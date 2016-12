Sanremo 2017 / Ecco cosa è successo tra Carlo Conti e Al Bano (oggi, 25 dicembre 2016)

SANREMO 2017, ECCO COSA È SUCCESSO TRA CARLO CONTI E AL BANO - Al Bano è uno dei Big in gara annunciati da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2017, che si terrà a partire dal 7 febbraio al teatro dell'Ariston. Tra i due c'è un rapporto molto speciale che va avanti da anni e Carlo Conti si è giustamente molto preoccupato quando ha saputo dell'infarto del cantante: ma, fortunatamente, si è riuscito a tranquillizzare e ha capito che l'amico è una persona assolutamente fuori dal comune. Gli ho mandato un messaggio per capire come stesse, mi ha richiamato cantando - ha detto Carlo Conti a Vanity Fair - Lì ho capito che non è un uomo, ma una specie di Superman. Già che c'ero, mi sono fatto tranquillizzare: mi ha promesso che non si sentirà male, che il suo cuore reggerà in ogni caso, sia se alla fine rientrerà nella lista che se no". Ovviamente Al Bano è entrato nella lista dei Big in gara ed è uno dei concorrenti più attesi di Sanremo 2017, soprattutto dopo la notizia del suo malore.

SANREMO 2017, IL MALORE DI AL BANO E LA VOGLIA DI RIVALSA - Al Bano si è sentito male mentre stava facendo le prove del concerto di Natale: prima un infarto, poi l'altro, il cantante è stato portato immediatamente all'ospedale dove è stato operato d'urgenza la notte. I fan del cantante si sono molto preoccupati, ma non hanno fatto i conti con la scorza dura di Al Bano che, nonostante le precarie condizioni fisiche, si è rimesso in piedi praticamente quasi subito. Un desiderio di rivalsa enorme che solo da una persona come Al Bano poteva venire fuori: proprio qualche giorno dopo è stata poi annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017, che in molti già davano per scontata vista la bravura da fuoriclasse che l'ha sempre contraddistinto. Adesso Al Bano dovrà solo stare un po' più attento del solito, ma siamo sicuri che sarà in grado di regalare delle emozioni incredibile a chiunque lo vorrà ascoltare ancora una volta mentre canta dal palco dell'Ariston.

