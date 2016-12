UN AMORE SOTTO L’ALBERO/ Su Rete 4 il film diretto da Chaz Palminteri con Susan Sarandon

UN AMORE SOTTO L’ALBERO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Un amore sotto l'albero è un film di genere drammatico-sentimentale del 2004, diretto da Chaz Palminteri. Il titolo originale del film è Noel. Il paese di produzione sono gli Stati Uniti d'America. La pellicola dura 96 minuti e la lingua originale è l'inglese. La sceneggiatura è stata gestita da David Hubbard, mentre della fotografia si è occupato Russell Carpenter. Il montaggio è avvenuto grazie a Susan E. Morse, mentre le musiche sono state create da Alan Menken. Tra gli interpreti si annoverano molti attori di spessore internazionale, come Susan Sarandon nel ruolo di Rose Harrison, Penélope Cruze che ha dato il volto a Nina Vazquez, Paul Walker nei panni di Mike, Alan Arkin nel ruolo di Artie Venzuela, Marcus Thomas ha prestato il volto e la voce a Junes, Chaz Palminteri (il regista) ha svolto la parte di Arizona, mentre a Robin Williams sono state affidate le parti di Charlie Boyd e di Dio. Infine, vale la pena ricordarsi di Erika Rosenbaum nei panni di Merry.



UN AMORE SOTTO L’ALBERO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Come punto centrale del film si ha, ovviamente, il Natale a New York, un periodo fantastico dell'anno. In tutta la Grande Mela vi sono diversi alberi di Natale che vengono accesi appositamente per dare ai newyorkesi una sensazione di tranquillità e felicità. Tuttavia, per alcune persone questo non basta. Queste persone attendono sempre un qualcosa di assolutamente diverso e straordinario. Un evento grazie al quale potrebbero distrarsi dagli impegni della routine quotidiana e ricordarsi quanto sia bello il Natale lasciandosi alle spalle i pesanti ricordi. La storia del film ruota intorno alla bella Nina che presto deve sposarsi con Mike, un poliziotto di New York. Tuttavia, dopo che il ragazzo si mostra troppo geloso, Nina decide di lasciarlo e parte verso la casa dei suoi genitori. Qui incontra Rosa, una donna-editrice di 40 anni che nel giro degli ultimi 10 anni si occupa della sua madre malata, Helen. Per questo le relazioni sentimentali di Rosa con gli uomini sono del tutto assenti. Ed ecco qua che Rosa incontra un vero miracolo. Intanto Mike deve resistere all'inseguimento di Artie, un vecchio proprietario di un caffè a New York sicuro del fatto che dopo la reincarnazione l'anima di sua moglie è entrata nel corpo stesso di Mike. Questi inizialmente prova a convincere Artie che non è vero, ma quando i suoi tentativi di dissuadere il vecchio da quella strana idea non riescono, il poliziotto decidere di evitare il vecchio. Questo, però, cade a terra per colpa di un attacco di cuore e Mike deve accompagnare il vecchio nell'ospedale dove incontra anche Jule, un uomo molto strano pronto a farsi del male pur di trascorrere il Natale nell'ospedale. Jule lo motiva con il fatto che il Natale in ospedale sia la cosa migliore che gli possa accadere, proprio come 14 anni prima. L'incontro di Mike con Jule cambia radicalmente non solo Mike, che inizia a vederla diversamente sul mondo, ma anche lo stesso Jule, il quale inizia a comprendere che forse trascorrere il Natale nell'ospedale non è proprio un'ottima idea. Tutti gli incontri dei personaggi principali influiscono pesantemente sul loro modo di vedere il mondo. E alla fine tutti capiscono cos'è che loro vogliono dalla vita. Come tutti loro vogliono soltanto trovare la loro felicità umana e condividere questa felicità con altre persone.

© Riproduzione Riservata.