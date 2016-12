UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news Trono Over: il 'ritorno' di Gemma Galgani (Oggi, 25 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E I SUOI AUGURI SPECIALI - Gemma Galgani è tornata a tarda ora sui social e, in particolare, su Facebook per salutare i suoi fan e tutti quelli in astinenza da Uomini e donne. La tramissione tornerà il 9 gennaio prossimo con una puntata che, quasi sicuramente, sarà dedicata proprio al trono classico del programma. Ma, intanto, i fan del trono over sperano ancora e in attesa di notizie sulla messa in onda o sulle prossime registrazioni si accontentano di un messaggio da parte della dama torinese che qualche ora fa ha scritto: "Questa sera arrivo con molto ritardo, voluto!!! Ho voluto lasciarvi festeggiare e spacchettare i vari regali con i vostri familiari perché la famiglia non la sostituisce nessuno. Io vorrei essere la famiglia di coloro che sono meno fortunati e perché no, anche la famiglia di tutti gli altri perché cosa c'è di più bello di avere intorno persone care che ci vogliono bene!!!! Io vi voglio tanto bene... anche se è già il 25 aspetterò domani mattina per augurarvi BUON NATALE!!!!!!!! Per ora vi abbraccio affettuosamente!!! Riposate....". Tornerà anche oggi sui social?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: NATALE IN FAMIGLIA PER LUCA RUFINI - Papà single, anche per Luca Rufini sarà un Natale in famiglia. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che continua a ricevere pesanti critiche per il suo atteggiamento con le donne, dimentica momentaneamente i suoi problemi di cuore per trascorrere un sereno Natale in famiglia. "Vigilia di Natale con la mia famiglia, un augurio speciale da parte mia e di mia nonna, per me è come se fosse una seconda mamma!!!! Passate una buona serata e mangiate quello che volete, non fate come me!!!!", scrive l'aitante cavaliere che, sotto l'albero di Natale, spera di trovare la donna della sua vita. Finora, tutte le dame che ha conosciuto nello studio di Uomini e Donne non sono riuscite a conquistarlo. Chissà se durante le vacanze di Natale incontrerà la persona che gli farà perdere davvero la testa. I fans sperano si augurano che Luca riesca a trovare davvero il grande amore. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI, UN NATALE RIFLESSIVO SUI SOCIAL – Il Natale è arrivato e i fans del trono over di Uomini e Donne desiderano sapere come trascorreranno il giorno più bello dell’anno Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama e il cavaliere, in queste ore, hanno pubblicato sui rispettivi profili Facebook una serie di post con cui non solo hanno fatto gli auguri a tutti i fans ma hanno avuto un pensiero speciale per i più bisognosi. “Buongiorno, l'albero si avvicina sempre di più. Manca davvero poco ma non dimentichiamoci il vero significato del Natale. Infatti non bisogna solo pensare ai reali o al cibo. Su questo sono molto ferma e intransigente”. “Il Natale è un insieme di emozioni – ha continuato la dama storica del trono Over - che vanno vissute in maniera equilibrata ma soprattutto bisogna pensare a chi è meno fortunato e dedicare loro un pensiero speciale in questi giorni di festa”. Anche il pensiero di Giorgio Manetti è molto simile a quello di Gemma Galgani: “Cari amici un augurio di cuore a tutti voi per un Natale pieno di gioia e speriamo che l'anno nuovo ci porti pace e serenità – ha scritto Giorgio Manetti sul social - in questi tempi difficili non dimentichiamoci mai di aiutare chi è in difficoltà, perché nella vita niente è certo e scontato”. Il cavaliere e la dama, dunque, continuano ad essere sulla stessa lunghezza d’onda.

