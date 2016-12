Un Angelo sotto l'albero/ Su Rai 2 il film con Jessalyn Gilsig e Sergio Di Zio: le curiosità

UN ANGELO SOTTO L’ALBERO, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITÀ - Un angelo sotto l’albero, in onda oggi pomeriggio, 25 dicembre 2016, su Rai 2 non è il primo film natalizio a cui abbia preso parte l'attore canadese Sergio Di Zio: il caratteristico interprete, solo due anni prima, ha recitato nel film "Anything But Christmas". Anche in questo caso la sua parte era quella del protagonista maschile. Il film va in onda lle ore 15.20 su Rai Due e sicuramente sarà molto seguito soprattutto in famiglia con la volontà di passare un Natale molto tranquillo di fronte a una commedia simpatica ma che insegna anche a riflettere. Sono questi proprio i film più seguiti nel pomeriggio del Santo Natale. Staremo a vedere poi quali saranno i risultati che ci riporterò l'Auditel.

UN ANGELO SOTTO L’ALBERO, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: IL CAST DEL FILM - Atmosfera natalizia per il film in onda oggi su Rai 2, oggi 25 dicembre 2016 alle 15.20 con Un angelo sotto l’albero. Il titolo originale del film è "Angels and Ornaments” ed è stato realizzato nel 2014. Dietro alla macchina da presa di questa pellicola sentimentale possiamo trovare Alan Goluboff, regista la cui filmografia si caratterizza per la presenza di numerose serie televisive come, ad esempio, "Cold Blood", "Mutant X", "Screech Owls" e "Wind at My Back”. Al mondo delle produzioni televisive appartiene anche gran parte del cast che ha preso parte a questa produzione, la protagonista ha il volto di Jessalyn Gilsig, attrice canadese che tutti ricordano per la sua partecipazione a telefilm di successo come "Glee", "Nip/Tuck" e "Heroes". Al suo fianco recita il connazionale Sergio Di Zio celebre agli occhi del grande pubblico per aver interpretato Michelangelo 'Spike' Scarlatti nella serie televisiva "Flashpoint". Ricordiamo anche la sua partecipazione a pellicole piuttosto popolari quali, ad esempio, "Cinderella Man", "Just Buried" e "The Walk". Citiamo, infine, la presenza di Graham Abbey, il Glenn Martin della serie televisiva canadese "Degrassi: The Next Generation" e il Gray Jackson del telefilm "The Border".

UN ANGELO SOTTO L’ALBERO, IL FILM IN ONDA OGGI SU RAI 2, OGGI 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Corrine Stockton (Jessalyn Gilsig) è una giovane ed affascinante donna con una grande passione per la musica: la conosciamo proprio mentre sta partecipando ad un'audizione per prendere parte allo show natalizio organizzato dal quartiere in cui abita. Quest'anno, però, le festività non le stanno dando le emozioni che in genere suscitano in lei: da poco, infatti, la donna ha rotto il lungo fidanzamento con quello che credeva essere l'uomo della sua vita. Nonostante sia passato ormai qualche tempo, Corrine non ha ancora smesso di soffrire. Ciò che la tormenta di più è l'incessante domanda che attanaglia il suo cuore: il vero amore esiste davvero o è solo un'illusione? Lo spirito del Natale è talmente lontano da lei che la nostra protagonista non è ancora riuscita ad addobbare il tradizionale abete con un meraviglioso ornamento che suo nonno Henry Ha realizzato appositamente per la sua bella moglie quando erano molto giovani. La nostra protagonista lavora in un negozio di strumenti musicali assieme al suo vecchio amico Dave (Graham Abbey), un giovane ed affascinante uomo che conosce sin dai tempi delle scuole superiori: i due sono davvero molto affiatati e tutti i clienti che non li conoscono ritengono che Dave e Corrine siano una coppia nella vita, costringendo la donna a dover spiegare la reale natura del loro rapporto. Una sera, la giovane apre la porta ad un gruppo di cantori: uno di essi colpisce in modo particolare la nostra protagonista che lo invita in casa per bere qualcosa di caldo. Il giorno dopo scopriamo che non è stata affatto una coincidenza: l'uomo, Harold Wagner (Sergio Di Zio), ha tempo solo fino alla vigilia di Natale per far sì che Corrine apra nuovamente il suo cuore all'amore. Con grande sorpresa della donna, l'uomo riesce a farsi assumere da Dave e diventa una presenza fissa del negozio. Le sorprese per la bella donna non sono affatto finite: Harold è un musicista di primo livello che ogni volta che si siede al piano riesce a farle provare incredibili emozioni. L'uomo diventa il principale confidente della ragazza: con i suoi modi gentili ma decisi riesce a guadagnare la sua fiducia in breve tempo e la nostra Corrine si ritrova ad aprire il suo cuore come non le capitava da molto tempo. Harold si rende conto rapidamente che Dave è innamorato della sua collega: la segue con gli occhi ovunque vada e si dimostra estremamente dolce e delicato nei suoi confronti. Il nuovo arrivato capisce che deve fare qualcosa perché questo bellissimo sogno d'amore si avveri...

