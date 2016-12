SARA TESTI CUCCARINI, CHI È LA FIGLIA DI LORELLA CUCCARINI E I SUOI FRATELLI E SORELLE GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO? (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - La grande showgirl Lorella Cuccarini è recentemente tornata sul piccolo schermo con la trasmissione Nemicamatissima accanto alla sua collega Heather Parisi, riscuotendo un enorme successo di critica e pubblico. Nel corso delle due serate, tra i tanti ospiti in studio era presente anche la primogenita della Cuccarini, Sara, la prima dei quattro figli nati dall'unione della showgirl ed il famoso direttore artistico Fabio Testi. Gli ultimi arrivati in casa Cuccarini-Testi sono i piccoli Chiara e Giorgio, la coppia di gemelli nata nel 2000. La più grande dei quattro, Sara, è nata nel 94. Lei e Lorella sono legate da un profondo sentimento. Condividono, inoltre, la stessa grande passione per la moda, anche se Lorella trova i gusti di Sara decisamente troppo raffinati. Quattro anni fa, le due, sono state protagoniste di una lunga intervista rilasciata per Gente, in occasione dei diciotto anni di Sara. Negli scatti fotografici del servizio, le due sono apparse estremamente affiatate e raggianti, tanto da sembrare quasi sorelle.

La nascita di Sara Testi ha rappresentato per la Cuccarini un vero e proprio miracolo. Come ha già raccontato in passato la showgirl, tante furono le difficoltà che precedettero la sua prima gravidanza. Alcuni mesi prima della meravigliosa notizia, Lorella ebbe purtroppo un aborto spontaneo. Per una ballerina, in alcuni casi, rimanere incinta può risultare davvero complesso a causa della parete addominale spessa. I ginecologi erano stati chiari: le probabilità di una nuova gravidanza non erano elevate. Per Lorella fu un vero è proprio incubo. Proprio per questo motivo, la scoperta di portare Sara in grembo, fu accolta come un vero e proprio miracolo dalla showgirl. Dopo soli due anni dalla nascita di Sara, fu la volta di Giovanni. La stessa Sara, parlando della propria famiglia, ha raccontato di quanto sia meravigliosa ed unita. Essere la primogenita per lei rappresenta una vera e propria responsabilità e sa di poter contare sulla fiducia di sua madre. Nelle occasioni in cui i genitori era fuori per lavoro era lei ad occuparsi di Giovanni e dei gemellini. Attualmente Sara studia Management in Svizzera. Riguardo al rapporto con i suoi fratelli e sorelle, Sara ha raccontato del rapporto speciale che la lega a Giovanni, il quale la interpella per qualsiasi tipo di dubbio o problema, compreso quello legato alle prime cotte amorose. I gemelli sono dei veri e propri vulcani di gioia. A Chiara piace molto cantare, anche le canzoni della madre, Giorgio invece adora suonare la batteria. Avendo alle spalle una famiglia cosi armoniosa ed unita, il sogno di Sara è quello di riuscire a costruire un'unità familiare altrettanto bella ed affiatata come la sua.

