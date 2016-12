Uomini e Donne / Gossip e anticipazioni: una dedica speciale per Claudio D'Angelo. Alessandro Calabrese in cerca d'amore? (25 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GINEVRA PISANI, DEDICA SPECIALE PER CLAUDIO D'ANGELO - Claudio D'Angelo non è riuscito a conquistare i consensi del pubblico durante la sua avventura sul trono di Uomini e Donne ma, in compenso, ha fatto breccia nel cuore di Ginevra Pisani, diventata la sua fidanzata. Una scelta che ha scatenato accese critiche e sulla quale nessuno avrebbe scommesso un centesimo e, invece, Claudio e Ginevra non solo sono sempre più innamorati ma stanno facendo anche sul serio. Ginevra, infatti, non solo ha raggiunto il suo fidanzato a Riccione ma sui social ha scritto una bellissima dedica all'ex tentatore di Temptation Island. "Quando mi sorride capisco che di tutto il resto non me ne faccio nulla", scrive su Instagram la giovane corteggiatrice napoletana. TRa i due, dunque, l'amore è vero e sincero. Pur essendo bersagliati dalle critiche, la coppia continua a godersi l'amore nato sotto le luci dei riflettori. La coppia riuscirà a conquistare anche l'affetto dei fans? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLARISSA E FEDERICO FESTEGGIANO IL NATALE E IL PRIMO MESE INSIEME. LA SORPRESA DI SIMONE CIPOLLONI – Oggi, 25 dicembre 2016, Clarissa Marchese e Federico Gregucci festeggiano non solo il loro primo Natale insieme ma anche il primo mese di fidanzamento. Dal 25 novembre sono già trascorsi 30 giorni e l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non potrebbero essere più felici della scelta fatta. Sempre più innamorati, condividono la loro gioia con i fans che li hanno definiti una delle coppie più belle degli ultimi anni di Uomini e Donne. A spiazzare, in queste ore, sono anche le parole di Simone Cipolloni. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, sui social, ha pubblicato un post con cui ha riassunto la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi confermando di aver conosciuto delle persone belle e vere. “È stata un’esperienza incredibile. Questo programma ti mette alla prova e ti lascia davvero tanto, ti migliora e aiuta a farti capire un po’ più di te.. l’unica cosa di cui sono dispiaciuto è non aver trovato l’altra metà affine a me” ha poi scritto Cipolloni, non nascondendo una frecciatina all’ex Miss Italia: “Non sono riuscito ad aprirmi come avrei voluto e potuto ma sono stato sincero dimostrando sempre ciò che sentivo nel bene e nel male”. “Detto ciò mi ritengo fortunato di aver vissuto momenti indimenticabili, di aver conosciuto tante preziose persone. Spero di viverne altre così!” ha concluso.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: ALESSANDRO CALABRESE CERCA L’AMORE? PARLA LIDIA VELLA – Continua a far rumore la scelta di Alessandro Calabrese di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Per Lidia Vella è stato un vero shock come ha svelato l’ex gieffina pochi minuti fa ai microfoni del programma Non Succederà più di Giada di Miceli in onda su Radio Radio. “Per me è stato uno shock, non ho ancora realizzato bene. Sono passata in tre settimane da una convivenza a vedere il mio ex in un programma per trovare l’amore” – ha confidato l’ex gieffina che ha poi aggiunto – “Il giorno prima della puntata lui era con me, ho scoperto tutto tramite i social. Se lo avessi saputo prima mi sarei preparata, non l’avrei presa così male. E non avrei detto quelle belle parole la volta scorsa in radio” ha spiegato Lidia che smentisce Alessandro che ha rivelato di aver lasciato la Vella tre mesi fa - “Spero per lui che si sia espresso male e vorrei precisare che da quando ci siamo lasciati non c’è stato giorno in cui non ci siamo sentiti. Avevamo preso casa insieme due mesi fa e le persone non prendono casa insieme se le cose vanno male. Le cose andavano bene per questo quando ci siamo lasciati per me è stato un fulmine a ciel sereno. Non ho ricevuto neppure una chiamata di scuse, lui non si è neppure preoccupato di quello che sto vivendo. Questa è la delusione più grande” ha aggiunto la Vella che ha lanciato un’accusa precisa nei confronti dell’ex fidanzato: “Non ce l’ho con lui perché è a Uomini e Donne ma perché ha sbagliato le tempistiche. Dubito che sia lì per incontrare l’amore“.