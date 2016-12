Una vita / Anticipazioni spagnole e italiane: quanti problemi per il dottor Malia, denuncia in arriva?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE E ITALIANE: QUANTI PROBLEMI PER IL DOTTOR MALIA - Tornerà martedì 27 dicembre 2016 l'appuntamento con Una Vita che andrà in onda subito dopo la fine della puntata di Beautiful. Tra i protagonisti ci sarà sicuramente il Dottor Malia con Maximiliano che ha definitivamente scoperto come questo sia un truffatore. Il marito di Rosina proverà a mettere nei guai proprio il medico. Saranno poi moltissime le vittime che decideranno di denunciarlo, spinti dalla prova di coraggio di Maximiliano. Sarà interessante vedere come si comporteranno i protagonisti della telenovela di fronte a situazioni particolari e che mettono a repentaglio uno dei protagonisti assoluti. Di sicuro non sarà facile per il Dottor Malia superare questo pericolo anche perchè erano ormai diverse le persone che speravano quanto prima di arrecare dei problemi proprio al chirurgo plastico. L'appuntamento è rimandato a dopo domani quando scopriremo quello che accadrà.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE E ITALIANE - Anita è una nuova protagonista di Una vita? Per alcuni si ma per i bene informati no. Di chi stiamo parlando allora? Ma della nuova, o meglio vera, identità di Cayetana. La Dark lady della soap non troverà pace e non solo per il tiro mancino di German e Manuela ma anche per tutto quello che succederà nei prossimi giorni. La soap tornerà in onda a partire da martedì pomeriggio con nuove puntate in versione doppia (visto che prenderà il posto di Beautiful) e questo significa che la verità arriverà presto a galla. Cayetana è in realtà Anita una piccola bambina figlia di Fabiana. La domestica è proprio la vera madre della donna e nei prossimi giorni non solo lo scopriremo ma capiremo anche perchè di questa storia fino a questo momento non è venuto a galla niente e perchè. La scintilla che potrebbe appiccare l'incendio sarà proprio Mauro, il detective pronto a scavare nel passato della dark lady e sospettata dell'omicio di German e Manuela. Pronti ai nuovi colpi di scena 2017?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE E ITALIANE - Leonor e Pablo continueranno ad essere protagonisti delle puntate spagnole di Una vita, quanto meno fino alla loro fuga disperata. Ma cosa accadrà a questa coppia? Continuerà ad essere felice e affiatata? Tra loro, dal punto di vista sentimentale, non ci saranno grandi nuvole all'orizzonte anche se non mancheranno clamorose novità per quanto riguarda l'aspetto professionale. Se il fratello di Manuela continuerà ad essere impegnato al lavoro all'ippodromo, Leonor pubblicherà il suo famoso romanzo dedicato alle domestiche. Dopo qualche ostacolo, questo lavoro si dimostrerà un incredibile successo, che porterà ad Acacias 38 numerosi giornalisti alla ricerca delle storie raccontate nel libro. Ma, nonostante questo successo, ci sarà qualcuno che non sarà per nulla felice di questo clamore mediatico: le domestiche, infatti, non racconteranno solo le loro storie ma anche quelle dei loro padroni...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE E ITALIANE: CAYETANA PRESTO LIBERA? - La programmazione di Una vita subirà un incredibile inpennata nel corso della prossima settimana, quando la telenovela spagnola durerà di più, occupando anche lo spazio tradizionalmente dedicato a Beautiful. Sarà così possibile assistere agli sviluppi delle indagini di Mauro che, dopo avere interrogato Ursula, comincerà a pensare che Guadalupe e Pablo nascondano qualcosa. Per quale motivo continueranno a rifiutare che i corpi di German e Manuela vengano riesumati? Consapevole di questa possibilità, Felipe deciderà di rimettere il loro mandato mentre il commissario San Emeterio otterrà comunque dal vescovato la possibilità di riesumare tali corpi. Ma cosa accadrà se la tomba verrà trovata vuota? E' difficile pensare che la dark lady possa restare in carcere nel caso in cui ci sia il dubbio che la coppia non sia morta in quello strano suicidio. Riuscirà dunque a farla franca anche questa volta?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE E ITALIANE: CAYETANA INNAMORATA E INFELICE? - Mentre le puntate italiane di Una vita stanno mostrando Cayetana in carcere anche se ancora disposta a lottare, molte cose cambieranno nel corso degli episodi spagnoli. In essi la signora De La Serna sarà diversa, al punto da essere stata ritenuta incapace di intendere e di volere e per questo non condannata per alcuni dei suoi crimini. Ad occuparsi di lei, oltre alla madre Fabiana, ci sarà niente meno che Teresa, la protagonista femminile della seconda stagione. Le due donne saranno legate da una profonda amicizia al punto tale che, solo per Cayetana, si parlerà addirittura di amore. La vedova De La Serna proverà un'affetto smisurato nei confronti della maestra, faticando a nascondere la sua gelosia quando quest'ultima si preoccuperà per le sorti di Mauro, ricoverato in ospedale a causa delle gravi ferite causate da dei malviventi che occuperanno il quartiere di Acacias 38. Sarà dunque proprio Mauro la prossima vittima di Cayetana?

