STASERA IN TV/ Programmi Rai: Panariello sotto l'Albero Rewind, I Tre Moschettieri e A Christmas Carol (oggi, 25 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 25 DICEMBRE 2016 - La sera del 25 Dicembre si preannuncia ricchissima di proposte sulle reti RAI, che trasmettono programmi per tutti i gusti spaziando tra spettacoli di varietà, film classici, concerti, cartoni animati e serie tv. Rai 1 si candida anche ad ottenere il record di ascolti nel prime time natalizio, puntando sulla comicità di Giorgio Panariello. Vediamo allora in dettaglio la programmazione.

Rai 1 augura buon Natale ai propri telespettatori con lo show Panariello Sotto l'Albero Rewind. Si tratta del classico spettacolo a tema natalizio, in cui il comico toscano reinterpreta i personaggi del suo repertorio, raccontando in maniera ironica l'Italia dei nostri giorni. Allo show partecipano numerosi ospiti italiani e stranieri, cimentandosi in varie esibizioni che terranno compagnia al pubblico fino a dopo la mezzanotte. Segue alle 00.05 Fan Caraoke, show ambientato all'interno di una macchina in cui un vip della musica racconta se stesso al conduttore Giampaolo Morelli. In questa occasione è la volta di Nek! Rai 2 punta su un film classico e trasmette I Tre Moschettieri, che ci faranno rivivere le gesta di D' Artagnan e dei suoi compagni. La seconda serata prosegue con il film di animazione Up, che racconta la favola di Carl, un anziano venditore di palloncini che riesce finalmente a realizzare il sogno di visitare il Sud America collegando alla sua casa migliaia di palloncini colorati pieni di elio. La sua villetta si trasforma così in una gigantesca mongolfiera, che lo farà viaggiare attraverso i cieli di tutto il mondo tra mille avventure. Anche Rai 3 punta sul classico con il film A Christmas Carol, che narra la storia di Scrooge, negoziante avaro ed egoista che odia il clima festoso di Natale. Grazie ad un sogno fatto la vigilia, Scrooge troverà finalmente la forza di redimersi e di diventare una persona migliore. Segue in seconda serata il film Una Bella Vacanza. Buon Compleanno Dino Risi, in cui il grande regista italiano ripercorre le tappe della propria carriera. Su Rai 4 spazio al romanticismo con il film La Fontana dell'Amore. La trama racconta la storia di Beth, giovane donna in carriera ma decisamente sfortunata in amore, che si trova alle prese con un insolito incantesimo dopo aver raccolto alcune monete in una fontana di Roma. Riuscirà a trovare l' uomo della sua vita? Rai 5 offre a tutti gli amanti della musica l'opportunità di assistere al concerto della pianista cinese Yuja Wang, diretta dal maestro francese Lionel Bringueir. Rai Movie accende la fantasia con il film La Storia Fantastica, vero cult tra i film favolistici degli anni Ottanta. Rai Premium trasmette il film giallo Bella, Dolce, Baby Sitter.