PSYCHO/ Il film con Janet Leigh e Anthony Perkins su Iris: diretta streaming su Mediaset.it

Il film è in onda su Iris in prima serata

PSYCO, FILM IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2016 SU IRIS: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Psyco" è un thriller realizzato nel 1960 che è stato considerato sin dalla sua prima trasmissione uno dei film più spaventosi dell'intera storia del cinema. Del resto dietro alla macchina da presa troviamo il grande Alfred Hitchcock, maestro indiscusso della suspense. La pellicola andrà in onda su Iris alle ore 21.00 di oggi, domenica 25 dicembre 2016. Chiunque preferisca seguirlo in diretta streaming, può farlo sul sito di Mediaset, effettuando il login qui. Il trailer (clicca qui per il video) ci mostra alcune delle scene più angoscianti e spaventose della pellicola: una giovane donna ruba un'ingente quantità di denaro al suo datore di lavoro e fugge. Ha la malaugurata idea di fermarsi per la notte in un motel lungo la strada. Il titolare è un dolce e timido ragazzo dalla faccia pulita che riesce a catturare la fiducia della giovane donna: purtroppo solo dopo qualche ora la nostra protagonista viene uccisa da una figura misteriosa mentre sta facendo la doccia. L'indagine che deriverà da questo omicidio scoperchierà gli abissi della psiche umana.

PSYCHO, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LE CURIOSITÀ (OGGI, 25 DICEMBRE) - Psycho è una delle pellicole più famose non solo di Hitchcock ma dell’intera storia del cinema.Nel 1992 è stato proposto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, e poco più tardi è stato incluso tra i migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Tra le curiosità legate alla pellicola, essa venne girata in bianco e nero nonostante all'epoca il colore per il cinematografo fosse già molto diffuso. Questa scelta fu fatta da Hitchcock per svariati motivi. Il primo era che in questo modo la produzione sarebbe risultata più economica, inoltre con il bianco e nero si pensava che le scene più cruente del film sarebbero apparse meno sanguinose, evitando quindi di scatenare la censura. Infine, il Motel Bates che appare nella pellicola è diventato un vero e proprio cult per tutti i cinefili. Infatti fa parte ancora oggi del tour turistico che si può effettuare agli Universal Studios, poiché è stato ricostruito per intero, per quanto rimosso dalla sua sede originale.

PSYCHO, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 25 DICEMBRE) - Nella prima serata natalizia di Iris viene mandato in onda il film thriller Psycho diretto dal celeberrimo maestro del brivido Alfred Hitchcock. La pellicola è stata realizzata nel 1960, ha una durata di 109 minuti con soggetto da un romanzo del 1959 scritto da Robert Bloch, il quale a sua volta si ispirò a fatti di cronaca realmente accaduti e nel cast sono presenti tra gli altri Janet Leigh, Anthony Perkins, Vera Miles e John Gavin. Il film all'epoca della sua uscita nelle sale cinematografiche venne candidato a quattro premi Oscar, e in seguito ha avuto un enorme successo tanto che ne furono girati dei sequel, degli spin-off, e in tempi più recenti dei remake.

PSYCHO, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 25 DICEMBRE) - Una giovane segretaria che ha una relazione segreta con un uomo che vive lontano da lei. Un giorno si trova tra le mani una grossa somma di denaro. Il suo datore di lavoro le consegna quei soldi per metterli in banca: ma lei si fa vincere dalla tentazione e scappa il gruzzolo, decisa ad andare dal suo amante per quella che poteva essere una fuga d’amore. Durante il tragitto però viene sorpresa da una forte pioggia e decide di fermarsi a dormire in un motel un po' fuori mano. Qui un giovane un po' strano, Norman, la ospita e la fa riflettere. Alla fine la donna decide di tornare sui suoi passi e confessare il suo crimine, ma non ne ha il tempo. Quella stessa notte Norman la uccide brutalmente e ne occulta il cadavere. Nei giorni seguenti il suo uomo e sua sorella iniziano le ricerche.

