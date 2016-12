SILVIO TESTI, CHI È IL MARITO DI LORELLA CUCCARINI? LA SUA CARRIERA (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Silvio Capitta noto con lo pseudonimo di di Silvio Testi è nato a Viterbo nel 54. Nel 78, mentre aveva già intrapreso la carriera da produttore discografico per una nota casa di produzione romana, si laurea in giurisprudenza presso la Sapienza di Roma con il massimo dei voti. Nello stesso anno la sua carriera artistica compie un salto di qualità. Silvio Testi, infatti, inizia a collaborare con l'ambiente televisivo producendo a livello musicale, brani di grandi artisti come Stefania Rotolo ed Heather Parisi. Nei dieci anni successivi quasi tutte le sigle di Fantastico, comprese musiche e coreografie, saranno prodotte proprio da lui. Oltre a produrre e coreografare le sigle di Fantastico, collabora in altri programmi come Stasera niente di nuovo, Serata d'onore, Odiens e Lascia o Raddoppia. All'inizio degli anni novanta inizia a lavorare anche in mediaset nella famosa trasmissione Buona Domenica, per la quale collaborerà per tre edizioni. Nel 94 ha dato vita come autore e organizzatore, alla celebre maratona mediatica di solidarietà Trenta ore per la vita, trasmessa annualmente da Mediaset. Verso la fine degli anni novanta cura come direttore artistico alcuni musical come Grease e Hello Dolly. In entrambi i lavori, si occuperà della trasposizione e dell'adattamento dei testi dalla lingua originale all'italiano.

Silvio Testi è anche noto al grande pubblico per il suo matrimonio con la celebre showgirl Lorella Cuccarini, conosciuta ai tempi della sua collaborazione con il programma Fantastico. Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono legati sentimentalmente dal 1991. La loro unione è stato sublimato dalla nascita di quattro figli. In occasione del ritorno in tv della showgirl al fianco della sua discussa rivale Heather Parisi, con la trasmissione Nemicamatissima, la Cuccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo lungo matrimonio, che a suo dire, non è sempre stato rosa e fiore, al pari di qualsiasi relazione di lunga durata. La Cuccarini ha ammesso che in passato non sono mancati momenti difficili, che la coppia ha però superato nel migliore dei modi grazie all'enorme sentimento che li lega e soprattutto in virtù dei figli, che rappresentano un forte collante all'interno della loro vita. La loro unione sentimentale, nel panorama delle coppie dei personaggi dello spettacolo, rappresenta una vera rarità. A distanza di 25 anni dalla data del loro matrimonio, i due appaiono ancora profondamente legati l'uno all'altra. Dal loro amore sono nati quattro figli: Sara, Giovanni ed i gemelli Chiara e Giorgio. Condividere e lottare per portare avanti il medesimo progetto di vita è l'ingrediente principale per qualsiasi coppia, secondo Lorella Cuccarini.

