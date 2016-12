PLACIDO DOMINGO, IL TENORE SPAGNOLO OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): LA CARRIERA Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi ci sarà il celebre tenore spagnolo Placido Domingo. Nato a Madrid nel 1941, cresce in una famiglia profondamente devota alla musica, in cui impara sin da piccolo a suonare diversi strumenti e a esibirsi nei palcoscenici locali accompagnando la musica al teatro. È Il Messico, però, il luogo dove trova terreno fertile per la sua crescita come artista: a Città del Messico studia al Conservatorio sviluppando la propria voce da autodidatta e studiando direzione d'orchestra. Già dagli anni Sessanta, Domingo è stabilmente impegnato come protagonista e direttore d'orchestra di svariate opere in Messico, fra cui anche drammi di Pirandello e Cechov. A questi anni appartiene anche la scelta graduale di indirizzarsi verso il canto, dopo i lunghi anni di formazione della propria voce diventata tenorile; per le straordinarie qualità vocali e il grande studio del palcoscenico compiuto sin da bambino, Domingo ottiene le prime chiamate dagli Stati Uniti, diventando senza quasi accorgersene un ricercato artista internazionale. La carriera di Domingo, così, spicca improvvisamente il volo e porta l'artista spagnolo nei palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Negli anni Settanta prima, e poi nel decennio successivo, la figura di Domingo ottiene una consacrazione imprevista anche a livello mediatico; il nome di Domingo risuona alto in tutti i principali media mondiali, che parlano di un artista unico e di una figura senza precedenti nella storia della musica mondiale. Il carattere poliedrico e l'attenzione agli studi del tenore spagnolo, infatti, gli consentono di cimentarsi nell'interpretazione di centinaia di personaggi diversi e di tenere concerti coinvolgenti. All'ingresso negli anni Novanta, il mito di Placido Domingo si fonde con quello di altre due figure autorevoli nel settore, ovvero quelle di Luciano Pavarotti e José Carreras. Dopo uno storico concerto tenuto in occasione dei Mondiali di Calcio 1990, il trio inaugura una serie di performance e manifestazioni che ottengono un successo planetario. È nato il fenomeno dei Tre Tenori, nome con cui ci si riferisce al gruppo formato da Pavarotti-Domingo-Carreras negli anni Novanta e che ha contribuito a una diffusione su scala mondiale del gusto per questo tipo di musica. Fra i 3 protagonisti della formazione, però, è proprio Domingo l'autore che gode di maggiore fama a livello internazionale.