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SCAMBIO DI AUGURI SOCIAL PER BEATRICE VALLI E MARCO FANTINI – Stesse scale ma foto e atmosfera diversa per Marco Fantini e Beatrice Valli. Una delle coppie meglio riuscite e più seguite di Uomini e donne, è ancora sotto la lente da parte dei fan che proprio l'anno scorso, in questo stesso periodo, si disperava per via della crisi della coppia, una crisi che sembrava insanabile, ma alla fine eccoci qua. Stessa scala nella foto natalizia postata dalla coppia qualche ora fa ma tutto il resto è cambiato. Non più musi lunghi, rancore e lacrime per i due, ma amore e messaggi profondi e romantici e questo rende felice i fan che non hanno mai smesso di credere in loro. Beatrice Valli e Marco Fantini sono bellissimi e felici con tanto di primogenito in arrivo (anche se non c'è stata ancora conferma ufficiale, almeno a parole). Il loro amore è rinato e i messaggi postati qualche ora fa sui social ne sono la dimostrazione. L'ex tronista pubblica questo scatto e cita la canzone John Legend, You & I (Nothing in the world) mentre lei pubblica questo scatto e scrive: "Auguri amore mio , che sia un natale felice per noi ??Ti amo!". Tutto è bene quel che finisce bene e i fan non possono che attendere la nascita del loro bambino e i possibili fiori d'arancio per la coppia!

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA, UN NATALE TRA TAG E NEGATIVI, FOTO – Il "caso" di questo Natale 2016 è quello di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, la coppia di Uomini e donne sposatasi due anni fa e con un bambino, è scoppiata la scorsa estate con tanto di tradimento da parte di lui e pene da parte di lei. I due sono stati ospiti a Uomini e donne per spiegare la situazione ma mentre lui sembrava fermo sulla sua decisione, lei era pronta a scommettere in un ritorno di fiamma ancora possibile. Proprio in queste ore sembra che qualcosa sia davvero cambiato, almeno agli occhi dei fan. Lui ha postato una foto scrivendo "La vita è come la fotografia. Sono necessari i negativi per lo sviluppo", lei ha postato una foto qualche ora fa con tanto di bicchiere di vino seduta su di un tavolo e ha taggato proprio il marito. E' inutile dire che i fan della coppia sono già in fermento e dopo i rumors degli ultimi giorni questa potrebbe essere una conferma del loro ritorno di fiamma. Sarà davvero così? Al momento non ci sono annunci ufficiali ma fatto sta che l'aria sembra essere più distesa e magari dovremo attendere il ritorno in tv di Uomini e donne per vederli come ospiti nuovamente in coppia. Ecco qui la foto pubblicata da Alessia.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA DISTRUTTI DALL’AMORE – Il cuore di Claudio Sona e Mario Serpa è ricco d’amore. Quell’amore che l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno trovato nel programma di Maria De Filippi e che hanno intenzione di proteggere da tutte le critiche. La coppia, sempre più unita e innamorata, si trova a Verona dove trascorrerà questo Natale insieme ad amici e parenti di Claudio. I due stanno ormai facendo le prove della convivenza e sui social si mostrano sempre più felici della scelta fatta. “Mario mi distrugge, non so se arriverò a #Natale ???? #christmaswithyou”, scrive Claudio Sona su Instagram che preferisce non replicare all’attacco di Stefano Gabbana. Belli e innamorati, Claudio e Mario sono diventati i nuovi beniamini del pubblico di Uomini e Donne che spera di poter vedere ancora il trono gay con un tronista che abbia la stessa voglia d’innamorarsi di Claudio. Cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.