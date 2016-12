Un Natale regale/ Su Rai 2 il film diretto da Alex Zamm con Lacey Chabert: le curiosità

UN NATALE REGALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LE CURIOSITA' - Va in onda oggi, domenica 25 dicembre 2016, Un Natale Regale. Il film avrebbe dovuto essere un sequel del film del 2011 "Natale a Castlebury Hall": purtroppo l'agenda degli autori della sceneggiatura è entrata in conflitto con quella degli attori che hanno preso parte al film precedente. Si è reso necessario cambiare il progetto e rendere "Un Natale Regale" una pellicola indipendente dal punto di vista narrativo. Nel cast vediamo Lacey Chabert, Stephen Hagan, Hane Seymour, Katherine Flynn, Simon Dutton, Mitchell, Mullen, Diana Dumitrescu e Katrina Nare. Il regista di Un Natale Regale è invece Alex Zamm per una pellicola del 2014 di produzione americana di cui il titolo orginale è A Royal Christmas.

UN NATALE REGALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: IL CAST - Un Natale Regale è un film sentimentale realizzato nel 2014 appositamente per il canale dedicato al cinema rosa Hallmark Channel. Sarà possibile seguire la sua trasmissione su Rai 2 alle ore 13:45 di domenica 25 dicembre. Per quanto riguarda la regia del film, dietro alla macchina da presa possiamo trovare Alex Zamm, autore statunitense che può vantare una filmografia piuttosto popolare: tra le sue opere più celebri ricordiamo, per esempio, "Inspector Gadget 2", "Beverly Hills Chihuahua 2" e "Il dottor Dolittle 5". Venendo a parlare del cast che sarà possibile apprezzare durante la sua messa in onda, Un Natale Regale si caratterizza per la presenza di attori di ottimo livello: la protagonista è stata interpretata da Lacey Chabert, celebre attrice classe 1982 che tutti ricordano per la sua partecipazione alla serie televisiva cult "Cinque in famiglia", nel ruolo della giovane Claudia Salinger. Da allora ha preso parte ad altre produzioni come, ad esempio, "Mean Girls" e "La rivolta delle ex". Al suo fianco recita l'irlandese Stephen Hagan, giovane interprete che nel corso della sua carriera ha lavorato al fianco di grandi attori come Joseph Fiennes, Tom Felton e Steven Seagal. Citiamo infine la presenza della bellissima interprete britannica Jane Seymour, nota al grande pubblico per aver interpretato la protagonista della celebre serie tv "La signora del West".

UN NATALE REGALE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Emily Taylor (Lacey Chabert) è una sarta dalle umili origini e dal buon cuore che si dedica anima e corpo all'attività di famiglia, collocata nella città di Philadelphia. La giovane è da tempo fidanzata con un giovane europeo di nome Leo James (Stephen Hagan). Con l'avvicinarsi della stagione natalizia, Leo rivela alla sua bella fidanzata che la sua identità non è affatto quella che lui crede. In realtà, egli è il Principe Leopoldo, erede al trono di un piccolo paese sovrano chiamato Cordinia (molto simile al principato di Monaco). Il giovane ha capito che quella con Emily è una storia sera e decide di partire con lei per l'Europa: il giovane ha infatti deciso di presentare la sua amata alla sua famiglia. Ovviamente le reazioni non saranno gioiose in modo esclusivo: Isadora (Jane Seymour), madre di Leopoldo e regina di Cordinia, disapprova sin dal primo momento la giovane americana. Ritiene, infatti, che la ragazza appartenga ad una classe sociale nettamente inferiore a quella del figlio per educazione e per storia: raccomanda al principe, invece, di prendere in moglie la sua ex-fidanzata, la bellissima duchessa Natasha (Katherine Flynn). Quando si accorge che il figlio non ha nessuna intenzione di accondiscendere ai suoi voleri, la regina decide di provocare la dolce Emily e fa di tutto perché la fanciulla si trovi a disagio nel castello. La nostra protagonista non sa davvero cosa fare: l'aristocrazia di Cordinia è per lei un mondo davvero troppo difficile da capire. La ragazza preferisce cercare la compagnia di maggiordomi e cameriere, sentendo la servitù del palazzo più vicina alle sue corde. Un giorno la fanciulla si reca in città con Leopold per acquistare l'albero di Natale: qui Emily fa amicizia con Poppy (Alice O'Mahoney), una bambina orfana. Non sarà la sua sola amica: in poco tempo la dolce statunitense stringe un forte legame con Galina (Kate Loustau), la baronessa di Newbury. Le due hanno più di una cosa in comune: anche Galina, infatti, non è di nobili natali. Le due diventano grandi amiche ed Emily, finalmente, riesce ad avere un alleato all'interno delle mura del palazzo. Ne avrà davvero bisogno dato che la regina ha appena organizzato un ballo per permettere a Natasha di sedurre il principe Leopoldo...

© Riproduzione Riservata.