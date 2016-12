SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI/ La commedia musicale di Stanley Donen in prima serata su Rete 4: diretta streaming su Mediase (oggi, 25 dicembre 2016)

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI, FILM IN ONDA OGGI 25 DICEMBRE 2016 SU RETE 4: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Sette spose per sette fratelli" è un celebre musical diretto nel 1954 da Stanlet Donen. È sicuramente una delle commedie musicali più famose della storia del cinema e andrà in onda su Rete 4 alle ore 21.15 di oggi, domenica 25 dicembre 2016. Chi volesse seguirlo in diretta streaming può farlo collegandosi al sito di Mediaset ed effettuando il login qui. Il trailer (clicca qui per il video) ci mostra un affascinante e determinato montanaro che si aggira speranzoso tra le vie di una ridente cittadina. Il suo sogno è quello di incontrare una fanciulla che possa diventare la sua sposa: non ha molto fortuna dato che tutte le signore che incontra sono già occupate o sono dei semplici manichini. è un celebre musical diretto nel 1954 da Stanlet Donen. È sicuramente una delle commedie musicali più famose della storia del cinema e andrà in onda su Rete 4 alle ore 21.15 di oggi, domenica 25 dicembre 2016. Chi volesse seguirlo in diretta streaming può farlo collegandosi al sito di Mediaset ed effettuando il. Il trailer () ci mostra un affascinante e determinato montanaro che si aggira speranzoso tra le vie di una ridente cittadina. Il suo sogno è quello di incontrare una fanciulla che possa diventare la sua sposa: non ha molto fortuna dato che tutte le signore che incontra sono già occupate o sono dei semplici manichini.

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI, LA COMMEDIA MUSICALE DI STANLEY DONEN IN PRIMA SERATA SU RETE 4 (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - La programmazione televisiva odierna offre la possibilità di vedere il film Sette spose per sette fratelli su Rete 4 stasera alle 21.15. È un bel film di produzione americana prodotto nel lontano 1954 dalla importante Metro-Goldwyn-Mayer. La pellicola, che è di fatto una commedia musicale, è stata riproposta moltissime volte sul piccolo schermo televisivo, sia sui network via cavo che sui canali pubblici. La regia ottimamente curata del film è di Stanley Donen, egli durante il lavoro si è basato sul soggetto di Stephen Vincent Benet e sulla sceneggiatura di Albert Hackett, ottime le musiche curate da Gene de Paul, cast di attori tutto di ottimo livello per l’epoca, tra di essi spiccano Jane Powell e Howard Keel. Il film è stato girato interamente in America: le location sono state ambientate in California. La pellicola alla sua uscita ha riscosso notevole successo, meritando ben 5 nomination all’Oscar del 55, nomination che hanno portato alla conquista della statuina per la miglior colonna sonora. Il film nel 2004 è stato inserito nella lista dei film da salvare, detenuta alla National Film Registry, presso il congresso degli Stati Uniti.

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI, LA COMMEDIA MUSICALE DI STANLEY DONEN IN PRIMA SERATA SU RETE 4 (OGGI, 25 DICEMBRE 2016). LA TRAMA - Il film è ambientato nell'Oregon di meta ottocento, dove in mezzo alle colline abita una famiglia composto da sette fratelli tutti taglialegna, la famiglia dei fratelli Pontipee. Tra di essi il più grande Adamo, si rende conto dell'indispensabilità di una presenza femminile, non tanto per l'amore che da essa deriva, quanto per la capacità di tenere pulita la propria casa, mentre lui e i suoi fratelli sono nei boschi a guadagnarsi da vivere. Adamo scende cosi in paese e si innamora perdutamente di Milly, una giovane e procace barista del saloon del paese, con la quale convola immediatamente a nozze. Durante il viaggio di ritorno Milly si rende conto però della situazione, e cerca di retrocedere della promessa di matrimonio, si convince a seguire il suo neo sposo solo dopo che egli passa la notte su un albero, per persuaderla dei suoi veri sentimenti. I primi giorni nella sua nuova abitazione non sono per niente facili per la donna, che comunque si da dà fare per insegnare ai cognati le buone maniere. Gli uomini iniziano ad apprezzarla e alla fine si persuadono a seguire i consigli della cognata, che al massimo della felicità insegna loro anche alcune attività ludiche, come ad esempio il ballo. Durante la successiva festa del paese i fratelli Pontipee, grazie alle chicche imparate dalla cognata, conquistano molte donzelle, ma la cosa fa infuriare la comunità e all'interno della gara organizzata per saggiare le abilita dei paesani scoppia una rissa gigante. I sette fratelli tornano tra le montagne malconci, qui sono curate amorevolmente da Milly, la loro testa è però sempre verso le ragazze viste nel paese. In questo frangente Adamo fornisce ai fratelli un consiglio che anche se non legale li potrebbe portare a conquistare le ragazze: il consiglio è infatti di rapire le innamorate. Il fratello maggiore consiglia di rapire anche il pastore, in maniera tale che unioni possano essere "regolarizzate", ma i fratelli si dimenticano di farlo e ritornano solo con le donne. Le paesane appena arrivate alla baita di montagna sono costrette a soggiornarci per tutto l'inverno, stante il sopraggiungere del maltempo che blocca tutte le vie di comunicazione. Milly è furente per il consiglio che il marito ha dato ai fratelli e costringe tutti gli uomini a dormire nella stalla per non "disonorare" le donne. Alla fine dell'inverno, con l'arrivo dei concittadini delle donne che vogliono riprendersele, succede l’imprevedibile: le fanciulle hanno imparato ad amare i boscaioli, quindi si rifiutano di andare in paese, preferendo sposare i loro maschi. L'arrivo del pastore è liberatorio: le sette donne diventano ufficialmente dei sette fratelli.

