TRA LE NUVOLE/ Su Canale 5 il film con Vera Farmiga e George Clooney

TRA LE NUVOLE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Tra le nuvole è un bel film prodotto dalla Paramount Pictures insieme alla Cold Spring Pictures e alla DreamWorks nel 2009, che vede la direzione di Jason Reitman, direzione che si basa su un soggetto di Walter Kirn. La pellicola che vede tra gli attori un magnifico George Clooney, contempla tra i protagonisti anche Vera Farmiga e Anna Kendrick, e gode delle belle musiche di Rolfe Kent. Il lavoro cinematografico. che verrà trasmesso oggi 25 dicembre in seconda serata Canale 5, che è stato distribuito in Italia sempre dalla Paramount è da ascrivere alle commedie a sfondo drammatico, ed è già stata programmala più volte sui piccoli schermi televisivi del bel paese, riscuotendo sempre un buon successo grazie anche alla grande interpretazione di Clooney.

TRA LE NUVOLE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Ryan Bingham (interpretato da George Clooney) è un cosiddetto tagliatore di teste, uno di quei manager cinici e per niente umani, che sono impegnati a procedere ai licenziamenti dei rami improduttive delle aziende. Il suo lavoro lo porta a girare l’America continuamente, collezionando punti mille miglia sulla carta della compagnia American Airlines, vettore aereo che preferisce fin dagli albori della sua carriera. Durante uno dei suoi tanti viaggi si innamora di una viaggiatrice incontrata casualmente in un ristorante, la donna Alex, cambierà radicalmente il suo modo di approcciarsi con il prossimo. La storia si innesta in un cambio di organizzazione della società dove Ryan lavora, in cerca di una maggiore ottimizzazione delle spese, la direzione opta per un lavoro da "remoto", i licenziamenti non avverranno più dal vero ma via web. Il tagliatore di teste accetta questo nuovo modo di fare, stante soprattutto la sua storia d’amore con Alex, storia che procede spedita e che di fatto porta nell’uomo la voglia di stabilirsi in una città. All’esperto manager viene affiancata una giovane recluta, Natalie, la quale è in crisi perché è stata lasciata dal fidanzato. Come se non bastasse Ryan deve far fronte alle difficoltà economiche della sorella, che nonostante queste ultime decide comunque di convolare a nozze con il suo fidanzato storico, Jim Miller. Mentre la vita di Ryan sembra innestarsi su binari più consoni, tutto cambia radicalmente. L’uomo scopre infatti che la sua Alex della quale ormai si era innamorato perdutamente, è in realtà una donna sposata con figli, Natalie stanca di portare sciagure nella casa di estranei si licenzia dopo il suicidio di una manager licenziata durante una riorganizzazione aziendale, e la nuova organizzazione viene sospesa perché ritenuta poco umana. Ryan tornerà cosi a girare per aeroporti, non prima però di aver cercato di fare per la prima volta del bene, egli infatti scrive un ottima recensione alla sua ex collega di lavoro, dona le miglia accumulate nei voli con American Airlines per permettere alla sorella di fare un viaggio di nozze, impossibile altrimenti a causa delle sue difficoltà economiche, e conserva nel cuore l’idealizzazione di Alex, vera e unica donna che nonostante tutto abbia mai amato.

TRA LE NUVOLE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Il film girato interamente negli Stati Uniti D’America ha visto molte location in Missouri, e precisamente nella città di St. Louis, luogo scelto dalla produzione in virtù di alcuni sgravi fiscali riconosciuti per le case di produzione. Al botteghino la pellicola ha riscosso un ottimo successo, con incassi che hanno sfiorato i novanta milioni di dollari, a fronte di spese che non hanno superato i venti milioni di dollari. A sottolineare il successo del box office i tanti premi raggiunti nelle varie rassegne internazionali, tra questi spiccano le sei nomination all’Oscar del 2010 e quello al miglior film e al miglior attore protagonista, conquistato all’importante National Board of Review Award.

br/>© Riproduzione Riservata.