STADIO/ Il gruppo che ha vinto il Festival di Sanremo ospite di Rai 1 (Domenica In, puntata 25 dicembre 2016)

STADIO, LA BAND CHE HA VINTO SANREMO OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 25 DICEMBRE 2016): LA CARRIERA Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi ci saranno anche gli Stadio. La banda è nata nel 1977 a Bologna. Il gruppo è al momento formato da Gaetano Curreri, Giovanni Pezzoli, Roberto Drovandi e Andrea Fornili. La loro carriera musicale ha inizio accanto al grande cantautore Lucio Dalla. Gli Stadio hanno fatto da spalla musicale al grande artista per molto tempo. Nel 1983 incidono il loro primo 45 giri. Il brano Acqua e Sapone sarà molto importante per la loro carriera, in quanto verrò scelta da Carlo Verdone come colonna sonora dell'omonimo film. Nel 1984 pubblicano l'EP dal titolo Chiedi chi erano i Beatles. Gran parte dei brani di questo lavoro furono scritti grazie alla collaborazione con Luca Carboni.

Nel 1990 la band decide di separare nettamente la propria carriera artistica da quella di Lucio Dalla. Nel corso degli anni la formazione originaria del gruppo ha subito non pochi stravolgimenti. Nel corso della loro carriera, Gli Stadio hanno pubblicato circa 15 album in studio. E con loro stessa sorpresa hanno vinto il Festival di Sanremo di quest’anno con il brano “Un giorno mi dirai”. Di recente, il gruppo ha partecipato all'evento di beneficenza organizzato dall'attore Carlo Verdone a Brescia, col fine di raccogliere fondi a favore delle popolazioni di Amatrice colpite dal terremoto di agosto. Per l’occasione hanno suonato sui mezzi pubblici della città lombarda.

© Riproduzione Riservata.