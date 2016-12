TO THE WONDER/ Su Rai Movie il film diretto da Terrence Malick con Ben Affleck

TO THE WONDER, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il palinsesto di Rai Movie per la seconda serata di domenica 25 dicembre a partire dalle ore 23,05 prevede la messa in onda del film di genere drammatico sentimentale To the wonder. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche americane nell’anno 2012 con un durata di circa 1 ora e 52 minuti per la regia di Terrence Malick che ne ha anche sviluppato il soggetto e la sceneggiatura. Il film è stato prodotto dalla Redbud Pictures, è stato distribuito ai botteghini e nel mercato dell’home video dalla 01 Distribution e vi hanno collaborato Emmanuel Lubezki che si è occupato della fotografia, Hanan Townshend che ha scritto la colonna sonora, Jack Fish che ha realizzato la scenografia e Jacqueline West che invece si è occupata dei costumi utilizzati nelle scene. Nel cast sono presenti Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier Bardem, Charles Baker e Romina Mondello.

TO THE WONDER, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Un ingegnere ambientale americano di nome Neil (Ben Affleck) si trova nella splendida capitale francese di Parigi per motivi di lavoro. Si dice che Parigi sia una delle città più romantiche al mondo ed in effetti essa da un certo aiuto nel far nascere una nuova storia che avrà proprio come protagonista Neil. L’uomo, infatti, incontra casualmente una bellissima donna di origini russe di nome Marina (Olga Kurylenko), per la quale perde completamente la testa. È il classico colpo di fulmine con i due che si incominciano a frequentare. Le cose tra di loro vanno molto bene, tant’è che neppure la scoperta che Marina abbia una figlia di dieci anni avuta da una precedente relazione, scalfisce quelle che sono le convinzioni di Neil. I due si ritrovano così a vivere insieme ed iniziare un viaggio che li porterà in giro per il mondo seguendo quelli che sono gli impegni lavorativi di Neil. Insomma, sembrano esserci tutte le condizioni per fare un passo molto importante: Neil e Marina si convincono che possono vivere insieme per sempre e quindi gettare le basi per una splendida famiglia. Una volta arrivati in America tuttavia incominciano ad affiorare alcune incompatibilità caratteriali tra i due che danno origini ad una serie di discussioni anche dai toni piuttosto accesi. La definitiva rottura sopraggiunge quando scade il permesso di soggiorno per Marina, la quale non avendo avuto delle certezze da parte di Neil, prende a pretesto la cosa per lasciare gli Stati Uniti e chiudere la relazione. La donna, quindi, fa ritorno in Europa mentre Neil nel frattempo si concentra maggiormente sull’ambito lavorativo tant’è che ottiene una importante promozione. In questo periodo Neil ritrova anche l’amore in una sua vecchia fiamma di nome Jane (Rachel Adams). Intanto Marina non sembra essere sicura di quello che ha fatto ed insieme alla sua amata bambina fa ritorno negli Stati Uniti, dove suo malgrado deve prendere atto della novità. La donna si affida ad un sacerdote spagnolo per trovare conforto nella fede ma lo stesso ministro di Dio si trova alle prese con un periodo di profonda crisi esistenziale.

