Troppo forte/ Il film con Carlo Verdone e Alberto Sordi su Rai 3: le curiosità

TROPPO FORTE, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 3, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ - Troppo forte, il film in onda oggi, 25 dicembre 2016, su Rai 3 alle 16.05 non ebbe lo stesso successo di altre pellicole di Verdone. Nel 1986 Carlo Verdone ottenne per Troppo forte una candidatura al Nastro d'argento, che però non vinse. Proprio a causa dello squilibrio creato nella pellicola, Troppo forte non è considerato fra i migliori lavori di Verdone. Visti i grandi nomi coinvolti nella sceneggiatura, cioè Leone, Sordi e Verdone stesso, il risultato è rimasto al di sotto delle aspettative. In alcune scene e nella caratterizzazione di certi personaggi questo film è considerato troppo debitore a quanto già fatto in passato dall'attore e regista romano, ad esempio in Un sacco bello o Acqua e sapone. Troppo forte verrà trasmesso da Rai 3 alle 16.05 del 25 dicembre. La sceneggiatura di Troppo forte è stata realizzata da Verdone insieme ad Alberto Sordi e Sergio Leone, suoi mentori e padrini artistici. Le musiche sono state realizzate da Antonello Venditti. Tutto il film è stato girato a Roma e nei dintorni. Il ruolo dell'avvocato era stato originariamente pensato da Verdone per Leopoldo Pigna (Lo sceicco bianco, Un eroe dei nostri tempi, Addio alle armi), che ne avrebbe dato un'interpretazione meno sopra le righe. Sordi volle la parte per sè e modificò il personaggio fino a renderlo eccessivo e macchiettistico. Verdone ha dichiarato, a posteriori, di non amare molto quel personaggio, che sbilancia tutto il tono del film verso la farsa.

TROPPO FORTE, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 3, OGGI 25 DICEMBRE 2016: IL CAST DEL FILM - Troppo forte è il film in programmazione su Rai 3, oggi 25 dicembre 2016 alle 16.05, è una commedia del 1986 scritta, diretta ed interpretata da Carlo Verdone (Bianco, rosso e Verdone, La grande bellezza, Compagni di scuola), con Stella Hall (Trappola di cristallo, S.O.S. fantasmi) e Alberto Sordi (Un americano a Roma, I vitelloni, Il marchese Del Grillo). Andiamo a scoprire la trama del film.

TROPPO FORTE, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 3, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Oscar Pettinari (Carlo Verdone) è un giovane romano che spera di sfondare a Cinecittà come attore di film d'azione o come stuntman. Oscar viene però scartato all'ennesimo provino, perchè il suo aspetto è troppo bonario e inadatto al ruolo. Per vendicarsi Oscar decide, insieme ad un avvocato fanfarone, il conte Giangiacomo Pigna Corelli in Selci (Alberto Sordi), di truffare il produttore ed inscenare un incidente in moto. Quando finge di farsi investire dall'auto del produttore però alla guida trova la sua amante, Nancy (Stella Hall), un'attrice italoamericana che a causa proprio di quest'incidente perde il lavoro e il rapporto con l'amante. Sentendosi in colpa, Oscar la ospita a casa propria, e fra i due nasce un'amicizia che forse prelude a qualcosa di più. Intanto la causa intentata contro il produttore dall'avvocato Pigna continua con fasi alterne, e Oscar si prepara a nuovi provini.

br/>© Riproduzione Riservata.