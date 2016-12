UNA BELLA VACANZA - BUON COMPLEANNO DINO RISI/ Su Rai 3 il film diretto da Francesca Molteni

UNA BELLA VACANZA - BUON COMPLEANNO DINO RISI, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 25 DICEMBRE 2016 - Una bella vacanza Buon compleanno Dino Risi è un film completamente italiano che andrà in onda su Rai 3 il 25 dicembre del 2016, alle ore 22.45. La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2006 ed è di genere documentario. Mira a raccontare, infatti, la vita di Dino Risi attraverso i punti salienti della sua esistenza. La durata del film è di circa 65 minuti, mentre l'intera pellicola è stata diretta da Francesca Molteni, che ha svolto i compiti di regia. Il film ha ottenuto un voto di 3,5 su 5 da parte del pubblico e 3 stelle dalla critica cinematografia, instaurandosi così come una tipica pellicola da potersi guardare in seconda serata. Inoltre, in qualità di documentario il film ha anche ottenuto dei voti piuttosto per un lavoro di questo genere.

UNA BELLA VACANZA - BUON COMPLEANNO DINO RISI, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 25 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film è uscito in occasione dei 90 anni di Dino Risi e si sofferma soprattutto sulla carriera dell'artista a partire dal Dopoguerra, con tutte le sue vicissitudini, fino ai giorni di oggi. La trama, che ruota, appunto, intorno alla figura del regista italiano, non trascura in nessun modo la sua vita privata, anzi accentuando sugli aspetti che potrebbero interessare soprattutto un pubblico femminile. Il film si affida anche a molte testimonianze dirette sulla figura del grande artista. In particolare, vi sono anche diverse altre figure professionali di spicco nel mondo del cinema che parlano di Dino Risi come di un autentico professionista del proprio mestiere. L'autore del cinema, che grazie alle sue commedie sempreverdi rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo e artistico italiano, si racconta a 360° spiegando i vari momenti della sua stessa vita. Nel film viene anche fatto notare che i sui lavori cinematografici sono giunti molto lontano persino dagli stessi confini italiani. Sono molte, difatti, le biografie che raccontano la vita di Dino Risi da un punto specificatamente artistico. Tuttavia, ve ne sono di davvero poco che prendono in considerazione il suo essere uomo.

