SE MI LASCI TI CANCELLO/ Su Rai 4 il film diretto da Michel Gondry con Jim Carrey

SE MI LASCI TI CANCELLO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Se mi lasci ti cancello, in lingua originale "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", è un film drammatico realizzato nel 2004: la sua sceneggiatura è stata realizzata da Charlie Kaufman, uno degli autori cinematografici più apprezzati della sua generazione. Grazie a questo film è riuscito a vincere l'Oscar per la migliore sceneggiatura. Sarà possibile seguire la sua messa in onda su Rai 4 alle ore 22:35 di domenica 25 dicembre. Dietro alla macchina da presa riconosciamo il talento visionario di Michel Gondry, regista francese classe 1963 che nasce come autore di video musicali per alcuni dei migliori artisti del suo tempo come, ad esempio, Björk, White Stripes, Chemical Brothers e Massive Attack. Da allora ha dato vita a pellicole sognanti ed innovative come, ad esempio, "L'arte del sogno", "Mood Indigo - La schiuma dei giorni" e "Human Nature". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello: il protagonista maschile del film ha il volto del talentuoso Jim Carrey, ottimo attore in grado di recitare tanto in commedie colorite quanto in film d'autore delicati. Al suo fianco recita la straordinaria Kate Winslet, attrice britannica che tutti ricordano nel ruolo della dolce Rose nel film "Titanic".

SE MI LASCI TI CANCELLO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Joel Barish (Jim Carrey) è un giovane uomo timido e pacato; Clementine Kruczynski (Kate Winslet), invece, è una ragazza spigliata ed estroversa. I due si incontrano a bordo di un treno diretto da Montauk a New York e capiscono subito di essere attratti l'uno dall'altra. Sono molto diversi e con ogni probabilità incompatibili: al di là della razionalità, però, decidono di cercare di vivere in modo pieno la loro storia. La cosa è resa più curiosa dal fatto che tutti e due hanno sentito l'irresistibile bisogno di viaggiare a bordo di quel treno quel giorno, senza che ve ne fosse un motivo specifico. Nessuno dei due ricorda, infatti, che qualche tempo prima erano legati da un'unione sentimentale. I due sono stati assieme per diversi anni, perdutamente innamorati l'uno dell'altra. Il loro, però, è proprio uno di quei casi in cui l'amore non basta: Joel e Clementine si sono ritrovati intrappolati in un rapporto burrascoso ed aggressivo. Ad un certo punto sono stati costretti a rendersi conto che la loro relazione non andava avanti e che iniziavano a farsi troppo male reciprocamente. Joel decide di lasciare la sua fidanzata e si ritrova single dopo molti anni. Clementine non la prende affatto bene: il dolore che prova è troppo intenso perché la giovane donna senta di poterlo sopportare e quindi decide di usare una misura a dir poco estrema. Sceglie di rivolgersi alla Lacuna Inc., particolare azienda newyorchese che offre un servizio molto particolare: si occupa di cancellare selettivamente la memoria della persone che sentono di averne bisogno. Dopo essersi sottoposta al trattamento, quindi, la nostra protagonista non si ricorderà neppure dell'esistenza del suo ex-compagno. Il giorno successivo, Joel si reca a trovarla: ha capito, infatti, che Clementine è la donna che ama e vuole fare un altro tentativo assieme a lei. Immaginate il suo sgomento e la sua tragedia personale quando si rende conto che la sua ex non è in grado di riconoscerlo. La situazione si complica in modo esponenziale quando il nostro protagonista si accorge che la sua amata è corteggiata da Patrick (Elijah Wood), giovane tecnico della Lacuna Inc. che è rimasto colpito dal fascino della donna: l'uomo ha osservato con grande attenzione tutti i ricordi passati della fanciulla per scoprire i suoi gusti e per trovare il modo migliore per conquistarla. Anche il nostro protagonista deciderà di smettere di soffrire e di sottoporsi a questo definitivo trattamento.

