l'artista di fiorentino propone un personale ritratto dell'Italia in occasione del Natale. Il comico dipingerà il nostro Paese attraverso i suoi monologhi e i tanti personaggi del suo repertorio che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere "Panariello sotto l'albero rewind" sintonizzandovi su Rai Uno, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

PANARIELLO SOTTO L’ALBERO REWIND, ANTICIPAZIONI E OSPITI 25 DICEMBRE 2016 - Il Natale si passa in famiglia e per la prima serata di oggi, domenica 25 dicembre 2016, Rai 1 fa una proposta adatta a grandi e piccini, che colora l’atmosfera con risate, talento e tanto divertimento: a partire dalle 20.35, infatti, andrà in scena Panariello sotto l’albero rewind, un appuntamento speciale che riunisce le due serate di Panariello sotto l’albero trasmesse in diretta dal Pala Modigliani di Livorno il 22 e il 23 dicembre dell’anno scorso. Un’occasione magica per il comico per riporre, rivisitati in chiave moderna, alcuni dei suoi personaggi più celebri: Panariello li riporterà in scena su uno sfondo carico di gioia e arricchito da una scenografia limpida e immensa, un grandissimo albero di Natale. Ad affiancare il comico toscano ci sarà Tosca D’Aquino, ma anche una band composta da 16 elementi e un coro gospel: saranno inoltre molto numerose le personalità e i talenti che lo raggiungeranno in scena per arricchire la serata e la proposta per il pubblico: ai tempi della prima tv, Panariello sotto l’albero aveva conquistato uno share del 27.46% durante la prima serata, e del 25.16% durante la seconda. Come se la caverà stasera con l’audience?

PANARIELLO SOTTO L’ALBERO REWIND, ANTICIPAZIONI E OSPITI 25 DICEMBRE 2016: DA EMMA MARRONE A CONTI E PIERACCIONI - Una proposta davvero imperdibile quello che Rai 1 fa oggi, con Panariello sotto l’albero rewind in programma proprio nel giorno di Natale: sono tantissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco livornese: si partirà con un piccolo sketch realizzato da Panariello stesso insieme a Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, pronti a vestire i panni dei Re Magi, per passare poi a Maria De Filippi - amatissima conduttrice di Uomini e Donne e C’è posta per te - e anche Emma Marrone, Il Volo, Placido Domingo e i Negramaro. Facile immagine come il trio di giovani tenori regaleranno uno spettacolo proprio al fianco del grande maestro Domingo, mentre invece la cantante salentina duetterà con il conduttore sulle note di “Amami”. Il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi, infine, si esibirà ne “Il posto dei santi”. La lista, però, è ancora lunga: scopriamo chi ha presentato Panariello nel corso del secondo appuntamento che in replica oggi andrà in scena di fila al primo.

PANARIELLO SOTTO L’ALBERO REWIND, ANTICIPAZIONI E OSPITI 25 DICEMBRE 2016: PANARIELLO SOTTO L’ALBERO REWIND - Dopo Emma Marrone, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e tutti gli ospiti della prima serata, ci saranno diversi altri talenti proti a far capolino a Panariello sotto l’albero rewind. Il conduttore, affiancato com sempre da Tosca D’Aquino, annuncerà il nome dello chef Alessandro Borghese, attualmente impegnato sul piccolo schermo di Sky Uno con il format 4 Ristoranti, ma anche dell’attrice Claudia Gerini (concorrente a Dance Dance Dance) e degli artisti Biagio Antonacci e Alessandra Amoroso. Non mancheranno poi Massimiliano Allegri, Paolo Rossi e un ospite intenzionale che in molti ricorderanno nel ruolo di protagonista della prima stagione di Wayward Pines (oltre, naturalmente, per i suoi numerosi film), Matt Dillon.

