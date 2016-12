STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: Intimissimi on Ice, Il Ciclone e 7 Spose per 7 Fratelli (oggi, 25 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 25 DICEMBRE 2016 – La serata di Natale sulle reti Mediaset si può definire assai originale e variegata. Canale 5 ci propone una replica dello show Intimissimi on Ice, che ad ottobre per il terzo anno di fila ha illuminato l'Arena di Verona. A seguire ci sarà una agrodolce commedia con George Clooney. Su Italia Uno un divertente film nella classica commedia all’italiana mentre su Rete 4 viene proposto un classico come 7 spose per 7 fratelli. Tanti altri sono gli appuntamenti sugli altri canali per una sfida audience che si preannuncia più che mai intrigante. Andiamo a vedere le offerte dei diversi canali.

Su Canale 5 per questa serata di Natale va in onda Intimissimi on Ice: la replica di uno show andato in scena ad ottobre all'Arena di Verona. Protagonisti della serata grandi artisti come Andrea Bocelli, alcune modelle del brand e diverse pattinatrici di spessore internazionale, tra cui Carolina Kostner. Italia Uno propone la commedia italiana Il Ciclone, che a distanza di più di 20 anni mantiene sostanzialmente intatto il proprio fascino. Scelta che guarda al passato anche quella di Rete 4 manda in onda il film western -commedia Sette spose per sette fratelli. Una piacevole storia piacerà da seguire per chi cerca un film che sia western nelle ambientazioni, ma che alla fine si risolve in una commedia sentimentale d'altri tempi. La 5 e Mediaset Extra hanno in programmazione rispettivamente il film commedia Mistletoe Over Manhattan e la replica della trasmissione Lo show dei Record: chi vuole potrà quindi passare il Natale con Gerry Scotti. Iris e Italia 2 puntano rispettivamente su un grande classico del brivido come Psyco mentre la seconda il Gremlins, uno dei maggiori successi di Steven Spielberg come produttore. Su Top Crime e Boing non cambiano i propri usuali programmi settimanali: la prima mette in campo la serie tv di genere thriller The Mysteries of Laura, mentre la seconda opta per la commedia per ragazzi con Io Sono Franky.