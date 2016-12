Stefano De Martino / Trascorrerà le feste di Natale con la sua nuova fiamma? (oggi, 25 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NATALE CON LA NUOVA FIAMMA? - Stefano De Martino è partito per le vacanze di Natale che non passerà con suo figlio Santiago, col quale ha festeggiato in anticipo. Sono in molti a chiedersi se, visto che non sarà a Milano, non abbia deciso di passare le feste natalizie con la sua nuova presunta fiamma. Ovviamente non è affatto ufficiale che Stefano De Martino abbia una fidanzata, anche se proprio recentemente è stato fotografato in esclusiva da Novella 2000 con una mora misteriosa che sembra essere Diletta Puecher, la modella romana che si pensa stia con Stefano De Martino. Chiunque sia la sua nuova ragazza, che abbia deciso di passare le feste con lei? Non lo sappiamo, ma chissà che il ballerino non decida di aprirsi prima o poi sulla sua vita sentimentale, anche se si sa che, essendo molto riservato, è possibile che lo farà solo quando costretto. O magari scapperà prima di bocca a qualcun'altro!

STEFANO DE MARTINO, L'ANNO SCORSO A NATALE SI LASCIAVA CON BELEN RODRIGUEZ - Quasi un anno fa, proprio qualche giorno prima di Natale, Stefano De Martino si lasciava con sua moglie Belen Rodriguez. I due, dopo essersi molto amati e aver concepito un figlio insieme, hanno deciso di comune accordo di separarsi. Anche se, a quanto dice Belen, è stato lui il primo a non amarla più. Da allora Stefano De Martino ha avuto una vita sentimentale molto ritirata - non si sa praticamente nulla delle sue presunte fiamme - mentre Belen si è fidanzata con Andrea Iannone. Nonostante Stefano De Martino abbia confidato ai fan di essere ancora innamorato della ex moglie, il ballerino non è più tornato sull'argomento, ignorando chiunque gli chiedesse cosa avesse intenzione di fare del suo futuro amoroso. Non sappiamo se Stefano abbia trovato la felicità con un'altra ragazza o se questa sia effettivamente Diletta Puecher: ma certo è che tutti sperano che riesca a essere di nuovo felice.

